El extra de $149.425 que ANSES deposita en julio: a quiénes les corresponde

El beneficio alcanza a:

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años inclusive.

con hijos de hasta 17 años inclusive. Embarazadas que cobran la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE) .

. Titulares de la AUH con hijos con discapacidad, sin límite de edad.

Madres que perciben una Pensión No Contributiva (PNC) para madres de siete hijos o más.

Quienes cumplen con estas condiciones reciben el pago de manera automática en la misma cuenta donde cobran su prestación de ANSES.

AUH de ANSES: confirman el cronograma de cobro y qué pasa con la TARJETA ALIMENTAR

Cuánto paga la Tarjeta Alimentar en julio de 2026

Durante julio, los montos permanecen sin modificaciones y varían según la composición del grupo familiar.

Los valores vigentes son los siguientes:

Familias con un hijo: $52.250 .

. Familias con dos hijos: $81.936 .

. Familias con tres o más hijos: $149.425.

El monto máximo corresponde a las familias con tres o más hijos que reúnen las condiciones para acceder al programa.

Se puede cobrar junto con la AUH

Sí. La Tarjeta Alimentar es un beneficio compatible con la Asignación Universal por Hijo y con otras prestaciones sociales.

Esto significa que las familias reciben el monto de la AUH correspondiente a julio, más el pago de la Tarjeta Alimentar y, en los casos que corresponda, también el Complemento Leche del Plan de los 1.000 Días.

De esta manera, el ingreso mensual puede incrementarse considerablemente para los hogares con niños pequeños o familias numerosas.

Cómo saber si cobrás la Tarjeta Alimentar

Los titulares pueden verificar si tienen asignado el beneficio ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, donde figura el detalle de las prestaciones y la fecha de cobro.

También es posible consultar el calendario de pagos desde los canales oficiales del organismo.

Fechas de cobro Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo