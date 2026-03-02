La primera foto de la carita de Gia, la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

gia, hija de oriana sabatini y paulo dybala

Qué significa Gia, el nombre de la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Oriana Sabatini y Paulo Dybala atraviesan uno de los capítulos más felices de su historia juntos. Tras haberse casado en julio de 2024, la pareja celebra ahora la llegada de su primera hija, Gia, que acaba de nacer en Italia.

Durante los primeros días, Oriana y Paulo prefirieron mantener en secreto el nombre elegido para su hija, evitando hacerlo público de inmediato y generando expectativa entre sus seguidores.

El nacimiento sorprendió a todos, ya que la fecha estimada para el parto era el 11 de marzo, justo el día en que Catherine Fulop celebra su cumpleaños. La llegada de Gia se adelantó unos días y llenó de emoción a toda la familia.

“Va a nacer acá (por Italia). Principalmente porque quiero tener parto natural, si se me da, obviamente. Y segundo, porque quiero que esté el padre. En el fútbol no hay muchos días libres y los chicos suelen tener vacaciones en junio o julio. Así que fue como ‘lo tengo que tener acá’”, había explicado Oriana en una entrevista con LAM (América TV). Tras el nacimiento, comenzaron a circular versiones sobre el motivo detrás de la elección del nombre, que tendría un significado muy especial para la artista.

Se supo que Oriana siempre admiró a Angelina Jolie, protagonista de la película “Gia” (1998), un drama romántico que marcó la carrera de la actriz estadounidense y le valió un Globo de Oro. Esa interpretación de la supermodelo Gia Carangi habría impactado profundamente en Oriana, quien desde entonces soñaba con llamar así a su futura hija.

El nombre Gia, además, tiene raíces italianas y se traduce como “Dios es misericordioso” o “don de Dios”. También suele utilizarse como diminutivo de Gianna, Giovanna o Giorgia. Es un nombre breve, moderno y con gran popularidad internacional, que transmite tanto delicadeza como fortaleza.

angelina jolie gia pelicula