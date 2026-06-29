En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Mundo
Venezuela
Satélites
Venezuela

El antes y el después de Venezuela: las imágenes satelitales revelan el alcance real de la tragedia

La zona de Caracas y el norte, La Guaira, devastados por el terremoto en Venezuela. Las imágenes satelitales certifican el enorme daño y la dificultad para las tareas de recuperación.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
Banner Seguinos en google DESK
La vista de la devastación en Venezuela desde los satélites. (Foto: Reuters)

La vista de la devastación en Venezuela desde los satélites. (Foto: Reuters)

El peor terremoto en 100 años en Venezuela dejó un antes y un después. La tecnología más moderna permite comparar y observar la magnitud de la catástrofe con imágenes satelitales que dan cuenta del tamaño del área de la catástrofe. También, permiten especular con lo duro que será la tarea de reconstrucción en un país con un atraso de infraestructura de 20 años.

Leé también El conmovedor mensaje de un club argentino para Lucas Trejo tras la muerte de su esposa y sus hijos en Venezuela
El conmovedor mensaje de un club argentina para Lucas Trejo tras la muerte de su esposa y sus hijos en Venezuela

Cinco días después del devastador doble terremoto que sacudió el norte de Venezuela, la verdadera magnitud de la tragedia comienza a aparecer desde el espacio. Mientras continúan las tareas de rescate entre montañas de escombros y miles de familias esperan noticias de sus seres queridos, las imágenes satelitales muestran un escenario mucho más dramático que el reflejado por los balances oficiales.

La magnitud del daño del sismo en Venezuela. Edificios como demolidos. La vista desde los satélites. (Foto: a24.com)

La magnitud del daño del sismo en Venezuela. Edificios como demolidos. La vista desde los satélites. (Foto: a24.com)

Los últimos análisis realizados por el programa europeo Copernicus identificaron 434 edificios completamente colapsados y otros 1.304 con daños estructurales importantes. Sin embargo, distintas organizaciones internacionales y centros de investigación consideran que la destrucción podría ser varias veces mayor y extenderse a decenas de miles de construcciones.

La tecnología espacial se convirtió en una herramienta fundamental para evaluar el impacto del desastre en un país donde muchas carreteras permanecen bloqueadas, las comunicaciones siguen siendo precarias y numerosas zonas todavía son inaccesibles para los equipos de emergencia.

Las imágenes de alta resolución permiten comparar el antes y el después del terremoto con un nivel de detalle que resulta imposible obtener desde tierra.

En ciudades costeras como Catia La Mar, Caraballeda, Maiquetía y La Guaira pueden observarse manzanas enteras reducidas a escombros. En algunos sectores, edificios que hasta hace pocos días albergaban cientos de familias hoy aparecen convertidos en enormes montañas de cemento.

Los especialistas del servicio Copernicus detectaron cientos de estructuras completamente destruidas, mientras que la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) elevó el número de construcciones afectadas a casi 10.000. Un modelo experimental desarrollado por investigadores de la Universidad de Oregón va todavía más lejos y estima que podrían existir hasta 58.870 edificios dañados o destruidos.

Las zonas más afectadas

Uno de los casos más dramáticos es el de Catia La Mar, donde los análisis satelitales indican que aproximadamente el 30% de los edificios sufrió un colapso total. Todo en la zona de La Guaira, epicentro de los dos sismos.

Las imágenes muestran barrios enteros prácticamente irreconocibles. En algunos sectores desaparecieron edificios completos, mientras que otros quedaron inclinados o con graves fallas estructurales que impiden el ingreso de rescatistas por el riesgo de nuevos derrumbes.

El aeropuerto de Caracas dañado y más de 150 edificios caídos por el terremoto. Solo en La Guaira. (Foto: A24.com)

El aeropuerto de Caracas dañado y más de 150 edificios caídos por el terremoto. Solo en La Guaira. (Foto: A24.com)

La vecina ciudad de Caraballeda también figura entre las más afectadas. Allí, buena parte de los daños se concentra sobre la franja costera, donde numerosas torres residenciales colapsaron tras los violentos movimientos sísmicos.

Las imágenes para las tareas de rescate

Además de dimensionar la destrucción, las imágenes obtenidas desde el espacio cumplen un papel decisivo en las tareas de rescate. Los mapas permiten localizar edificios derrumbados, identificar calles bloqueadas, detectar posibles zonas de aterrizaje para helicópteros y planificar el ingreso de brigadas internacionales. También sirven para evaluar cortes de energía, daños en hospitales, puentes y otras infraestructuras críticas.

El aeropuerto de Caracas dañado y más de 150 edificios caídos por el terremoto. Solo en La Guaira. (Foto: A24.com)

El aeropuerto de Caracas dañado y más de 150 edificios caídos por el terremoto. Solo en La Guaira. (Foto: A24.com)

Las agencias espaciales trabajan junto con organismos humanitarios para actualizar permanentemente la información y dirigir los recursos hacia los sectores donde todavía existen posibilidades de encontrar personas con vida bajo los escombros.

Mientras continúa la búsqueda, las autoridades venezolanas elevaron el número oficial de fallecidos a 1.450, aunque organismos especializados como el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) consideran que el saldo final podría superar ampliamente esa cifra debido al enorme nivel de destrucción registrado en las zonas más castigadas.

Miles de rescatistas nacionales e internacionales trabajan contrarreloj utilizando perros especializados, maquinaria pesada y tecnología de detección para intentar localizar sobrevivientes antes de que se agote la llamada "ventana de oro", las primeras horas posteriores al derrumbe.

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
Seguir
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Venezuela Satélites Tragedia
Notas relacionadas
La ONU hizo una impactante estimación sobre los daños que dejaron los terremotos en Venezuela
María Corina Machado anunció que pronto volverá a Venezuela para acompañar a los afectados por los terremotos
El Gobierno confirmó la muerte de 6 argentinos en Venezuela y busca a 3 más desaparecidos

Últimas Noticias

Más sobre Mundo

Más sobre Mundo

Te puede interesar