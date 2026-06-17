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El Gobierno confirmó el bono para jubilados de ANSES: cuánto cobrarán en julio

Se formalizó la entrega del refuerzo económico extraordinario destinado a los sectores de menores recursos del sistema previsional. La Administración Nacional de la Seguridad Social liquidará la suma fija de forma unificada con los haberes mensuales que reciben el aumento del 2,1%.

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El Gobierno confirmó el bono para jubilados de ANSES: cuánto cobrarán en julio

El Gobierno confirmó el bono para jubilados de ANSES: cuánto cobrarán en julio

El Poder Ejecutivo nacional ratificó la continuidad de las medidas de asistencia económica para proteger el poder adquisitivo de los adultos mayores a partir del próximo mes. Tras registrarse una inflación del 2,1% en mayo según el INDEC, el Estado aplicará el ajuste por movilidad sobre los haberes básicos y mantendrá el pago del plus de emergencia para apuntalar los ingresos de la clase pasiva.

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La medida que coordina el Ministerio de Economía busca dar previsibilidad a las familias frente a la evolución de los precios minoristas. Los fondos correspondientes al bono para jubilados de ANSES se acreditarán de manera automatizada en las cuentas bancarias de los beneficiarios, permitiendo que el dinero quede disponible para extracciones o consumos con tarjeta de débito sin trámites adicionales en las oficinas de atención.

¿De cuánto es el bono confirmado por el Gobierno para julio?

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El Gobierno confirmó el bono para jubilados de ANSES: cuánto cobrarán en julio

El Gobierno confirmó que el monto del refuerzo extraordinario de de asistencia económica se mantendrá en $70.000 no remunerativos durante el próximo ciclo de liquidación. Esta suma fija de emergencia funciona como un complemento directo sobre los recibos de sueldo de quienes perciben los escalafones más bajos de la seguridad social.

Se establece que el subsidio excepcional se deposita de oficio junto con el haber mensual ajustado por inflación. Al combinarse ambos conceptos previsionales en una misma jornada bancaria, el Estado asegura que los beneficiarios de menores recursos cuenten con una base unificada de libre disponibilidad para afrontar los gastos de la canasta alimentaria y medicamentos.

¿Cuánto cobrarán en total los jubilados de la mínima el próximo mes?

A raíz del incremento del 2,1% determinado por la ley de movilidad mensual, la jubilación mínima básica se reconfigura técnicamente en $411.867,96. Al adicionarse las sumas fijas del bono extraordinario de $70.000, ningún jubilado integrado en el piso contributivo nacional percibirá menos de $481.867,96 netos de bolsillo en julio de 2026.

Se informa que para aquellos beneficiarios que superan la jubilación mínima pero no alcanzan el umbral de los $481.867,96, el organismo previsional aplicará una compensación técnica proporcional. En estos casos, el titular recibirá un plus equivalente a la diferencia exacta hasta completar dicho tope unificado, evitando distorsiones salariales en el padrón de la seguridad social.

¿Quiénes tienen derecho a percibir el extra de $70.000 en sus cuentas?

El decreto firmado por las autoridades establece que la ayuda económica continuará focalizada en los sectores con menores ingresos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). El padrón habilitado para el cobro del plus de julio incluye a los jubilados ordinarios de la escala básica, pensionados nacionales, titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC) y beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Fechas de cobro: días de pago confirmados para la jubilación mínima en julio de 2026

Las jornadas de acreditación bancaria que incluyen el haber actualizado y el bono unificado de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se distribuyeron de la siguiente manera según la terminación del documento de identidad:

  • DNI terminados en 0: miércoles 8 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 1: viernes 10 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 2: lunes 13 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 3: martes 14 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 4: miércoles 15 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 5: jueves 16 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 6: viernes 17 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 7: lunes 20 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 8: martes 21 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 9: miércoles 22 de julio de 2026.

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