Jubilación mínima, máxima y AUH: cuánto cobro en marzo 2026

ANSES_calendario

Bono de $70.000: quiénes lo cobran en marzo

El adicional extraordinario será otorgado a:

Jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo.

Titulares de la PUAM.

Beneficiarios de PNC por invalidez o vejez.

Madres de siete hijos que perciben pensión.

Quienes cobren por encima de la mínima recibirán un monto proporcional hasta alcanzar el tope definido por ANSES.

Asignaciones familiares SUAF: nuevos valores

Las asignaciones destinadas a trabajadores registrados también se actualizan. Para el primer tramo de ingresos, los montos quedan en:

Asignación por hijo: $66.414

Asignación prenatal: $66.414

Asignación por hijo con discapacidad: $216.240

Asignación por nacimiento: $77.414

Asignación por adopción: $462.845

Asignación por matrimonio: $115.913

Asignación por cónyuge: $16.113

Estos importes varían según el nivel salarial del grupo familiar.

AUH en marzo 2026: cuánto se cobra en mano

La AUH también se actualiza con el nuevo índice:

AUH total: $132.814

Monto que se cobra mensualmente (80%): $106.251,20

El 20% restante se retiene y se abona una vez presentada la Libreta AUH con los controles de salud, vacunación y escolaridad.

En tanto, la AUH por discapacidad asciende a $432.461. En este caso, el pago se realiza sin retenciones mensuales.

Complemento Leche del Plan de los Mil Días

El adicional destinado a titulares de AUH con hijos de hasta 3 años y personas gestantes aumenta a:

$50.094

Se deposita automáticamente junto con la asignación mensual.

Tarjeta Alimentar: qué ocurre en marzo

Para este mes, la Tarjeta Alimentar no tendrá actualización y continuará con los valores vigentes.

Movilidad por inflación: cómo funciona el esquema actual

Desde 2024, los haberes previsionales y asignaciones se ajustan todos los meses según el IPC. Este mecanismo implica:

Aumentos mensuales.

Incrementos atados directamente a la inflación.

Eliminación de los ajustes trimestrales tradicionales.

El objetivo oficial es evitar que los ingresos previsionales queden rezagados frente a la suba de precios, aunque el impacto real depende de la evolución del costo de vida.