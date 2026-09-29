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El drama de Jorge Martínez tras sufrir estafas virtuales: "Perdí los ahorros de toda mi vida"

El actor Jorge Martínez explicó cómo fueron los métodos de estafa donde delincuentes le vaciaron sus cuentas bancarias en pesos y dólares.

29 sept 2026, 12:45
El drama de Jorge Martínez tras sufrir estafas virtuales: Perdí los ahorros de toda mi vida

El drama de Jorge Martínez tras sufrir estafas virtuales: "Perdí los ahorros de toda mi vida"

El drama de Jorge Martínez tras sufrir estafas virtuales: Perdí los ahorros de toda mi vida

El drama de Jorge Martínez tras sufrir estafas virtuales: "Perdí los ahorros de toda mi vida"

Jorge Martínez está pasando por un difícil momento después de ser víctima de dos estafas virtuales en el último tiempo a través de dos modalidades donde los delincuentes accedieron a su cuenta bancaria y le quitaron el dinero en pesos y dólares.

En charla con Lape Club Social (América TV), el actor de 79 años dio detalles de las maniobras implementadas por los delincuentes para acceder a sus cuentas a través de contactos telefónicos.

"No quería jablar hasta tener todos los papeles. Compré unos productos en una plataforma internacional, andaba muy bien todo hasta que me llaman y me dicen que tenían que hacerme un depósito porque era el cliente de la semana. Y ahí les doy el número de mi cuenta y el CBU", comenzó el actor su relato.

Ahí explicó que un llamado desde el banco lo alertó de que estaban intentando sacar dos créditos: "A la tarde me llama el oficial del banco y me pregunta si había pedido dos créditos. Corta y a los diez minutos me llama de nuevo y había parado los dos créditos pero me sacaron los ahorros".

"Lo único que faltaba era que además de que me saquen los ahorros tenía que pagar dos créditos de un millón 700 y otro de 800 mil pesos. Me dieron donde está radicada esta persona, en una villa miseria de Córdoba", comentó indignado el artista.

Jorge Martínez alertó sobre la maniobra en la que cayó en la estafa virtual

Luego, Jorge Mártinez explicó en el programa que conduce Sergio Lapegüe cómo fue la otra estafa que sufrió: "El otro era una plataforma que donde me dicen que depositando 149.600 pesos me harían integrante de una plataforma donde iba a girar el dinero e iba a ahorrar".

"Me dicen que se acreditó 1200 dólares y que había que pedir un permiso a comercio exterior y en un momento me llaman y dicen que hay una suma de 19 mil dólares. Yo di los usuario, clave, todo y me retiraron lo último que tenía que era 1400 dólares", siguió el actor.

Y reconoció su error: "El problema es que yo di mis cuentas entonces el banco no se hace responsable porque yo di los números de usuarios y la clave. Confié mucho, la culpa es mía. Nunca sospeché".

"Perdí los ahorros de toda mi vida, que tenía que hacer una operación de los dientes y estoy ahorrando para ponder dólares y pesos en mi cuenta. El mes pasado me hackearon todo", concluyó Mártinez preocupado el artista tras el episodio sufrido.

     

 

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