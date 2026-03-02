En vivo Radio La Red
Jubilación mínima, máxima y AUH: cuánto cobro en marzo 2026

Con la actualización del 2,9% según la fórmula de movilidad y la confirmación del bono extraordinario para sectores de menores ingresos, la ANSES actualizó los valores de los haberes previsionales y las asignaciones familiares que se cobran en marzo de 2026.

Cuánto cobro en marzo 2026: jubilación mínima

Cuánto cobro en marzo 2026: jubilación mínima, máxima y AUH

El Gobierno nacional, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social, confirmó el nuevo esquema de aumentos que regirá en marzo de 2026 para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. El incremento será del 2,9%, en línea con la fórmula de movilidad vigente, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. Además, se mantendrá el bono extraordinario de $70.000 para los sectores de menores ingresos, un refuerzo que apunta a sostener el poder adquisitivo frente a la inflación.

La actualización impactará en jubilados, pensionados, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), beneficiarios del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) y titulares de Pensiones No Contributivas, quienes verán reflejados los nuevos valores durante el tercer mes del año.

Aumento de ANSES en marzo 2026: cuánto cobran jubilados y pensionados

Con el ajuste del 2,9%, los haberes previsionales quedan establecidos de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $369.600,88

  • Con bono: $439.600,88

  • Jubilación máxima: $2.487.063,95

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $295.680,70

  • PUAM con bono: $365.680,70

  • PNC por discapacidad y vejez: $258.720,62

  • Con bono: $328.720,62

  • PNC para madres de siete hijos: $369.600,88

  • Con bono: $439.600,88

El refuerzo extraordinario vuelve a ser determinante para garantizar un piso de ingresos en los sectores más vulnerables del sistema previsional.

ANSES_calendario

Bono de $70.000: quiénes lo cobran en marzo

El adicional extraordinario será otorgado a:

  • Jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo.

  • Titulares de la PUAM.

  • Beneficiarios de PNC por invalidez o vejez.

  • Madres de siete hijos que perciben pensión.

Quienes cobren por encima de la mínima recibirán un monto proporcional hasta alcanzar el tope definido por ANSES.

Asignaciones familiares SUAF: nuevos valores

Las asignaciones destinadas a trabajadores registrados también se actualizan. Para el primer tramo de ingresos, los montos quedan en:

  • Asignación por hijo: $66.414

  • Asignación prenatal: $66.414

  • Asignación por hijo con discapacidad: $216.240

  • Asignación por nacimiento: $77.414

  • Asignación por adopción: $462.845

  • Asignación por matrimonio: $115.913

  • Asignación por cónyuge: $16.113

Estos importes varían según el nivel salarial del grupo familiar.

AUH en marzo 2026: cuánto se cobra en mano

La AUH también se actualiza con el nuevo índice:

  • AUH total: $132.814

  • Monto que se cobra mensualmente (80%): $106.251,20

El 20% restante se retiene y se abona una vez presentada la Libreta AUH con los controles de salud, vacunación y escolaridad.

En tanto, la AUH por discapacidad asciende a $432.461. En este caso, el pago se realiza sin retenciones mensuales.

Complemento Leche del Plan de los Mil Días

El adicional destinado a titulares de AUH con hijos de hasta 3 años y personas gestantes aumenta a:

  • $50.094

Se deposita automáticamente junto con la asignación mensual.

Tarjeta Alimentar: qué ocurre en marzo

Para este mes, la Tarjeta Alimentar no tendrá actualización y continuará con los valores vigentes.

Movilidad por inflación: cómo funciona el esquema actual

Desde 2024, los haberes previsionales y asignaciones se ajustan todos los meses según el IPC. Este mecanismo implica:

  • Aumentos mensuales.

  • Incrementos atados directamente a la inflación.

  • Eliminación de los ajustes trimestrales tradicionales.

El objetivo oficial es evitar que los ingresos previsionales queden rezagados frente a la suba de precios, aunque el impacto real depende de la evolución del costo de vida.

