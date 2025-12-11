Excelente noticia de ANSES: solo en diciembre, el Gobierno pagará un bono de $ 400.000

Un bono de $426.877: cómo se actualizó y a quiénes alcanza

La ANSES confirmó que la Asignación por Adopción tendrá en diciembre un valor total de $426.877, cifra que representa una suba del 2,34% en relación con el período anterior. Este incremento se integra a la fórmula de movilidad, la misma que actualiza trimestralmente jubilaciones, AUH, Asignación por Embarazo y demás beneficios.

A diferencia de otros pagos sociales, este bono es único: no se abona todos los meses, sino que se entrega únicamente cuando se registra una sentencia firme de adopción.

Esto significa que:

El monto no se repite al mes siguiente .

El valor depende del mes en que se dictó la sentencia judicial.

Solo pueden acceder quienes estén registrados como titulares de alguna prestación compatible con la asignación.

Por lo tanto, todas las familias que hayan obtenido una sentencia definitiva de adopción en diciembre tendrán derecho a cobrar el monto actualizado de $426.877. Quienes registraron el proceso de adopción en meses previos cobrarán el valor que estaba vigente a la fecha de su sentencia.

Quiénes pueden cobrar el bono de más de $426.000 en diciembre

El pago único está disponible para tres grupos de titulares, siempre que cumplan los requisitos estipulados por ANSES y acrediten la sentencia judicial correspondiente. Los beneficiarios habilitados son:

1. Titulares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF)

Quienes pertenezcan al SUAF podrán cobrar el bono, pero deberán respetar los topes de ingresos establecidos por el organismo:

Ingreso individual máximo: $2.511.024

Ingreso familiar máximo: $5.022.048

Estos límites son fundamentales, porque ANSES cruza la información con AFIP y con el sistema de ingresos para determinar la elegibilidad. Si uno de los integrantes del grupo familiar supera estos montos, el beneficio queda automáticamente excluido.

2. Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH)

Las familias que perciben AUH también están habilitadas a solicitar la asignación por adopción, siempre y cuando la sentencia se registre durante diciembre. En este grupo, muchas veces el pago del bono tiene un impacto especialmente relevante, ya que se trata de hogares con ingresos informales o bajos.

3. Titulares de la Asignación por Embarazo para Protección Social

Si la persona gestante estaba cobrando esta asignación al momento en que se dictó la sentencia de adopción, también podrá acceder al pago único. El organismo prevé este caso para garantizar que no queden excluidos quienes atravesaron un proceso judicial durante el período de embarazo.

Requisitos obligatorios para acceder al pago único por adopción

La ANSES señaló que, para cobrar el monto actualizado de $426.877, los titulares deben presentar una serie de documentos esenciales que acreditan la adopción y la composición del grupo familiar.

Los requisitos incluyen:

Sentencia firme de adopción: debe ser emitida por un juez competente y confirmar la adopción en carácter definitivo.

Partida de nacimiento del niño o adolescente adoptado: permite acreditar la identidad del menor y su vínculo legal con la familia adoptante.

Documentos Nacionales de Identidad (DNI) de todos los integrantes del grupo familiar.

Acreditación de haber cobrado AUH, SUAF o Asignación por Embarazo durante el mes en que se dictó la sentencia, según corresponda al caso particular.

Además, el organismo establece un plazo para tramitar la asignación:

Se puede solicitar entre los 2 meses y los 2 años posteriores a la fecha de la resolución judicial.

Este lapso brinda tiempo suficiente para reunir la documentación necesaria, pero también implica que, si la familia no realiza el trámite dentro de ese rango, podría perder el derecho a percibir el beneficio.

Cómo realizar el trámite para cobrar el bono

Si bien el beneficio es automático una vez que ANSES valida la documentación, el trámite inicial debe hacerse de forma presencial, ya que implica la presentación de la sentencia original o copia certificada.

El procedimiento incluye:

Sacar turno en ANSES a través de su portal web oficial.

Presentarse en la fecha asignada con toda la documentación física requerida.

Verificación del expediente: el organismo revisa la información y confirma la validez judicial.

Liquidación del pago único: una vez aprobado, ANSES deposita el monto correspondiente en la cuenta bancaria del titular registrada previamente.

El organismo recalca que ningún trámite tiene costo y que las asignaciones por adopción no se gestionan de manera online, ya que requieren documentación escrita avalada por la Justicia.

Por qué se paga un bono tan alto en adopciones

La Asignación por Adopción es uno de los montos más elevados dentro del sistema de prestaciones familiares. Esta decisión responde a una política que busca acompañar el proceso de integración familiar y compensar parte de los gastos que surgen al momento de recibir a un niño o adolescente adoptado.

Entre los gastos frecuentes que suelen citar las organizaciones especializadas se encuentran:

Traslados y costos judiciales.

Adaptación de la vivienda.

Gastos de salud, ropa, escolaridad o mudanza.

Acompañamiento psicológico y social.

Por eso, el Estado contempla un pago único significativo que pueda brindar alivio económico durante la transición inicial.

El impacto social del beneficio

En un año con alta presión inflacionaria, este tipo de asignaciones extraordinarias pueden representar una ayuda clave para las familias que se encuentran formalizando una adopción, especialmente para sectores sin ingresos altos. El refuerzo de más de $426.000 busca no solo acompañar la instancia judicial, sino también facilitar una integración afectiva y económica más estable.

Las organizaciones que trabajan con adopciones valoran el mantenimiento de este beneficio, aunque señalan la importancia de avanzar en políticas más amplias de acompañamiento familiar, asistencia psicológica y seguimiento postadoptivo.