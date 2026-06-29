El antes y el después de Venezuela: las imágenes satelitales revelan el alcance real de la tragedia

Las imágenes de alta resolución permiten comparar el antes y el después del terremoto con un nivel de detalle que resulta imposible obtener desde tierra.

En ciudades costeras como Catia La Mar, Caraballeda, Maiquetía y La Guaira pueden observarse manzanas enteras reducidas a escombros. En algunos sectores, edificios que hasta hace pocos días albergaban cientos de familias hoy aparecen convertidos en enormes montañas de cemento.

Los especialistas del servicio Copernicus detectaron cientos de estructuras completamente destruidas, mientras que la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) elevó el número de construcciones afectadas a casi 10.000. Un modelo experimental desarrollado por investigadores de la Universidad de Oregón va todavía más lejos y estima que podrían existir hasta 58.870 edificios dañados o destruidos.

Las zonas más afectadas

Uno de los casos más dramáticos es el de Catia La Mar, donde los análisis satelitales indican que aproximadamente el 30% de los edificios sufrió un colapso total. Todo en la zona de La Guaira, epicentro de los dos sismos.

Las imágenes muestran barrios enteros prácticamente irreconocibles. En algunos sectores desaparecieron edificios completos, mientras que otros quedaron inclinados o con graves fallas estructurales que impiden el ingreso de rescatistas por el riesgo de nuevos derrumbes.

El aeropuerto de Caracas dañado y más de 150 edificios caídos por el terremoto. Solo en La Guaira. (Foto: A24.com)

La vecina ciudad de Caraballeda también figura entre las más afectadas. Allí, buena parte de los daños se concentra sobre la franja costera, donde numerosas torres residenciales colapsaron tras los violentos movimientos sísmicos.

Las imágenes para las tareas de rescate

Además de dimensionar la destrucción, las imágenes obtenidas desde el espacio cumplen un papel decisivo en las tareas de rescate. Los mapas permiten localizar edificios derrumbados, identificar calles bloqueadas, detectar posibles zonas de aterrizaje para helicópteros y planificar el ingreso de brigadas internacionales. También sirven para evaluar cortes de energía, daños en hospitales, puentes y otras infraestructuras críticas.

El aeropuerto de Caracas dañado y más de 150 edificios caídos por el terremoto. Solo en La Guaira. (Foto: A24.com)

Las agencias espaciales trabajan junto con organismos humanitarios para actualizar permanentemente la información y dirigir los recursos hacia los sectores donde todavía existen posibilidades de encontrar personas con vida bajo los escombros.

Mientras continúa la búsqueda, las autoridades venezolanas elevaron el número oficial de fallecidos a 1.450, aunque organismos especializados como el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) consideran que el saldo final podría superar ampliamente esa cifra debido al enorme nivel de destrucción registrado en las zonas más castigadas.

Miles de rescatistas nacionales e internacionales trabajan contrarreloj utilizando perros especializados, maquinaria pesada y tecnología de detección para intentar localizar sobrevivientes antes de que se agote la llamada "ventana de oro", las primeras horas posteriores al derrumbe.