El Gobierno definió qué va a pasar con el bono para jubilados

Cuánto cobrarán los jubilados en julio de 2026

Con la aplicación del nuevo aumento, la jubilación mínima tendrá una modificación en su valor mensual. El haber básico pasará a ubicarse en $411.787,67, convirtiéndose en el nuevo piso de ingresos para los jubilados del sistema.

Sin embargo, este monto no será el total que recibirá la mayoría de los beneficiarios con menores ingresos, ya que continuará vigente el refuerzo económico de ANSES.

Al sumar el bono de $70.000, ningún jubilado que perciba el haber mínimo cobrará menos de $481.787,67 durante julio.

La medida busca sostener el poder adquisitivo de los adultos mayores frente al aumento del costo de vida y funciona como un mecanismo de compensación para quienes se encuentran en los sectores más vulnerables del sistema previsional.

En el otro extremo de la escala, los jubilados con haberes más elevados también recibirán la actualización correspondiente. El monto máximo del sistema llegará aproximadamente a $2.770.941.

Cómo quedan las pensiones y otros beneficios de ANSES

La actualización no alcanzará solamente a los jubilados tradicionales. También impactará sobre otros grupos que reciben prestaciones previsionales y asistenciales administradas por ANSES.

Uno de los casos es la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), destinada a aquellas personas mayores que no reúnen los años de aportes necesarios para acceder a una jubilación ordinaria.

Con el aumento aplicado, la PUAM alcanzará un valor de $399.430,13, compuesto por un haber base de $329.430,13 más el refuerzo extraordinario.

También tendrán modificaciones las Pensiones No Contributivas (PNC), entre ellas las destinadas a personas por invalidez y vejez.

En esos casos, el ingreso total con el bono incluido quedará en $358.251,36.

Por otra parte, las pensiones destinadas a madres de siete hijos o más tendrán un tratamiento especial, ya que quedarán equiparadas al valor de la jubilación mínima.

De esta manera, quienes reciben una PNC por esta condición cobrarán también $481.787,67 con el bono incorporado.

Quiénes podrán cobrar el bono de $70.000

El refuerzo económico continuará destinado a los beneficiarios que cumplan con los criterios establecidos por ANSES según sus ingresos mensuales.

El bono completo de $70.000 será recibido principalmente por quienes cobran el haber mínimo, mientras que aquellos jubilados o pensionados con ingresos superiores podrán acceder a un monto proporcional.

El objetivo del adicional es que ningún beneficiario quede por debajo del ingreso mínimo establecido por el organismo previsional.

Los grupos alcanzados incluyen:

Jubilados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA): quienes perciben la jubilación mínima recibirán el bono completo.

quienes perciben la jubilación mínima recibirán el bono completo. Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC): incluye pensiones por invalidez, vejez y madres de siete hijos o más.

incluye pensiones por invalidez, vejez y madres de siete hijos o más. Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): adultos mayores que no cuentan con los aportes requeridos para jubilarse.

adultos mayores que no cuentan con los aportes requeridos para jubilarse. Jubilados con haberes superiores: podrán recibir un complemento variable si sus ingresos no superan el límite fijado.

Desde ANSES remarcaron que el refuerzo no funciona como una suma permanente incorporada al haber, sino como un complemento extraordinario que se mantiene mientras continúen las decisiones oficiales.

El calendario de pagos de julio tendrá modificaciones

Aunque el cronograma de pagos de julio seguirá una estructura similar a la de meses anteriores, habrá un cambio importante que afectará las fechas de acreditación.

El motivo será el fin de semana largo generado por el feriado del 9 de julio, Día de la Independencia.

Como consecuencia, algunos beneficiarios deberán esperar algunos días adicionales para recibir sus haberes.

El inicio del calendario está previsto para el miércoles 8 de julio, pero luego habrá una interrupción por los días no laborables.

Fechas de cobro para jubilados con haberes mínimos

Los jubilados y pensionados que reciben el haber mínimo cobrarán según la terminación de su DNI:

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 8 de julio de 2026.

Luego comenzará una pausa por el feriado del jueves 9 de julio y el fin de semana largo hasta el domingo 12.

DNI terminado en 2: lunes 13 de julio.

DNI terminado en 3: martes 14 de julio.

DNI terminado en 4: miércoles 15 de julio.

DNI terminado en 5: jueves 16 de julio.

DNI terminado en 6: viernes 17 de julio.

DNI terminado en 7: lunes 20 de julio.

DNI terminado en 8: martes 21 de julio.

DNI terminado en 9: miércoles 22 de julio.

Fechas para jubilados con haberes superiores

En el caso de quienes perciben jubilaciones superiores al mínimo, el calendario comenzará después de finalizar la primera etapa de pagos.

Las fechas establecidas son:

DNI terminados en 0 y 1: jueves 23 de julio de 2026.

DNI terminados en 2 y 3: viernes 24 de julio.

DNI terminados en 4 y 5: lunes 27 de julio.

DNI terminados en 6 y 7: martes 28 de julio.

DNI terminados en 8 y 9: miércoles 29 de julio.