La muerte de Ernestina Pais: nuevos testigos aportan una versión diferente de los hechos

En el informe televisivo, se observó el testimonio de un joven que se trabajaba cerca y se acercó a socorrer a Ernestina Pais tras el impacto de su auto con la formación.

“Se escuchó un ruido muy fuerte y salimos todos corriendo. Vimos que estaba el auto en el medio de la vía y un compañero mío llama a la ambulancia y a la policía”, indicó.

Y agregó: "No la podíamos sacar del auto porque estaba toda tirada para la derecha. Al principio estaba respirando, se notaba, y después se ve que no”.

Tras su relato, Pampito marcó desde el estudio: “Los testigos dicen una cosa pero el parte dice otra. Los testigos que estaban en el lugar decían que Ernestina sobrevivió al accidente, que estuvo un tiempito más viva, y el parte dice que falleció en el acto".

A lo que Pochi sumó: “Había un nene también, que era más chico, que dijo que estaba trabajando en su taller y se acercó, que fue el que dijo que ella le había dicho unas palabras, pero yo creo que habrá sido un reflejo del momento".

"A mí me pegó muy duro porque tengo la edad de ella y tengo un hijo de la edad del de ella", cerró Nancy Duré conmovida por la muerte de Ernestina Pais.

Qué reveló el primer informe de la autopsia al cuerpo de Ernestina Pais

De acuerdo al informe inicial incorporado a la causa, la causa de la muete de Ernestina Pais fue un “traumatismo encefalocraneano grave”, consecuencia directa del violento impacto sufrido en el momento del choque de su auto con el tren.

El siniestro se produjo cuando el automóvil que conducía la actriz y conductora fue impactado por una formación del Tren de la Costa en el cruce ferroviario.

Las primeras reconstrucciones del hecho indican que el tren habría embestido el lateral del lado del conductor, lo que habría generado lesiones de extrema gravedad y determinantes en forma inmediata.

Una de las principales hipótesis apunta a que Pais intentó atravesar el paso a nivel con las barreras bajas, situación que quedó registrada en las cámaras de seguridad instaladas en la zona.