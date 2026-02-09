Milei y Pettovello concretaron el cambio que da alivio a jubilados

“Desde ANSES estamos trabajando en un plan de beneficios muy importante. Tenemos acuerdos comerciales con grandes cadenas de supermercados, como Coto, Carrefour, Día y otros, para que tengan devoluciones y descuentos sin tope”, afirmó la funcionaria.

Según datos oficiales, el programa ya alcanza más de 7000 comercios adheridos y supera los 13.000 puntos de venta en todo el país, lo que amplía significativamente la cobertura territorial del beneficio.

Entre los descuentos confirmados se destacan:

Disco, Jumbo y Vea

10% de descuento en todos los rubros, incluyendo carnes, lácteos y productos generales.

20% adicional en perfumería y artículos de limpieza.

Sin tope de reintegro.

Vigente todos los días.

Coto y La Anónima

10% de descuento en todos los productos.

Sin límite de reintegro.

En el caso de Coto, válido de lunes a jueves.

Carrefour

10% de descuento de lunes a viernes.

A través del programa “Mi Carrefour”.

Incluye alimentos, limpieza y perfumería.

Chango Más

10% de descuento en compras presenciales.

Aplicable con tarjeta de débito ANSES.

Se aplica directamente en línea de caja.

La clave del programa es que muchos de estos descuentos no tienen tope de reintegro, lo que representa una diferencia significativa frente a promociones tradicionales que suelen estar limitadas por montos máximos.

Reintegros bancarios: el ahorro puede llegar al 25%

Uno de los puntos más relevantes del anuncio es que los beneficios comerciales pueden acumularse con reintegros adicionales ofrecidos por los bancos donde los jubilados cobran sus haberes. Esta combinación permite potenciar el ahorro mensual.

Banco Nación: 5% extra y cuenta remunerada

Los jubilados que perciben sus haberes en el Banco de la Nación Argentina pueden sumar un 5% adicional de reintegro pagando con la aplicación BNA+ MODO en supermercados como Carrefour, Coto, Josimar, Chango Más, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día.

Condiciones:

Tope semanal: $ 5000.

Tope mensual: $ 20.000.

Válido con tarjeta de débito o crédito.

Reintegro automático.

Además, el Banco Nación ofrece remuneración diaria sobre el saldo en cuenta con una TNA del 32% para montos de hasta $ 500.000, un instrumento que busca proteger los ahorros frente a la inflación.

Banco Galicia: uno de los esquemas más amplios

Para quienes cobran en Banco Galicia, el programa incluye:

Hasta 25% de descuento en supermercados (tope mensual de $20.000).

Hasta 25% en farmacias y ópticas (tope de $12.000 mensuales).

3 cuotas sin interés con débito o crédito.

Cuenta remunerada FIMA con rendimiento diario (TNA 33,2%).

Este esquema es uno de los más robustos del sistema actual, especialmente por el impacto que los medicamentos tienen en el presupuesto de los adultos mayores.

Banco Supervielle: martes de alto ahorro

Tras su incorporación al programa oficial, Banco Supervielle implementó descuentos concentrados los días martes.

En supermercados (Jumbo, Disco, Vea y Chango Más):

20% de descuento.

Tope con débito: $ 25.000.

Tope con QR: $ 15.000.

Acumulables hasta $ 40.000.

En Coto:

25% de descuento.

Sin tope.

En farmacias:

50% de descuento.

Tope de $ 6000 con débito.

Tope de $ 6000 con QR.

3 cuotas sin interés.

Además:

10% en combustibles.

15% de reintegro en Mercado Libre (Tienda Supervielle), martes y miércoles, con tope de $10.000.

Banco Provincia: descuento adicional con Cuenta DNI

Los jubilados que cobran en el Banco Provincia pueden acceder a un 5% adicional pagando con Cuenta DNI en supermercados como Día, Toledo, Chango Más, Carrefour y Nini.

Condiciones:

Tope de $ 5000 por semana.

Por persona.

Acumulable con otras promociones.

Sin trámites ni inscripción previa

Uno de los puntos centrales del programa es su simplicidad. Desde ANSES aclararon que no es necesario realizar ningún trámite ni inscripción online.

Los requisitos son mínimos:

Ser beneficiario de ANSES (jubilado, pensionado u otra prestación).

Pagar con tarjeta de débito asociada a la cuenta donde se cobran los haberes.

Comprar en comercios adheridos.

Los descuentos se aplican en el momento del pago o se acreditan dentro de los 10 días hábiles posteriores, según la promoción.

La intención oficial es evitar barreras burocráticas y garantizar que el beneficio llegue de forma automática.

Inflación y presión sobre los ingresos fijos

El anuncio se produjo tras conocerse que el IPC porteño alcanzó el 3,1% en enero de 2026. La cifra generó preocupación porque implica una aceleración frente al mes anterior y consolida una tendencia que impacta especialmente en quienes dependen de ingresos fijos.

Los jubilados son uno de los sectores más sensibles a la variación de precios, dado que destinan gran parte de sus haberes a:

Alimentos.

Medicamentos.

Servicios públicos.

Transporte.

En ese marco, el Gobierno busca reforzar herramientas indirectas para sostener el poder adquisitivo mientras continúa la discusión sobre la fórmula de movilidad previsional.

El diagnóstico de Pettovello sobre el sistema previsional

Más allá de los anuncios puntuales, la ministra Sandra Pettovello realizó un análisis crítico sobre la situación estructural del sistema previsional argentino.

“La situación preocupa muchísimo”, sostuvo, aunque atribuyó el deterioro a decisiones adoptadas en gestiones anteriores.

Según explicó, el núcleo del problema es estructural y se arrastra desde hace años. En ese sentido, cuestionó la incorporación masiva de beneficiarios sin aportes suficientes.

“Metieron al sistema de reparto a 4 millones de personas que no habían contribuido nunca. Eso hace que el sistema sea profundamente injusto para los que sí aportaron toda su vida”, afirmó.

La funcionaria planteó que esta expansión afectó la sustentabilidad financiera del régimen, generando tensiones que hoy repercuten en el nivel de las prestaciones.

Un intento de contención en un escenario complejo

El paquete de beneficios no modifica el haber jubilatorio en términos nominales, pero sí busca generar un ahorro efectivo en el consumo cotidiano, especialmente en rubros sensibles como alimentos y medicamentos.

Desde el oficialismo aseguran que la combinación de:

Descuentos sin tope.

Reintegros bancarios acumulables.

Cuentas remuneradas.

Cuotas sin interés.

Puede representar un alivio significativo en la economía mensual de los jubilados.

Sin embargo, analistas económicos advierten que el impacto real dependerá del comportamiento de la inflación en los próximos meses y de la capacidad de los beneficiarios para acceder y utilizar correctamente las herramientas digitales, como aplicaciones bancarias y pagos con QR.