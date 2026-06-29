Admiración absoluta: el llamativo regalo que el presidente de Cabo Verde le hará a Messi en los 16vos de final

Qué homenaje le hará el presidente de Cabo Verde a Lionel Messi antes del partido

Uno de los momentos más destacados y comentados de la entrevista radial llegó cuando el mandatario se refirió al astro rosarino, a quien llenó de elogios y consideró una referencia absoluta del deporte mundial, afirmando que es un grande, muy respetado en su tierra, y que para ellos representa la excelencia y la perfección del fútbol.

A raíz de esta profunda admiración colectiva, Neves adelantó el reconocimiento oficial que preparan las autoridades del país africano para el futbolista: “Le regalaremos una camiseta de Cabo Verde con el número 10 y su nombre. Será un reconocimiento al mejor jugador del mundo”, adelantó el presidente, revelando así los detalles del homenaje especial que el seleccionado caboverdiano tiene previsto realizarle al capitán argentino en la antesala del puntapié inicial en Miami.

¿Qué significaría para Cabo Verde una victoria contra la Selección Argentina en el Mundial?

Al ser consultado sobre el impacto social e histórico que tendría un eventual triunfo deportivo sobre el vigente campeón ecuménico en esta llave de eliminación directa, el líder africano fue contundente en su análisis.

“Sería un gran premio para nuestro pueblo. Superar todos nuestros límites. Si Cabo Verde le gana a Argentina, podríamos decir que ya ganamos la Copa del mundo. Sería la consagración ante el mundo”, aseguró Neves, dimensionando la magnitud del choque. Por último, el mandatario también se refirió al presidente argentino Javier Milei, manifestando abiertamente su intención de conocerlo formalmente en el corto plazo: “Me gustaría tener una buena relación entre los países. No lo conozco personalmente, sería un gusto poder saludarlo y establecer vínculos”, concluyó el mandatario de cara al cruce del próximo viernes.