Balearon a un custodio de la ministra de Seguridad Monteoliva durante un robo en La Matanza

Un suboficial mayor de la Policía Federal Argentina (PFA) que cumple funciones como custodio de la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, fue herido durante un tiroteo con dos delincuentes en González Catán, partido de La Matanza.
El suboficial mayor de la Policía Federal tiene 61 años y fue interceptado por dos motochorros en González Catán. Respondió al ataque con su arma reglamentaria y uno de los delincuentes también resultó herido.
Balearon a un custodio de la ministra de Seguridad durante un robo en La Matanza
Un suboficial mayor de la Policía Federal Argentina (PFA) que cumple funciones como custodio de la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, fue herido durante un tiroteo con dos delincuentes en González Catán, partido de La Matanza.
El episodio ocurrió durante la madrugada de este martes, cuando el policía, de 61 años, circulaba en su Toyota Etios por la calle Gallardo al 800. En ese momento fue interceptado por dos hombres que se movilizaban en una moto Yamaha y, según la investigación, comenzaron a dispararle.
Una de las balas impactó contra el vidrio del sector del conductor. Ante la agresión, el efectivo utilizó su arma reglamentaria y se produjo un intercambio de disparos.
Durante el tiroteo, el suboficial mayor recibió un impacto de bala en el hombro. Tras el enfrentamiento fue trasladado a un centro médico para recibir atención y se encontraba fuera de peligro.
Uno de los delincuentes también fue alcanzado por los disparos y recibió una herida en la espalda. El segundo sospechoso fue llevado por familiares al Hospital Simplemente Evita, donde los médicos constataron que tenía cinco impactos de bala.
Por el momento, la investigación busca determinar cómo se desarrolló el intento de robo y establecer la participación de cada uno de los involucrados.
El expediente quedó a cargo del fiscal Adrián Arribas, de la UFI Descentralizada N°2, quien trabaja junto con efectivos de la Comisaría 2° Sur de González Catán para reconstruir el episodio.
Los investigadores deberán establecer la secuencia exacta del enfrentamiento y reunir elementos que permitan determinar cómo comenzó el intercambio de disparos.
El ataque ocurrió en un contexto de otros episodios recientes que tuvieron como víctimas a integrantes de la Policía Federal en distintos puntos del conurbano bonaerense.