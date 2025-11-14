Extra de Navidad: el bono de $200.000 que ANSES pagará en diciembre a estas familias

IGF hasta $926.676: $59.851

IGF entre $926.676,01 y $1.359.061: $40.371

IGF entre $1.359.061,01 y $1.569.083: $24.418

IGF entre $1.569.083,01 y $4.907.218: $12.597

Asignaciones: quiénes pueden acceder al SUAF

El sistema está dirigido a garantizar cobertura para niños, niñas y adolescentes de hogares con trabajo registrado. Pueden recibirlo:

Trabajadores/as en relación de dependencia

Personas que cobren a través de ART

Monotributistas

Trabajadores/as rurales o de temporada

Beneficiarios de Prestación por Desempleo

Titulares de pensiones por Invalidez o por trasplante

Jubilados y pensionados

Veteranos de Guerra beneficiarios de la Pensión Honorífica

Fechas de pago de AUH y SUAF de ANSES en noviembre

A raíz del feriado extendido por el Día de la Soberanía, el cronograma de cobros se reorganizó de la siguiente forma: