El Gobierno oficializó un bono para jubilados en enero: cuál es el monto y los requisitos para cobrarlo

En el documento oficial, se indica que quienes percibirán el bono serán "las personas titulares de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la ANSES, las beneficiarias de la Pensión Universal para el Adulto Mayor y las beneficiarias de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables", cuyo pago se encuentra a cargo de aquel organismo.

¿Cuánto cobraron los jubilados en enero 2025 con el bono?

El haber mínimo pasará de $259.598,76 a $265.907 y el máximo, de $1.746.853,91 a $1.789.302,46, según los valores en bruto. Si se considera el aporte al PAMI (de 3% en el caso del ingreso más bajo y de porcentajes mayores si la prestación es mayor), los importes netos serán de $257.930 y de $1.689.921,52, respectivamente.

Para los jubilados y pensionados con un ingreso no mayor al básico se suma el bono de $70.000 y quienes tengan un haber mensual mayor al mínimo, pero que no supere la cifra integrada por el mínimo más $70.000, es decir, un ingreso no mayor a $335.907, percibirán un adicional de un monto tal que se complete esa cifra. Por ejemplo, si el haber ya reajustado es de $300.000, habrá un plus de $35.907.

Así, con el bono incluido, el menor ingreso de los jubilados y pensionados del régimen nacional será de $335.907 en bruto y de $327.930 en neto, esto último siempre que no se tengan descuentos adicionales al del PAMI, como podría ser la cuota de una moratoria por aportes no hechos en su momento (entre quienes perciben el haber mínimo, la mayoría se jubiló por moratoria).

Requisitos para cobrar el bono