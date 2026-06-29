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AUH de ANSES: cuánto se cobra por hijo y cómo saber las fechas de cobro en JULIO 2026

Se oficializó el porcentaje de actualización mensual que impactará en las asignaciones sociales de todo el país. La Administración Nacional de la Seguridad Social aplicará la suba por movilidad basada en el IPC de mayo, reconfigurando los saldos generales.

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AUH de ANSES: cuánto se cobra por hijo y cómo saber las fechas de cobro en JULIO 2026

AUH de ANSES: cuánto se cobra por hijo y cómo saber las fechas de cobro en JULIO 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya planifica las liquidaciones correspondientes al universo de la protección social para el próximo período mensual. Tras confirmarse de manera oficial por parte del INDEC que la inflación de mayo se desaceleró al 2,1%, marcando el nivel más bajo en ocho meses, los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrán reflejada esta actualización nominal en sus saldos de bolsillo de forma automática.

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Esta actualización obligatoria busca resguardar el poder adquisitivo de los sectores que no cuentan con ingresos formales registrados. Los depósitos de la AUH de ANSES en julio se procesarán de forma directa en las cuentas de la seguridad social, unificando el haber base indexado con los programas de asistencia nutricional vigentes para simplificar la administración del presupuesto familiar y agilizar el acceso a los fondos.

¿Cuánto se cobra por la AUH de ANSES con el aumento de julio?

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AUH de ANSES: cuánto se cobra por hijo y cómo saber las fechas de cobro en JULIO 2026

El organismo previsional aplicará el 2,1% para fijar el valor bruto de la Asignación Universal por Hijo en $147.975,57 para la zona general del país (frente a los $144.932 vigentes en junio). De esa cifra total determinada por la fórmula de movilidad mensual, la entidad transfiere de manera directa el 80% de la prestación, equivalente a $118.380,45 netos de bolsillo.

El 20% restante, que representa un descuento retenido de $29.595,12 por cada hijo, se acumula en las arcas del Estado a lo largo del año. Ese pozo secundario queda bajo custodia previsional y se libera de manera unificada en una sola transferencia bancaria una vez que la madre o tutor presenta la Libreta de la AUH completa con las firmas que acreditan el calendario de vacunación y la regularidad escolar.

¿Cómo saber si me corresponde cobrar la Tarjeta Alimentar de manera automática?

El acceso al programa alimentario se otorga de oficio y no requiere ningún trámite de inscripción física o virtual en las dependencias estatales. El cruce informático de las bases de datos de la Administración Nacional de la Seguridad Social determina quiénes reúnen los requisitos socioeconómicos y habilita los fondos de manera directa en la misma tarjeta de débito de la prestación base.

Tienen derecho a percibir este extra nutricional las madres o padres que cobren la AUH con hijos de hasta 14 años inclusive, las personas con discapacidad integradas en el padrón de la asignación (sin límite de edad) y las titulares de la Asignación por Embarazo. Los montos varían según la cantidad de menores a cargo en el hogar, partiendo desde un piso de $72.250 por un hijo único y llegando a un máximo de $149.425 para familias numerosas.

¿De cuánto es el monto de la Tarjeta Alimentar para los beneficiarios de la AUH?

Las escalas de asistencia financiera del Ministerio de Capital Humano se segmentan rígidamente según la estructura declarada en el núcleo familiar. Para los hogares con un solo menor de 14 años registrado ante el fisco, el subsidio directo se consolida en $72.250 mensuales que se acoplan al haber de la seguridad social.

Aquellos grupos familiares que posean dos niños dentro del rango etario legal percibirán un extra unificado de $113.299. Por último, para las familias con tres o más hijos a cargo, el Estado nacional dispone el desembolso del escalón máximo de la escala alimentaria, fijando una transferencia complementaria de $149.425 que se suma de oficio a los haberes regulares de la previsión social.

Calendario de pagos: fechas de cobro de la AUH de ANSES en julio de 2026

Las jornadas de acreditación bancaria se desplegarán siguiendo el orden secuencial del último dígito del documento de identidad del titular, organizándose de la siguiente manera:

  • DNI terminados en 0: miércoles 8 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 1: viernes 10 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 2: lunes 13 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 3: martes 14 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 4: miércoles 15 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 5: jueves 16 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 6: viernes 17 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 7: lunes 20 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 8: martes 21 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 9: miércoles 22 de julio de 2026.

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