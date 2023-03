El Gobierno promulgó la ley de moratoria previsional: cómo acceder a la jubilación

El pago de deuda previsional está dirigido a personas que, pese a haber cumplido la edad jubilatoria, no llegaron a pagar los 30 años de aportes que dicta la ley 24.241; incluye a mujeres de entre 50 y 59 años y hombres de entre 55 y 64 años, quienes todavía no tienen la edad límite pero ya saben que no llegarán a esa cantidad de años de aportes.

Según la ley, el primer grupo de beneficiarios son quienes ya cumplieron la edad jubilatoria y podrán regularizar las deudas de aportes anteriores a diciembre de 2008; los pagos serán descontados automáticamente de la jubilación que percibirán mensualmente.

jubilados.webp Quienes estén a menos de diez años de cumplir la edad jubilatoria, podrán regularizar pagos pendientes anteriores al 31 de marzo de 2012 (Foto: archivo).

Quienes estén a menos de diez años de cumplir la edad jubilatoria, podrán regularizar pagos pendientes anteriores al 31 de marzo de 2012. El aporte se calculará por una Unidad de Pago de Deuda Previsional (UPDP) y el monto por cada mes adeudado es igual al 29% de la remuneración mínima imponible, que equivale a unos $5.730 a marzo de este año.

La deuda total se puede cancelar en cuotas, con un mínimo de dos y un máximo de 120, de acuerdo con la cantidad de años que se quieran pagar. El valor de la cuota se irá ajustando según la movilidad jubilatoria, en forma trimestral.

Del los 7,2 millones de jubilados que hay en la Argentina, la mitad obtuvo su haber previsional a través de leyes de moratoria, según indicó la ANSeS. Ese organismo puntualizó que solo una de cada diez mujeres y tres de cada diez varones alcanzan la edad jubilatoria con 30 años de aportes; en promedio, los trabajadores registrados cuentan con apenas entre 14 y 17 años de aportes.

ANSES Moratoria Previsional: quiénes podrán jubilarse

Quienes no llegan a cumplir con los 30 años de aportes, con el nuevo Plan de Pago de Deuda Previsional tendrán la posibilidad de regularizar su deuda previsional y acceder a la jubilación. De esta manera, la Ley abarca a dos grupos:

Mujeres de 60 años o más y varones de 65 años o más que no cuentan con los 30 años de aportes necesarios.

que no cuentan con los 30 años de aportes necesarios. Mujeres de entre 50 y 59 años y varones de entre 55 y 64 años que ya saben que, al cumplir la edad para jubilarse, no contarán con los 30 años de aportes.

ANSES Moratoria Previsional: cómo puedo jubilarme

Para poder acceder a la jubilación a través del Plan de Pago de Deuda Previsional, quienes no tengan los 30 años de aportes tendrán la posibilidad de acceder a una moratoria con estas características: