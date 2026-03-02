La importante noticia de Milei sobre AUH: se oficializó ahora en marzo

De esta forma, el esquema queda conformado así:

Monto total mensual: $132.814

Pago directo (80%): $106.251,20

Retención mensual (20%): $26.562,80

Ese 20% acumulado se liquida una vez al año, cuando se valida la documentación obligatoria. Se trata de un mecanismo que busca garantizar el cumplimiento de los requisitos sanitarios y educativos.

AUH por hijo con discapacidad

En el caso de hijos con discapacidad, el monto es significativamente mayor debido a las necesidades específicas que implica esa condición. Tras el aumento, el valor total asciende a $432.461.

El detalle de liquidación es el siguiente:

Total mensual: $432.461

Pago directo: $345.968,80

Retención: $86.492,20

Al igual que en la AUH general, el porcentaje retenido se libera una vez que la familia acredita los controles correspondientes.

Pago del 100% para menores de hasta 4 años: qué se sabe

Una de las medidas más esperadas por los beneficiarios es la habilitación del cobro del 100% de la AUH para familias con hijos de hasta 4 años inclusive.

La iniciativa fue impulsada por el Ministerio de Capital Humano y establece que, cuando el Ministerio de Salud valide automáticamente los controles sanitarios, no se aplicará la retención del 20%.

Esto implicaría que las familias recibirían la totalidad del monto mes a mes, sin esperar al cobro anual acumulado.

No obstante, hasta el momento no se confirmó oficialmente la fecha exacta de implementación plena en todo el país, por lo que el esquema tradicional de retención continúa vigente.

Zona desfavorable: cuánto se paga en el sur del país

La AUH contempla un adicional para quienes residen en determinadas regiones del sur argentino, consideradas de mayor costo de vida. Esta categoría, conocida como Zona 1 o zona desfavorable, incluye a:

La Pampa

Río Negro

Neuquén

Chubut

Santa Cruz

Tierra del Fuego

Partido de Patagones (Buenos Aires)

En estas jurisdicciones, el valor total por hijo se eleva a $172.658.

El desglose es el siguiente:

Monto total: $172.658

Pago directo (80%): $138.126,40

Retención (20%): $34.531,60

Discapacidad en zona desfavorable

Para hijos con discapacidad residentes en estas provincias, el monto asciende a $561.200.

Pago directo: $448.960

Retención: $112.240

Es importante remarcar que el adicional por zona desfavorable solo se liquida a quienes cobran mediante cuenta bancaria tradicional. No se aplica en casos donde la asignación se percibe a través de billeteras virtuales.

Complementos alimentarios: qué ocurre en marzo

Además de la AUH, miles de familias acceden a refuerzos alimentarios que se otorgan automáticamente por cruce de datos entre Capital Humano y la ANSES.

Complemento Leche – Plan de los Mil Días

Uno de los beneficios más relevantes es el Complemento Leche, enmarcado en el Plan de los Mil Días, destinado a niños de hasta 3 años.

Si bien no hubo confirmación oficial del nuevo importe, estimaciones privadas indican que, aplicando el mismo 2,88% de aumento, el valor rondaría los $50.094.

Este monto se acredita junto con la AUH y apunta a reforzar la alimentación en la primera infancia.

Tarjeta Alimentar: montos sin cambios

En contraste, la Tarjeta Alimentar no registró modificaciones para marzo y mantiene los siguientes valores:

$52.250 por un hijo

$81.936 por dos hijos

$108.062 por tres o más hijos

Estos importes se mantienen congelados, pese al ajuste aplicado sobre la asignación principal.

Movilidad atada a la inflación

El incremento del 2,88% responde a la fórmula de movilidad vigente, que toma como referencia la evolución mensual del IPC.

De este modo, los haberes se actualizan de manera periódica con el objetivo de acompañar el ritmo inflacionario. Sin embargo, distintos sectores señalan que la suba muchas veces queda por detrás del aumento real del costo de vida en alimentos y servicios esenciales.

Para miles de hogares, la AUH constituye el principal ingreso mensual, por lo que cada punto porcentual de incremento resulta determinante para el presupuesto familiar.

Cuándo cobro la AUH en marzo

El calendario de pagos suele organizarse según la terminación del DNI del titular, distribuyéndose a lo largo de la segunda y tercera semana del mes.

Las fechas exactas son publicadas por la ANSES en los días previos al inicio del cronograma y pueden consultarse en la web oficial o a través de la app del organismo.

Expectativa por nuevas definiciones

Marzo llega con una actualización automática que impacta en todo el país, pero también con interrogantes pendientes:

La implementación plena del pago al 100% para menores de 4 años.

La eventual actualización de la Tarjeta Alimentar.

La confirmación oficial del nuevo valor del Complemento Leche.

Mientras tanto, los nuevos montos ya están definidos y comenzarán a acreditarse según el cronograma habitual.

En un contexto económico desafiante, la AUH continúa siendo una herramienta clave de contención social, especialmente en los sectores más vulnerables.