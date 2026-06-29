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Admiración absoluta: el llamativo regalo que el presidente de Cabo Verde le hará a Messi en los 16vos de final

José María Neves analizó el histórico e inédito cruce que tendrá su país ante la Selección Argentina por la ronda eliminatoria de la Copa del Mundo. El mandatario confirmó una distinción especial en la previa del partido.

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Admiración absoluta: el llamativo regalo que el presidente de Cabo Verde le hará a Messi en los 16vos de final

La expectativa de cara a la fase eliminatoria de la Copa del Mundo trasciende lo estrictamente futbolístico para convertirse en un acontecimiento de relevancia geopolítica y cultural para las naciones involucradas. El presidente de Cabo Verde, José María Neves, habló en la previa del partido ante la Selección Argentina por los 16avos de final del Mundial 2026 y dejó definiciones sobre lo que significa para su país enfrentar a uno de los grandes candidatos del torneo.

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La justicia analiza las fotos, el informe médico y el registro de las cámaras del hotel incoporadas al expediente (Foto: Reuters).

El presidente de Cabo Verde junto al obispo de la Diócesis de Santiago. (Foto: jmnpresidente/Instagram)

El jefe de Estado no ocultó su profunda emoción por el histórico presente que atraviesa el combinado de su país, que disputa su primera cita máxima. “En primera medida, estamos orgullosos por el desempeño que estamos teniendo en la Copa del mundo. Tenemos una selección que representa al pueblo caboverdiano con mucha resiliencia. No estamos acostumbrados a superar nuestros propios límites y en esta Copa del mundo lo estamos logrando”, expresó el mandatario en diálogo con el periodista Emiliano Nunia en el programa Super Deportivo Radio.

Neves destacó el valor simbólico del cruce ante la Albiceleste y remarcó el respeto institucional que existe hacia el conjunto dirigido por Lionel Scaloni. “Cuando Cabo Verde se clasificó para el Mundial nos preparamos para enfrentar a los mejores del mundo. Ahora, con gran orgullo, vamos a enfrentar a Argentina. Sabemos que es una de las mejores selecciones del mundo”, señaló con precisión.

Qué homenaje le hará el presidente de Cabo Verde a Lionel Messi antes del partido

Uno de los momentos más destacados y comentados de la entrevista radial llegó cuando el mandatario se refirió al astro rosarino, a quien llenó de elogios y consideró una referencia absoluta del deporte mundial, afirmando que es un grande, muy respetado en su tierra, y que para ellos representa la excelencia y la perfección del fútbol.

A raíz de esta profunda admiración colectiva, Neves adelantó el reconocimiento oficial que preparan las autoridades del país africano para el futbolista: “Le regalaremos una camiseta de Cabo Verde con el número 10 y su nombre. Será un reconocimiento al mejor jugador del mundo”, adelantó el presidente, revelando así los detalles del homenaje especial que el seleccionado caboverdiano tiene previsto realizarle al capitán argentino en la antesala del puntapié inicial en Miami.

¿Qué significaría para Cabo Verde una victoria contra la Selección Argentina en el Mundial?

Al ser consultado sobre el impacto social e histórico que tendría un eventual triunfo deportivo sobre el vigente campeón ecuménico en esta llave de eliminación directa, el líder africano fue contundente en su análisis.

“Sería un gran premio para nuestro pueblo. Superar todos nuestros límites. Si Cabo Verde le gana a Argentina, podríamos decir que ya ganamos la Copa del mundo. Sería la consagración ante el mundo”, aseguró Neves, dimensionando la magnitud del choque. Por último, el mandatario también se refirió al presidente argentino Javier Milei, manifestando abiertamente su intención de conocerlo formalmente en el corto plazo: “Me gustaría tener una buena relación entre los países. No lo conozco personalmente, sería un gusto poder saludarlo y establecer vínculos”, concluyó el mandatario de cara al cruce del próximo viernes.

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