Balearon a un custodio de la ministra de Seguridad Monteoliva durante un robo en La Matanza

Uno de los delincuentes también fue alcanzado por los disparos y recibió una herida en la espalda. El segundo sospechoso fue llevado por familiares al Hospital Simplemente Evita, donde los médicos constataron que tenía cinco impactos de bala.

Por el momento, la investigación busca determinar cómo se desarrolló el intento de robo y establecer la participación de cada uno de los involucrados.

Investigan el tiroteo ocurrido en González Catán

El expediente quedó a cargo del fiscal Adrián Arribas, de la UFI Descentralizada N°2, quien trabaja junto con efectivos de la Comisaría 2° Sur de González Catán para reconstruir el episodio.

Los investigadores deberán establecer la secuencia exacta del enfrentamiento y reunir elementos que permitan determinar cómo comenzó el intercambio de disparos.

El ataque ocurrió en un contexto de otros episodios recientes que tuvieron como víctimas a integrantes de la Policía Federal en distintos puntos del conurbano bonaerense.