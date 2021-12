El Gobierno oficializó el bono de $8000 para jubilados y pensionados: cuándo y cómo pagará ANSES

El subsidio extraordinario, que será pagado entre el 20 y el 23 de este mes, abarca a beneficiarios de las prestaciones previsionales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, y de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o hijas o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables.

Bono de fin de año para jubilados y pensionados ANSES

A quiénes se paga el bono de $8000 ANSES

El bono de fin de año de $ 8000 de ANSES se pagará en diciembre 2021 a las siguientes categorías de jubilados y pensionados:

a) Los beneficiarios y las beneficiarias de las prestaciones previsionales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) a que refiere la Ley N° 24.241, sus modificatorias y complementarias;

b) Los beneficiarios y las beneficiarias de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), instituida por el artículo 13 de la Ley Nº 27.260 y sus modificatorias;

c) Los beneficiarios y las beneficiarias de Pensiones No Contributivas por vejez, invalidez, madres de SIETE (7) hijos o hijas o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables cuyo pago se encuentra a cargo de la ANSES.

Bono a jubilados y pensionados: cuándo paga ANSES

El bono de fin de año de ANSES para jubilados y pensionados que cobren el haber mínimo se pagará entre el lunes 20 al jueves 23 de diciembre, según la terminación del DNI.

DNI terminados en 0, 1 y 2: lunes 20 de diciembre

DNI terminados en 3, 4 y 5: martes 21 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 22 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: jueves 23 de noviembre

De cuánto es el bono para jubilados 2021