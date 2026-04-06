Es oficial: el Gobierno permitirá que los trabajadores se jubilen antes de los 60

- Exposición a ambientes insalubres
- Riesgo físico constante
- Contacto con sustancias peligrosas o radiación
- Desgaste físico intensivo o condiciones extremas
Además, en todos los casos se exige cumplir con un mínimo de años de aportes, que varía según la actividad.
Trabajos que permiten jubilarse antes de la edad mínima
Ambientes insalubres
Los trabajadores expuestos a condiciones perjudiciales para la salud pueden retirarse anticipadamente.
- Edad requerida: hombres 55 años / mujeres 52 años
- Aportes: 30 años
- Clave: incluye industrias con contaminación, químicos o condiciones ambientales adversas.
Trabajo en la Antártida e Islas del Atlántico Sur
Las condiciones climáticas extremas justifican un régimen diferencial.
- Edad: 55 años (sin distinción de género)
- Aportes: 30 años
Personal embarcado y portuario
Incluye tareas como estibadores, capataces y guincheros.
- Condiciones: dependen del tipo de tarea y nivel de riesgo
- Característica: alta exigencia física y riesgos operativos
Aeronavegantes
Tripulaciones aéreas con exigencias físicas y psicológicas.
- Edad: hombres 55 / mujeres 52
- Aportes: 30 años
Ferroviarios (tareas específicas)
Determinadas funciones dentro del sistema ferroviario.
- Edad: hombres 55 / mujeres 52
- Aportes: 30 años
Industria gráfica
Especialmente tipógrafos y linotipistas.
- Edad: hombres 55
- Aportes: 30 años
Trabajadores textiles (rayón)
Hiladores y dofeadores con exposición a materiales complejos.
- Edad: 50 años
- Aportes: 30 años
Metalúrgicos expuestos a altas temperaturas
Operarios que trabajan con calor extremo.
- Edad: 50 años (hombres)
- Aportes: 25 años
Minería
Uno de los sectores más exigentes y riesgosos.
- Cielo abierto:
- Edad: hombres 55 / mujeres 52
- Aportes: 30 años
- Subterráneo:
- Edad: hombres 50
- Aportes: 25 años
Forja y fragua
Trabajo con metales a altas temperaturas.
- Edad: 50 años
- Aportes: 25 años
Industria cárnica
Actividades con condiciones físicas intensas.
- Edad: hombres 55 / mujeres 50
- Aportes: 30 y 27 años respectivamente
Personal de salud
Especialmente quienes están expuestos a riesgos biológicos o radiológicos.
- Edad: hombres 55 / mujeres 52
- Aportes: 30 años
Servicios eléctricos y seguridad industrial
Tareas con alto riesgo operativo.
- Edad: 55 años
- Aportes: 30 años
Transporte de carga
Diferenciado entre empleados y autónomos.
- Relación de dependencia:
- Edad: 55 años
- Aportes: 25 años
- Autónomos:
- Edad: 60 años
- Aportes: 30 años
Arte y cultura: el caso del Teatro Colón
Uno de los regímenes más llamativos.
- Ballet estable:
- Edad: 40 años
- Aportes: 20 años
- Cantantes líricos:
- Edad: hombres 65 / mujeres 60
- Aportes: 25 y 20 años respectivamente
Otros sectores incluidos
También acceden a jubilación anticipada:
- Petroleros y gasíferos: 50 años con 25 de aportes
- Recolectores de residuos: 55 años con 25 de aportes
- Telefonía (mujeres): 50 años con 25 de aportes
- Telégrafos y radiotelégrafos:
- Transporte de pasajeros:
- Industria del vidrio:
- Hombres 50 con 25 años de aportes
Abril 2026: aumento, bono y cuánto cobran los jubilados
En paralelo a estas condiciones especiales, ANSES confirmó un incremento del 2,9% en las jubilaciones, acompañado por un bono extraordinario.
Montos actualizados
- Jubilación mínima: $380.319,31
- Bono adicional: $70.000
- Total estimado: $450.319,31
Este refuerzo busca compensar parcialmente la pérdida del poder adquisitivo, en un escenario de inflación persistente.
Calendario de pagos de abril 2026
El organismo previsional difundió el cronograma de pagos organizado según la terminación del DNI.
Jubilados que cobran el haber mínimo
- DNI terminado en 0: 10 de abril
- DNI terminado en 1: 13 de abril
- DNI terminado en 2: 14 de abril
- DNI terminado en 3: 15 de abril
- DNI terminado en 4: 16 de abril
- DNI terminado en 5: 17 de abril
- DNI terminado en 6: 20 de abril
- DNI terminado en 7: 21 de abril
- DNI terminado en 8: 22 de abril
- DNI terminado en 9: 23 de abril
Jubilaciones que superan el haber mínimo
- DNI 0 y 1: 24 de abril
- DNI 2 y 3: 27 de abril
- DNI 4 y 5: 28 de abril
- DNI 6 y 7: 29 de abril
- DNI 8 y 9: 30 de abril
Un sistema con excepciones que crece en relevancia
La posibilidad de jubilarse antes de tiempo se vuelve cada vez más relevante en un país donde muchos trabajadores enfrentan condiciones laborales exigentes durante décadas. Sin embargo, especialistas advierten que no todos los casos son automáticos, y que cada solicitud debe ser evaluada según la normativa vigente y los aportes registrados.
Además, remarcan que la sostenibilidad del sistema previsional sigue siendo un desafío clave, especialmente ante el envejecimiento poblacional y la alta informalidad laboral.