Extra de Navidad: el bono de $200.000 que ANSES pagará en diciembre a estas familias

-
IGF hasta $926.676: $59.851
-
IGF entre $926.676,01 y $1.359.061: $40.371
-
IGF entre $1.359.061,01 y $1.569.083: $24.418
-
IGF entre $1.569.083,01 y $4.907.218: $12.597
Asignaciones: quiénes pueden acceder al SUAF
El sistema está dirigido a garantizar cobertura para niños, niñas y adolescentes de hogares con trabajo registrado. Pueden recibirlo:
-
Trabajadores/as en relación de dependencia
-
Personas que cobren a través de ART
-
Monotributistas
-
Trabajadores/as rurales o de temporada
-
Beneficiarios de Prestación por Desempleo
-
Titulares de pensiones por Invalidez o por trasplante
-
Jubilados y pensionados
-
Veteranos de Guerra beneficiarios de la Pensión Honorífica
Fechas de pago de AUH y SUAF de ANSES en noviembre
A raíz del feriado extendido por el Día de la Soberanía, el cronograma de cobros se reorganizó de la siguiente forma:
-
DNI 0: lunes 10 de noviembre
-
DNI 1: martes 11 de noviembre
-
DNI 2: miércoles 12 de noviembre
-
DNI 3: jueves 13 de noviembre
-
DNI 4: viernes 14 de noviembre
-
DNI 5: lunes 17 de noviembre
-
DNI 6: martes 18 de noviembre
-
DNI 7: miércoles 19 de noviembre
-
DNI 8: jueves 20 de noviembre
-
Fin de semana largo: viernes 21 al lunes 24
-
DNI 9: martes 25 de noviembre