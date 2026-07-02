El atraso por el que se lamentan los jubilados

Con esta suba, la jubilación mínima pasará a ubicarse en $411.787,67, cifra que corresponde únicamente al haber mensual antes de incorporar el bono extraordinario.

La actualización también impactará sobre el resto de las prestaciones administradas por el organismo previsional, incluyendo las pensiones y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), cuyos montos también experimentarán una mejora proporcional.

Desde la implementación del nuevo mecanismo de movilidad, los incrementos se calculan utilizando el dato de inflación mensual publicado por el INDEC, con el objetivo de que los haberes acompañen la evolución de los precios.

El bono de $70.000 continuará durante julio

Junto con el incremento mensual, el Gobierno ratificó la continuidad del bono extraordinario de hasta $70.000, medida oficializada mediante el Decreto 532/2026.

Este refuerzo continuará destinado principalmente a quienes perciben la jubilación mínima, aunque también alcanzará a otros beneficiarios que, por el monto de sus ingresos, tengan derecho a cobrar una suma proporcional.

Gracias a este adicional, ningún jubilado que cobre el haber mínimo percibirá menos de $481.787,67 durante julio, ya que al monto actualizado se le suma el bono completo.

Por otra parte, quienes reciben jubilaciones superiores no necesariamente accederán al total del bono. En esos casos, ANSES liquidará un monto variable que permitirá completar el ingreso hasta el límite previsto por la normativa vigente.

Cómo quedan los haberes de cada prestación

Con la actualización de julio, los principales beneficios previsionales tendrán los siguientes valores:

Jubilación mínima: $411.787,67.

$411.787,67. Jubilación mínima con bono: $481.787,67.

$481.787,67. Jubilación máxima: $2.770.941.

$2.770.941. PUAM: $399.430,13 (incluyendo el bono).

$399.430,13 (incluyendo el bono). Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez: $358.251,36 con el adicional.

$358.251,36 con el adicional. Pensiones para madres de siete hijos: $481.787,67, equiparándose al monto de la jubilación mínima con bono.

Estos valores corresponden al pago previsto para julio y reflejan tanto la actualización por movilidad como la continuidad del refuerzo extraordinario.

Quiénes seguirán cobrando el bono extraordinario

El beneficio de hasta $70.000 continuará alcanzando a distintos grupos del sistema previsional administrado por ANSES.

Entre ellos se encuentran:

Jubilados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que perciben el haber mínimo.

que perciben el haber mínimo. Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez, vejez y madres de siete hijos o más.

por invalidez, vejez y madres de siete hijos o más. Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) .

. Jubilados con ingresos superiores al haber mínimo, quienes podrán acceder a un bono proporcional siempre que no superen el tope establecido por el organismo.

En este último caso, el monto disminuye de manera gradual hasta dejar de abonarse cuando el ingreso previsional supera el límite fijado para recibir el complemento.

Por qué habrá demoras en el calendario de pagos

Si bien el cronograma de julio comenzará prácticamente en la misma fecha que el mes anterior, el feriado nacional del 9 de Julio y el fin de semana largo generarán una pausa de varios días en la acreditación de los haberes.

Esto provocará que algunos beneficiarios deban esperar más tiempo entre una fecha de pago y la siguiente, especialmente quienes tengan documentos terminados en los primeros números.

Una vez finalizado el receso, el calendario retomará su ritmo habitual hasta completar la totalidad de las liquidaciones previstas para el mes.

Calendario de pagos para jubilados y pensionados con haberes mínimos

ANSES difundió el cronograma correspondiente a quienes perciben la jubilación mínima o prestaciones equivalentes.

Las fechas quedaron establecidas de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 8 de julio de 2026.

miércoles 8 de julio de 2026. DNI terminado en 2: lunes 13 de julio.

lunes 13 de julio. DNI terminado en 3: martes 14 de julio.

martes 14 de julio. DNI terminado en 4: miércoles 15 de julio.

miércoles 15 de julio. DNI terminado en 5: jueves 16 de julio.

jueves 16 de julio. DNI terminado en 6: viernes 17 de julio.

viernes 17 de julio. DNI terminado en 7: lunes 20 de julio.

lunes 20 de julio. DNI terminado en 8: martes 21 de julio.

martes 21 de julio. DNI terminado en 9: miércoles 22 de julio.

Entre el jueves 9 y el domingo 12 de julio no habrá acreditaciones debido al feriado patrio y al fin de semana largo.

Fechas de cobro para haberes superiores a la mínima

Quienes perciban jubilaciones y pensiones por encima del haber mínimo deberán consultar el siguiente cronograma:

DNI terminados en 0 y 1: jueves 23 de julio.

jueves 23 de julio. DNI terminados en 2 y 3: viernes 24 de julio.

viernes 24 de julio. DNI terminados en 4 y 5: lunes 27 de julio.

lunes 27 de julio. DNI terminados en 6 y 7: martes 28 de julio.

martes 28 de julio. DNI terminados en 8 y 9: miércoles 29 de julio.

De esta manera, el organismo previsional completará la totalidad de los pagos correspondientes al mes de julio antes de finalizar la última semana hábil.

Qué cambia para los jubilados durante julio

La combinación entre el incremento del 2,1%, la continuidad del bono extraordinario de hasta $70.000 y el nuevo cronograma de pagos configura uno de los principales cambios para los beneficiarios del sistema previsional durante julio.

Mientras el aumento impactará sobre todas las prestaciones administradas por ANSES, el bono continuará focalizado en quienes registran menores ingresos, manteniendo el esquema de asistencia implementado por el Gobierno nacional.

Al mismo tiempo, el calendario sufrirá un leve corrimiento producto del feriado nacional, una situación que afectará especialmente a quienes cobran durante los primeros días del cronograma.

Con estas medidas, millones de jubilados, pensionados y titulares de prestaciones sociales ya conocen cuánto cobrarán durante julio, quiénes accederán al bono completo o proporcional y en qué fecha tendrán acreditados sus haberes, información clave para organizar la economía familiar en un contexto donde las actualizaciones mensuales continúan vinculadas a la evolución de la inflación.