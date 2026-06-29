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Caso Loan: "No llegó hasta el naranjal", la fuerte sospecha de la madre del niño antes de declarar en el juicio

María Noguera sostuvo que varios imputados saben qué pasó con Loan. Este martes declarará junto a José Peña en el juicio en Corrientes.

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María Noguera y José Peña

María Noguera y José Peña, padres de Loan Peña declararán este martes ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes. (Foto: A24)

María Noguera, madre de Loan Danilo Peña, el niño desaparecido el 13 de junio de 2024 en Corrientes, puso en duda una de las principales reconstrucciones del caso y afirmó que su hijo nunca llegó hasta la zona del naranjal. Lo hizo horas antes de prestar declaración junto a José Peña ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes, en el marco del juicio oral por la desaparición del menor.

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Las tres maniobras por las que la fiscalía acusa a Laudelina Peña de encubrir la desaparición. (Foto: archivo)

"Loan no llegó hasta el naranjal. Yo me pregunto, por qué no hay fotos de Loan en el naranjal, de cuando estaba jugando. Por qué había una foto de él antes de llegar a la tranquera y por qué dio vuelta a lo de Laudelina y Camila", cuestionó.

La causa llega a juicio con 17 imputados, divididos entre quienes están acusados por la desaparición del niño y quienes enfrentan cargos por presunto encubrimiento. (Foto: archivo)

La causa llega a juicio con 17 imputados, divididos entre quienes están acusados por la desaparición del niño y quienes enfrentan cargos por presunto encubrimiento. (Foto: archivo)

Durante una entrevista radial, Noguera sostuvo que varias de las personas que estuvieron en el campo el día de la desaparición conocen información clave sobre lo ocurrido. "Macarena y Camila tienen que saber porque ellos estuvieron quince días en el campo. Laudelina tiene que saber. Benítez, Ramírez, todos".

Las sospechas sobre los imputados

La madre de Loan también se refirió a la posibilidad de que exista un acuerdo de silencio entre los acusados que participaron del almuerzo familiar en la casa de Catalina Peña. "Alguien está atrás de ella. Porque sino por qué no hablan. Están amenazados seguramente. O alguien está atrás de ellos".

En ese contexto, aseguró que su propia familia también atraviesa situaciones de presión. "Nosotros estamos amenazados. Hasta los vecinos hablan de la familia. No hay ayuda de los vecinos".

Además, lamentó la falta de respuestas a más de dos años de la desaparición de su hijo. "No quieren hablar no quieren decir nada. La verdad que eso te da una tristeza. Porque llegamos al juicio para que me digan dónde está mi hijo".

La expectativa por la audiencia

Noguera declaró que su principal esperanza de cara a las próximas audiencias es que alguno de los acusados revele finalmente qué ocurrió con Loan: "Que alguien se quiebre y que diga dónde está Loan".

Pese a las críticas sobre el desarrollo inicial de la investigación, afirmó que mantiene confianza en el proceso judicial. "Confío en los jueces y en el fiscal y me siento protegida", aseguró.

Consultada sobre el momento en que deba enfrentar cara a cara a los imputados durante el juicio, respondió: "Yo no voy a bajar mi cara. Ojalá alguno se levante y me diga dónde esta mi hijo, qué pasó con Loan".

Noguera declaró que su principal esperanza de cara a las próximas audiencias es que alguno de los acusados revele finalmente qué ocurrió con Loan. (Foto: archivo)

Noguera declaró que su principal esperanza de cara a las próximas audiencias es que alguno de los acusados revele finalmente qué ocurrió con Loan. (Foto: archivo)

También anticipó cómo será su declaración ante el tribunal. "Yo voy a responder lo que me acuerdo, según la pregunta que me hagan. Yo lo único que hice fue darle el ok para que Loan vaya al campo a visitar al abuelo. Después me quedé. Yo no estuve en ese momento ahí".

El reclamo por la búsqueda

Además, recordó que, desde las primeras horas posteriores a la desaparición, insistió ante las autoridades para que ampliaran los rastrillajes. "Al comisario (Walter) Maciel. Al jefe. Cuando llegó la tardecita bajando el sol le dije 'Loan ya no está más acá. Por favor registren casa por casa en 9 de Julio'".

Respecto de la investigación realizada en las primeras jornadas, aseguró que "fue todo mal".

La desaparición

Loan Danilo Peña tenía cinco años cuando fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 en el paraje El Algarrobal, en la localidad correntina de 9 de Julio, durante un almuerzo familiar. Desde entonces, la Justicia no logró determinar qué ocurrió ni establecer su paradero.

El juicio oral y público comenzó el pasado 16 de junio en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, en Corrientes. El proceso podría extenderse entre cuatro y seis meses y prevé la declaración de más de 160 testigos.

La fiscalía sostiene la hipótesis de una sustracción con participación de varias personas y posteriores maniobras para ocultar lo sucedido. Según declaró la fiscal Tamara Pourcel a A24, "Loan no se perdió ni se alejó por sus propios medios, sino que fue sustraído durante el almuerzo familiar".

La causa llega a juicio con 17 imputados, divididos entre quienes están acusados por la desaparición del niño y quienes enfrentan cargos por presunto encubrimiento.

Entre los principales acusados figuran Laudelina Peña, Antonio Benítez, Daniel Ramírez, Mónica Millapi, Carlos Pérez y María Victoria Caillava, todos bajo investigación por distintos hechos vinculados a las horas previas y posteriores a la desaparición.

Mientras tanto, los padres no están imputados y participan del proceso como querellantes. Para la fiscalía, sus testimonios serán fundamentales para reforzar la hipótesis de que el niño no pudo haberse alejado por sus propios medios.

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