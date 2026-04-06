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Es oficial: el Gobierno permitirá que los trabajadores se jubilen antes de los 60

En un contexto económico complejo y con cambios constantes en el sistema previsional, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que un amplio grupo de trabajadores en Argentina puede acceder a la jubilación antes de la edad mínima tradicional. Esta posibilidad, que no es nueva pero sigue generando consultas, alcanza principalmente a quienes desempeñan tareas consideradas insalubres, riesgosas o de desgaste físico extremo.

Es oficial: el Gobierno permitirá que los trabajadores se jubilen antes de los 60

En un contexto económico complejo y con cambios constantes en el sistema previsional, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que un amplio grupo de trabajadores en Argentina puede acceder a la jubilación antes de la edad mínima tradicional. Esta posibilidad, que no es nueva pero sigue generando consultas, alcanza principalmente a quienes desempeñan tareas consideradas insalubres, riesgosas o de desgaste físico extremo.

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Mientras la edad jubilatoria general continúa fijada en 65 años para los hombres y 60 para las mujeres, existen múltiples excepciones contempladas por la normativa vigente. Estas excepciones no solo permiten un retiro anticipado, sino que también buscan compensar el impacto que determinadas actividades laborales generan en la salud y la calidad de vida de los trabajadores.

Qué es la jubilación anticipada y a quiénes alcanza

El régimen especial de jubilación anticipada en Argentina está diseñado para aquellos trabajadores que, debido a la naturaleza de sus tareas, enfrentan condiciones laborales adversas. En este sentido, no cualquier empleo permite acceder a este beneficio, sino únicamente aquellos encuadrados dentro de categorías específicas.

Entre los principales factores que habilitan este tipo de retiro se destacan:

  • Exposición a ambientes insalubres
  • Riesgo físico constante
  • Contacto con sustancias peligrosas o radiación
  • Desgaste físico intensivo o condiciones extremas

Además, en todos los casos se exige cumplir con un mínimo de años de aportes, que varía según la actividad.

Trabajos que permiten jubilarse antes de la edad mínima

Ambientes insalubres

Los trabajadores expuestos a condiciones perjudiciales para la salud pueden retirarse anticipadamente.

  • Edad requerida: hombres 55 años / mujeres 52 años
  • Aportes: 30 años
  • Clave: incluye industrias con contaminación, químicos o condiciones ambientales adversas.

Trabajo en la Antártida e Islas del Atlántico Sur

Las condiciones climáticas extremas justifican un régimen diferencial.

  • Edad: 55 años (sin distinción de género)
  • Aportes: 30 años

Personal embarcado y portuario

Incluye tareas como estibadores, capataces y guincheros.

  • Condiciones: dependen del tipo de tarea y nivel de riesgo
  • Característica: alta exigencia física y riesgos operativos

Aeronavegantes

Tripulaciones aéreas con exigencias físicas y psicológicas.

  • Edad: hombres 55 / mujeres 52
  • Aportes: 30 años

Ferroviarios (tareas específicas)

Determinadas funciones dentro del sistema ferroviario.

  • Edad: hombres 55 / mujeres 52
  • Aportes: 30 años

Industria gráfica

Especialmente tipógrafos y linotipistas.

  • Edad: hombres 55
  • Aportes: 30 años

Trabajadores textiles (rayón)

Hiladores y dofeadores con exposición a materiales complejos.

  • Edad: 50 años
  • Aportes: 30 años

Metalúrgicos expuestos a altas temperaturas

Operarios que trabajan con calor extremo.

  • Edad: 50 años (hombres)
  • Aportes: 25 años

Minería

Uno de los sectores más exigentes y riesgosos.

  • Cielo abierto:
    • Edad: hombres 55 / mujeres 52
    • Aportes: 30 años
  • Subterráneo:
    • Edad: hombres 50
    • Aportes: 25 años

Forja y fragua

Trabajo con metales a altas temperaturas.

  • Edad: 50 años
  • Aportes: 25 años

Industria cárnica

Actividades con condiciones físicas intensas.

  • Edad: hombres 55 / mujeres 50
  • Aportes: 30 y 27 años respectivamente

Personal de salud

Especialmente quienes están expuestos a riesgos biológicos o radiológicos.

  • Edad: hombres 55 / mujeres 52
  • Aportes: 30 años

Servicios eléctricos y seguridad industrial

Tareas con alto riesgo operativo.

  • Edad: 55 años
  • Aportes: 30 años

Transporte de carga

Diferenciado entre empleados y autónomos.

  • Relación de dependencia:
    • Edad: 55 años
    • Aportes: 25 años
  • Autónomos:
    • Edad: 60 años
    • Aportes: 30 años

Arte y cultura: el caso del Teatro Colón

Uno de los regímenes más llamativos.

  • Ballet estable:
    • Edad: 40 años
    • Aportes: 20 años
  • Cantantes líricos:
    • Edad: hombres 65 / mujeres 60
    • Aportes: 25 y 20 años respectivamente

Otros sectores incluidos

También acceden a jubilación anticipada:

  • Petroleros y gasíferos: 50 años con 25 de aportes
  • Recolectores de residuos: 55 años con 25 de aportes
  • Telefonía (mujeres): 50 años con 25 de aportes
  • Telégrafos y radiotelégrafos:
    • Hombres 55 / mujeres 50
  • Transporte de pasajeros:
    • Hombres 55 / mujeres 52
  • Industria del vidrio:
    • Hombres 50 con 25 años de aportes

Abril 2026: aumento, bono y cuánto cobran los jubilados

En paralelo a estas condiciones especiales, ANSES confirmó un incremento del 2,9% en las jubilaciones, acompañado por un bono extraordinario.

Montos actualizados

  • Jubilación mínima: $380.319,31
  • Bono adicional: $70.000
  • Total estimado: $450.319,31

Este refuerzo busca compensar parcialmente la pérdida del poder adquisitivo, en un escenario de inflación persistente.

Calendario de pagos de abril 2026

El organismo previsional difundió el cronograma de pagos organizado según la terminación del DNI.

Jubilados que cobran el haber mínimo

  • DNI terminado en 0: 10 de abril
  • DNI terminado en 1: 13 de abril
  • DNI terminado en 2: 14 de abril
  • DNI terminado en 3: 15 de abril
  • DNI terminado en 4: 16 de abril
  • DNI terminado en 5: 17 de abril
  • DNI terminado en 6: 20 de abril
  • DNI terminado en 7: 21 de abril
  • DNI terminado en 8: 22 de abril
  • DNI terminado en 9: 23 de abril

Jubilaciones que superan el haber mínimo

  • DNI 0 y 1: 24 de abril
  • DNI 2 y 3: 27 de abril
  • DNI 4 y 5: 28 de abril
  • DNI 6 y 7: 29 de abril
  • DNI 8 y 9: 30 de abril

Un sistema con excepciones que crece en relevancia

La posibilidad de jubilarse antes de tiempo se vuelve cada vez más relevante en un país donde muchos trabajadores enfrentan condiciones laborales exigentes durante décadas. Sin embargo, especialistas advierten que no todos los casos son automáticos, y que cada solicitud debe ser evaluada según la normativa vigente y los aportes registrados.

Además, remarcan que la sostenibilidad del sistema previsional sigue siendo un desafío clave, especialmente ante el envejecimiento poblacional y la alta informalidad laboral.

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