El drama de Jorge Martínez tras sufrir estafas virtuales: "Perdí los ahorros de toda mi vida"

"Lo único que faltaba era que además de que me saquen los ahorros tenía que pagar dos créditos de un millón 700 y otro de 800 mil pesos. Me dieron donde está radicada esta persona, en una villa miseria de Córdoba", comentó indignado el artista.

Jorge Martínez alertó sobre la maniobra en la que cayó en la estafa virtual

Luego, Jorge Mártinez explicó en el programa que conduce Sergio Lapegüe cómo fue la otra estafa que sufrió: "El otro era una plataforma que donde me dicen que depositando 149.600 pesos me harían integrante de una plataforma donde iba a girar el dinero e iba a ahorrar".

"Me dicen que se acreditó 1200 dólares y que había que pedir un permiso a comercio exterior y en un momento me llaman y dicen que hay una suma de 19 mil dólares. Yo di los usuario, clave, todo y me retiraron lo último que tenía que era 1400 dólares", siguió el actor.

Y reconoció su error: "El problema es que yo di mis cuentas entonces el banco no se hace responsable porque yo di los números de usuarios y la clave. Confié mucho, la culpa es mía. Nunca sospeché".

"Perdí los ahorros de toda mi vida, que tenía que hacer una operación de los dientes y estoy ahorrando para ponder dólares y pesos en mi cuenta. El mes pasado me hackearon todo", concluyó Mártinez preocupado el artista tras el episodio sufrido.