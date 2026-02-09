Descuentos en supermercados para jubilados y pensionados en febrero

El alcance es federal: más de 7000 comercios forman parte del programa, entre ellos Carrefour, Coto, Disco, Jumbo, Vea, Día, Chango Más, La Anónima, Toledo y Josimar, entre otros.

Banco por banco: qué descuentos ofrece cada entidad

Uno de los puntos clave del programa es que los beneficios varían según el banco donde el jubilado perciba su haber. A continuación, el detalle de las principales entidades participantes.

Banco Nación: reintegro adicional con BNA+ MODO

Quienes cobran su jubilación o pensión en el Banco Nación acceden a un reintegro adicional del 5%, con un tope de $5000 semanales y $20.000 mensuales, pagando con tarjeta de débito o crédito a través de la app BNA+ MODO.

El beneficio aplica en cadenas como Carrefour, Coto, Josimar, Chango Más, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día, lo que amplía significativamente el margen de ahorro mensual en compras de alimentos y productos esenciales.

Banco Galicia: hasta 25% de ahorro y cuotas sin interés

El Banco Galicia ofrece uno de los porcentajes más altos del programa: hasta un 25% de ahorro y la posibilidad de financiar en 3 cuotas sin interés pagando con tarjeta de débito o crédito.

Los topes pueden alcanzar los $25.000 mensuales en supermercados, dependiendo del comercio, y hasta $12.000 en farmacias y ópticas, un dato relevante para quienes destinan buena parte de su ingreso a medicamentos.

Banco Supervielle: descuentos especiales los martes

En el caso del Banco Supervielle, los jubilados pueden acceder a un 20% de descuento los días martes pagando con débito (con tope de $25.000) o QR (con tope de $15.000) en supermercados como Jumbo, Disco, Vea y Chango Más.

Además, la entidad suma 50% de descuento en farmacias adheridas y un 10% en combustibles, ampliando el abanico de rubros alcanzados por la promoción.

Banco Provincia: beneficios acumulables con Cuenta DNI

Para quienes perciben sus haberes en el Banco Provincia, el programa contempla un 5% de descuento adicional pagando con Cuenta DNI (QR o Clave DNI) en supermercados como Día, Toledo, Chango Más, Carrefour y Nini.

El tope es de $5000 por semana y por persona, y lo más destacado es que es acumulable con otras promociones, lo que permite potenciar el ahorro final en la compra mensual.

Supermercados adheridos: cuánto se puede ahorrar en cada cadena

Más allá de los bancos, cada supermercado ofrece condiciones específicas. Este es el detalle de los descuentos vigentes.

Disco, Jumbo y Vea: 10% en todos los rubros y 20% en perfumería y limpieza. Sin tope y no acumulable con otras promociones.

Coto, La Anónima y Super CAS/FASA: 10% en todos los rubros, excepto carnes, electro y marcas seleccionadas. Sin tope y no acumulable.

Josimar: 15% en todos los rubros. Sin tope y no acumulable.

Carrefour: 10% en todos los rubros, excepto carnes, electro y marcas seleccionadas. Tope de $35.000. Incluye todos los productos y acumula con otras promociones.

Día: 10% en todos los rubros. Tope de $2000 por transacción (reintegro). Incluye todos los productos y acumula con otras promociones.

Chango Más: 10% en todos los rubros, excepto carnes, electro y marcas seleccionadas. Tope de $1000 por transacción y $15.000 mensuales. No acumulable.

Toledo: 20% en todos los rubros, excepto carnes, electro y marcas seleccionadas. Sin tope y no acumulable.

Además, el programa incluye un 10% de descuento en comercios adheridos de todos los rubros, con un tope de $1000 por transacción, acumulable con otras promociones.

Cómo acceder a los descuentos paso a paso

El procedimiento es simple. Para aprovechar los beneficios, el jubilado debe:

Cobrar su haber en un banco adherido al programa.

Pagar con la tarjeta de débito asociada a la cuenta donde se acreditan los haberes .

En algunos casos, utilizar la app del banco (como BNA+ o Cuenta DNI) o abonar con QR.

Verificar si el descuento se aplica en el momento o como reintegro posterior.

Es importante revisar las condiciones específicas de cada entidad, ya que los topes, días de vigencia y modalidades pueden variar.

Un alivio en tiempos de ajuste

El lanzamiento de Beneficios Capital Humano–ANSES se da en un escenario donde los jubilados enfrentan aumentos sostenidos en alimentos, medicamentos y servicios. El gasto en supermercados representa uno de los principales componentes del presupuesto mensual de los adultos mayores, seguido por salud y medicamentos.

En ese contexto, acceder a descuentos sin tope en determinados comercios puede significar un ahorro significativo a lo largo del mes, especialmente si se combinan promociones bancarias y ofertas propias de cada cadena.

Por ejemplo, un jubilado que realice compras semanales y logre acumular un 10% o 20% de descuento en productos esenciales podría ahorrar varios miles de pesos mensuales, dependiendo del volumen de consumo.

Claves para maximizar el ahorro

Especialistas en consumo recomiendan:

Planificar las compras según los días con descuento.

Verificar si las promociones son acumulables.

Aprovechar los topes semanales y mensuales.

Comparar precios entre cadenas antes de comprar.

En algunos casos, combinar el descuento del supermercado con el reintegro bancario puede duplicar el beneficio, generando un impacto real en la economía doméstica.

Un programa con alcance federal

Desde ANSES destacaron que el programa tiene alcance en todo el país, con miles de comercios adheridos en distintas provincias. Esto busca garantizar que el beneficio no quede limitado a grandes centros urbanos, sino que también alcance a jubilados que viven en localidades del interior.

La iniciativa se inscribe dentro de una política más amplia orientada a reforzar el ingreso real de jubilados y pensionados, a través de herramientas indirectas que complementen los haberes mensuales.

Dónde consultar el listado completo de comercios

Para conocer el detalle actualizado de los comercios adheridos y las condiciones específicas de cada promoción, los beneficiarios pueden consultar el listado oficial a través de los canales informativos de ANSES y las entidades bancarias participantes.

Se recomienda revisar periódicamente la información, ya que los acuerdos comerciales pueden ampliarse o modificarse con el tiempo.