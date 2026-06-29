SUAF de ANSES: todos los detalles de la ASIGNACIÓN para TRABAJADORES INDEPENDIENTES

¿Cuáles son los topes de ingresos vigentes para cobrar el salario familiar por hijo?

El Estado nacional impone límites estrictos de facturación mensual e ingresos brutos para que los trabajadores en relación de dependencia y los pequeños contribuyentes registrados conserven el cobro de las asignaciones. Si uno de los integrantes del núcleo familiar supera el techo individual pautado por decreto, el beneficio se suspende automáticamente de manera generalizada para todo el grupo.

Para los inscriptos en el régimen simplificado de la AFIP, rige una incompatibilidad absoluta para percibir las asignaciones a partir de la Categoría I inclusive. Aquellos pequeños comerciantes que excedan los techos de facturación bruta anualizados quedan excluidos del cobro del SUAF de ANSES, debiendo tramitar la baja de los conceptos familiares para evitar deudas o retenciones impositivas en el sistema comercial.

¿Qué controles realiza la ANSES sobre las asignaciones del sistema SUAF?

El organismo previsional ejecuta cruces de datos mensuales automáticos para verificar que el total de ingresos del grupo familiar no exceda los límites individuales o colectivos fijados por decreto. Si las declaraciones ante el fisco nacional están al día y los vínculos filiales validados, el reajuste del 2,1% en el salario familiar se liquidará de oficio.

Las asignaciones familiares bajo esta modalidad comercial son incompatibles con el cobro simultáneo de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Los aportantes independientes pueden revisar su categoría prestacional ingresando al portal oficial con su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social, evitando gestiones presenciales innecesarias en las delegaciones de atención.

Fechas de cobro: días de pago del SUAF para monotributistas en julio de 2026

El cronograma de transferencias bancarias se desplegará de forma paralela con el calendario general de las asignaciones sociales: