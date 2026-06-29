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SUAF de ANSES: todos los detalles de la ASIGNACIÓN para TRABAJADORES INDEPENDIENTES

Se oficializaron los montos del salario familiar por hijo destinados a los trabajadores independientes registrados. La Administración Nacional de la Seguridad Social aplicará la suba por movilidad del 2,1% sobre los rangos del sistema SUAF.

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SUAF de ANSES: todos los detalles de la ASIGNACIÓN para TRABAJADORES INDEPENDIENTES

SUAF de ANSES: todos los detalles de la ASIGNACIÓN para TRABAJADORES INDEPENDIENTES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió los nuevos valores para las asignaciones familiares englobadas en el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), alcanzando a los pequeños contribuyentes inscriptos en el régimen simplificado y el Monotributo Social. Tras procesarse el indicador del 2,1% de inflación emitido por el INDEC, las escalas por hijo recibirán una actualización automática.

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El esquema técnico de la entidad procesará los pagos de julio de 2026 cruzando las categorías de facturación vigentes declaradas ante la AFIP. El aumento de las asignaciones familiares busca sostener el poder de compra de los cuentapropistas, reconfigurando los topes máximos de ingresos colectivos e individuales que rigen para conservar el derecho al beneficio que otorga el Estado nacional.

¿Cuánto se cobra por el SUAF en las categorías del monotributo?

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El monto base por hijo para las categorías más bajas del régimen simplificado (A, B y C) y para el Monotributo Social quedará fijado en $73.995,95 brutos el mes que viene (frente a los $72.474 vigentes en junio). Este valor se transferirá directamente a las cajas de ahorro de la seguridad social declaradas por los titulares de las asignaciones familiares en el sistema bancario.

A medida que se eleva el escalón impositivo del pequeño contribuyente (categorías D en adelante), el importe determinado por el organismo disminuye de forma proporcional de acuerdo con las tablas de movilidad vigentes. Las familias que residen en provincias encuadradas como zonas desfavorables contarán con coeficientes de liquidación diferenciales que incrementan el cobro final neto por menor a cargo.

¿Cuáles son los topes de ingresos vigentes para cobrar el salario familiar por hijo?

El Estado nacional impone límites estrictos de facturación mensual e ingresos brutos para que los trabajadores en relación de dependencia y los pequeños contribuyentes registrados conserven el cobro de las asignaciones. Si uno de los integrantes del núcleo familiar supera el techo individual pautado por decreto, el beneficio se suspende automáticamente de manera generalizada para todo el grupo.

Para los inscriptos en el régimen simplificado de la AFIP, rige una incompatibilidad absoluta para percibir las asignaciones a partir de la Categoría I inclusive. Aquellos pequeños comerciantes que excedan los techos de facturación bruta anualizados quedan excluidos del cobro del SUAF de ANSES, debiendo tramitar la baja de los conceptos familiares para evitar deudas o retenciones impositivas en el sistema comercial.

¿Qué controles realiza la ANSES sobre las asignaciones del sistema SUAF?

El organismo previsional ejecuta cruces de datos mensuales automáticos para verificar que el total de ingresos del grupo familiar no exceda los límites individuales o colectivos fijados por decreto. Si las declaraciones ante el fisco nacional están al día y los vínculos filiales validados, el reajuste del 2,1% en el salario familiar se liquidará de oficio.

Las asignaciones familiares bajo esta modalidad comercial son incompatibles con el cobro simultáneo de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Los aportantes independientes pueden revisar su categoría prestacional ingresando al portal oficial con su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social, evitando gestiones presenciales innecesarias en las delegaciones de atención.

Fechas de cobro: días de pago del SUAF para monotributistas en julio de 2026

El cronograma de transferencias bancarias se desplegará de forma paralela con el calendario general de las asignaciones sociales:

  • DNI terminados en 0: miércoles 8 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 1: viernes 10 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 2: lunes 13 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 3: martes 14 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 4: miércoles 15 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 5: jueves 16 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 6: viernes 17 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 7: lunes 20 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 8: martes 21 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 9: miércoles 22 de julio de 2026.

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