Qué no hacer durante Mercurio retrógrado para evitar problemas en el amor y el trabajo

1. No tomar decisiones impulsivas en el amor

Uno de los errores más frecuentes durante Mercurio retrógrado es reaccionar desde la emoción sin verificar la información. En el plano afectivo, eso puede traducirse en discusiones por malentendidos, suposiciones o mensajes mal interpretados.

La energía pisciana actual potencia la sensibilidad. Es fácil leer entre líneas lo que quizás no está ahí. Por eso, lo que conviene evitar es:

Dar por sentado lo que el otro quiso decir.

Cortar un vínculo sin una conversación clara.

Enviar mensajes extensos en medio de una discusión.

Reabrir temas del pasado sin intención real de resolver.

Mercurio retrógrado no crea conflictos de la nada, pero sí expone fallas de comunicación. Si algo se malinterpreta, lo mejor es preguntar antes de reaccionar.

2. No firmar contratos sin revisar cada detalle

En el ámbito laboral, este tránsito tiene fama de traer demoras administrativas o errores en documentos. Más que suspender decisiones importantes, la clave está en revisar.

Lo que conviene evitar es firmar contratos, aceptar propuestas o cerrar acuerdos sin leer la letra chica. También es recomendable:

Chequear fechas, montos y condiciones.

Confirmar reuniones por más de un canal.

Guardar respaldos de información relevante.

Evitar enviar correos enojados en el momento de tensión.

Mercurio rige los intercambios formales. Cuando está retrógrado, la recomendación astrológica clásica es verificar dos veces antes de confirmar.

3. No comprar tecnología sin evaluar opciones

Tradicionalmente, Mercurio también se asocia a dispositivos electrónicos, sistemas de comunicación y traslados. Durante su fase retrógrada, pueden surgir fallas técnicas o errores de configuración.

Esto no significa que esté prohibido comprar, sino que es conveniente evitar decisiones apresuradas, especialmente si se trata de inversiones importantes.

Leer reseñas, revisar garantías y comparar alternativas puede evitar dolores de cabeza posteriores.

4. No retomar vínculos solo por nostalgia

Uno de los fenómenos más mencionados durante Mercurio retrógrado es la reaparición de personas del pasado. Exparejas, antiguos compañeros de trabajo o amistades distanciadas pueden volver a contactar.

En el clima emocional de Piscis, esto puede sentirse intenso. Sin embargo, lo que conviene evitar es confundir nostalgia con compatibilidad actual.

Antes de reabrir una historia, vale preguntarse:

¿Qué cambió desde entonces?

¿Hay una intención real de construir algo nuevo?

¿O se trata solo de una necesidad momentánea de compañía?

Mercurio retrógrado es un período excelente para reflexionar, pero no siempre para reiniciar dinámicas sin claridad.

5. No saturarse de suposiciones

Este tránsito también impacta en el plano mental. Puede haber tendencia a sobreanalizar situaciones o anticipar escenarios negativos.

Con el Sol en Piscis, la imaginación está especialmente activa. La recomendación es evitar construir relatos internos sin evidencia concreta.

Si algo genera duda en el trabajo o en la pareja, lo más saludable es pedir claridad.

Entonces, ¿todo es negativo?

No. De hecho, desde una mirada más profunda, Mercurio retrógrado es un período ideal para:

Revisar proyectos.

Reordenar pendientes.

Retomar ideas inconclusas.

Pedir disculpas.

Replantear dinámicas laborales.

Es un tránsito de revisión, no de castigo.

La energía de marzo funciona como un puente entre el cierre del año astrológico y el comienzo de uno nuevo con la entrada del Sol en Aries. Esa transición pide conciencia. Lo que no se resolvió reaparece para ser entendido.

Claves para atravesarlo sin conflictos

Para evitar problemas en el amor y el trabajo durante este período, la estrategia es simple:

Comunicar con claridad.

Escuchar activamente.

Confirmar información.

No reaccionar en caliente.

Usar el tiempo a favor.

En lugar de temer a Mercurio retrógrado, se puede aprovechar su energía introspectiva. Es un momento para corregir, no para improvisar.

Marzo trae sensibilidad, movimiento interno y revisión. Y aunque la fama del tránsito pueda generar ansiedad, la verdadera diferencia estará en la forma en que cada uno elija manejar sus palabras, decisiones y acuerdos.

Porque si Mercurio rige la comunicación, la clave no es callar: es hablar mejor.