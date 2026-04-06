Es oficial: el Gobierno permitirá que los trabajadores se jubilen antes de los 60

Exposición a ambientes insalubres

Riesgo físico constante

Contacto con sustancias peligrosas o radiación

Desgaste físico intensivo o condiciones extremas

Además, en todos los casos se exige cumplir con un mínimo de años de aportes, que varía según la actividad.

Trabajos que permiten jubilarse antes de la edad mínima

Ambientes insalubres

Los trabajadores expuestos a condiciones perjudiciales para la salud pueden retirarse anticipadamente.

Edad requerida: hombres 55 años / mujeres 52 años

hombres 55 años / mujeres 52 años Aportes: 30 años

30 años Clave: incluye industrias con contaminación, químicos o condiciones ambientales adversas.

Trabajo en la Antártida e Islas del Atlántico Sur

Las condiciones climáticas extremas justifican un régimen diferencial.

Edad: 55 años (sin distinción de género)

55 años (sin distinción de género) Aportes: 30 años

Personal embarcado y portuario

Incluye tareas como estibadores, capataces y guincheros.

Condiciones: dependen del tipo de tarea y nivel de riesgo

dependen del tipo de tarea y nivel de riesgo Característica: alta exigencia física y riesgos operativos

Aeronavegantes

Tripulaciones aéreas con exigencias físicas y psicológicas.

Edad: hombres 55 / mujeres 52

hombres 55 / mujeres 52 Aportes: 30 años

Ferroviarios (tareas específicas)

Determinadas funciones dentro del sistema ferroviario.

Edad: hombres 55 / mujeres 52

hombres 55 / mujeres 52 Aportes: 30 años

Industria gráfica

Especialmente tipógrafos y linotipistas.

Edad: hombres 55

hombres 55 Aportes: 30 años

Trabajadores textiles (rayón)

Hiladores y dofeadores con exposición a materiales complejos.

Edad: 50 años

50 años Aportes: 30 años

Metalúrgicos expuestos a altas temperaturas

Operarios que trabajan con calor extremo.

Edad: 50 años (hombres)

50 años (hombres) Aportes: 25 años

Minería

Uno de los sectores más exigentes y riesgosos.

Cielo abierto: Edad: hombres 55 / mujeres 52 Aportes: 30 años

Subterráneo: Edad: hombres 50 Aportes: 25 años



Forja y fragua

Trabajo con metales a altas temperaturas.

Edad: 50 años

50 años Aportes: 25 años

Industria cárnica

Actividades con condiciones físicas intensas.

Edad: hombres 55 / mujeres 50

hombres 55 / mujeres 50 Aportes: 30 y 27 años respectivamente

Personal de salud

Especialmente quienes están expuestos a riesgos biológicos o radiológicos.

Edad: hombres 55 / mujeres 52

hombres 55 / mujeres 52 Aportes: 30 años

Servicios eléctricos y seguridad industrial

Tareas con alto riesgo operativo.

Edad: 55 años

55 años Aportes: 30 años

Transporte de carga

Diferenciado entre empleados y autónomos.

Relación de dependencia: Edad: 55 años Aportes: 25 años

Autónomos: Edad: 60 años Aportes: 30 años



Arte y cultura: el caso del Teatro Colón

Uno de los regímenes más llamativos.

Ballet estable: Edad: 40 años Aportes: 20 años

Cantantes líricos: Edad: hombres 65 / mujeres 60 Aportes: 25 y 20 años respectivamente



Otros sectores incluidos

También acceden a jubilación anticipada:

Petroleros y gasíferos: 50 años con 25 de aportes

50 años con 25 de aportes Recolectores de residuos: 55 años con 25 de aportes

55 años con 25 de aportes Telefonía (mujeres): 50 años con 25 de aportes

50 años con 25 de aportes Telégrafos y radiotelégrafos: Hombres 55 / mujeres 50

Transporte de pasajeros: Hombres 55 / mujeres 52

Industria del vidrio: Hombres 50 con 25 años de aportes



Abril 2026: aumento, bono y cuánto cobran los jubilados

En paralelo a estas condiciones especiales, ANSES confirmó un incremento del 2,9% en las jubilaciones, acompañado por un bono extraordinario.

Montos actualizados

Jubilación mínima: $380.319,31

$380.319,31 Bono adicional: $70.000

$70.000 Total estimado: $450.319,31

Este refuerzo busca compensar parcialmente la pérdida del poder adquisitivo, en un escenario de inflación persistente.

Calendario de pagos de abril 2026

El organismo previsional difundió el cronograma de pagos organizado según la terminación del DNI.

Jubilados que cobran el haber mínimo

DNI terminado en 0: 10 de abril

DNI terminado en 1: 13 de abril

DNI terminado en 2: 14 de abril

DNI terminado en 3: 15 de abril

DNI terminado en 4: 16 de abril

DNI terminado en 5: 17 de abril

DNI terminado en 6: 20 de abril

DNI terminado en 7: 21 de abril

DNI terminado en 8: 22 de abril

DNI terminado en 9: 23 de abril

Jubilaciones que superan el haber mínimo

DNI 0 y 1: 24 de abril

DNI 2 y 3: 27 de abril

DNI 4 y 5: 28 de abril

DNI 6 y 7: 29 de abril

DNI 8 y 9: 30 de abril

Un sistema con excepciones que crece en relevancia

La posibilidad de jubilarse antes de tiempo se vuelve cada vez más relevante en un país donde muchos trabajadores enfrentan condiciones laborales exigentes durante décadas. Sin embargo, especialistas advierten que no todos los casos son automáticos, y que cada solicitud debe ser evaluada según la normativa vigente y los aportes registrados.

Además, remarcan que la sostenibilidad del sistema previsional sigue siendo un desafío clave, especialmente ante el envejecimiento poblacional y la alta informalidad laboral.