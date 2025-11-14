En vivo Radio La Red
Extra de Navidad: el bono de $200.000 que ANSES pagará en diciembre a estas familias

La actualización por la inflación de octubre ajustará todas las asignaciones familiares. Un sector de beneficiarios accederá a un refuerzo especial hacia fin de año.

El bono de $200.000 que ANSES les pagará en diciembre a estos beneficiarios (Foto: archivo).

Luego de conocerse la inflación de octubre de 2025, que se ubicó en el 2,3%, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizará en diciembre los montos de las asignaciones familiares, incluidas las correspondientes al Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). Con esta actualización, un sector de familias podrá acceder a un beneficio adicional cercano a los $200.000, siempre que cumplan los criterios establecidos por el Ministerio de Capital Humano.

Quiénes recibirán el adicional de $200.000 de ANSES

El extra navideño alcanzará a familias que cobran asignaciones por hijo/a menores de 18 años, o sin límite de edad en caso de discapacidad, dentro del régimen contributivo. A diferencia de la Asignación Universal por Hijo (AUH), este pago corresponde a trabajadores con ingresos formales más elevados.

La movilidad previsional del mes se calculará tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC), por lo que el SUAF y el resto de las asignaciones familiares tendrán un aumento del 2,3%.

Montos del SUAF de ANSES previstos para diciembre

  • Asignación por Hijo: $61.647

  • Hijo con discapacidad: $200.719

  • Asignación prenatal: $61.647

  • Nacimiento: $71.856

  • Adopción: $429.629

  • Matrimonio: $107.593

  • Cónyuge: $14.955

ANSES_SUAF

Topes de ingresos para cobrar el SUAF de ANSES

El valor de la asignación depende del Ingreso del Grupo Familiar (IGF) y de la zona de residencia. Los tramos quedan establecidos así:

  • IGF hasta $926.676: $59.851

  • IGF entre $926.676,01 y $1.359.061: $40.371

  • IGF entre $1.359.061,01 y $1.569.083: $24.418

  • IGF entre $1.569.083,01 y $4.907.218: $12.597

Asignaciones: quiénes pueden acceder al SUAF

El sistema está dirigido a garantizar cobertura para niños, niñas y adolescentes de hogares con trabajo registrado. Pueden recibirlo:

  • Trabajadores/as en relación de dependencia

  • Personas que cobren a través de ART

  • Monotributistas

  • Trabajadores/as rurales o de temporada

  • Beneficiarios de Prestación por Desempleo

  • Titulares de pensiones por Invalidez o por trasplante

  • Jubilados y pensionados

  • Veteranos de Guerra beneficiarios de la Pensión Honorífica

Fechas de pago de AUH y SUAF de ANSES en noviembre

A raíz del feriado extendido por el Día de la Soberanía, el cronograma de cobros se reorganizó de la siguiente forma:

  • DNI 0: lunes 10 de noviembre

  • DNI 1: martes 11 de noviembre

  • DNI 2: miércoles 12 de noviembre

  • DNI 3: jueves 13 de noviembre

  • DNI 4: viernes 14 de noviembre

  • DNI 5: lunes 17 de noviembre

  • DNI 6: martes 18 de noviembre

  • DNI 7: miércoles 19 de noviembre

  • DNI 8: jueves 20 de noviembre

  • Fin de semana largo: viernes 21 al lunes 24

  • DNI 9: martes 25 de noviembre

