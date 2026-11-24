Ejemplo de cálculo de aguinaldo: si un titular percibe un haber mensual actualizado de $500.000 (sin contar bonos), su segunda cuota del SAC será de $250.000 brutos, totalizando $750.000 brutos en el mes más el proporcional de bono que le corresponda ( $23.796,70 ).

Tope de acceso al bono proporcional: cualquier jubilado cuyo haber mensual reajustado sea superior a $453.796,70 e inferior a $523.796,70 recibe la diferencia exacta hasta alcanzar ese umbral.

Descuentos aplicados: la retención de obra social (PAMI) se calcula únicamente sobre el haber mensual y sobre el medio aguinaldo, mientras que el refuerzo extraordinario no sufre quitas.

¿Por qué se adelantó el calendario de pagos de diciembre 2026?

La anticipación y compactación de las fechas de acreditación responde a lo dispuesto en la Resolución 349/2025 de ANSES, que diagramó el cronograma anual previsional contemplando el impacto de las fiestas de fin de año. Para lograr que la totalidad de los beneficiarios disponga de sus ingresos antes del 24 de diciembre, el organismo agrupó múltiples terminaciones de documento en las jornadas finales de cada tramo.

Pensiones No Contributivas (PNC): concentran todos sus pagos en apenas tres días hábiles consecutivos (del 9 al 11 de diciembre).

Jubilaciones y pensiones mínimas: agrupan tres terminaciones de DNI por día en el cierre del tramo (martes 15 y miércoles 16 de diciembre).

Jubilaciones y pensiones superiores al mínimo: finalizan sus acreditaciones el miércoles 23 de diciembre, exactamente en la víspera de Nochebuena.

¿Cuándo cobran las Pensiones No Contributivas y los haberes superiores al mínimo?

El esquema oficial divide los pagos de diciembre en tres grandes grupos según el tipo de prestación y el monto del haber mensual. Mientras las Pensiones No Contributivas y las jubilaciones que no superan el haber mínimo comienzan a percibir sus haberes junto con el aguinaldo el miércoles 9 de diciembre, los beneficiarios con ingresos superiores al piso previsional cobrarán entre el jueves 17 y el miércoles 23 de diciembre.

Calendario de cobros diciembre 2026

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 9 de diciembre de 2026.

DNI terminados en 2 y 3: jueves 10 de diciembre de 2026.

DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: viernes 11 de diciembre de 2026.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminado en 0: miércoles 9 de diciembre de 2026.

DNI terminado en 1: jueves 10 de diciembre de 2026.

DNI terminado en 2: viernes 11 de diciembre de 2026.

DNI terminado en 3: lunes 14 de diciembre de 2026.

DNI terminados en 4, 5 y 6: martes 15 de diciembre de 2026.

DNI terminados en 7, 8 y 9: miércoles 16 de diciembre de 2026.

Jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo