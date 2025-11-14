En vivo Radio La Red
ANSES
AUH
BUENA NOTICIA

ANSES confirma aumento y define el pago de AUH en diciembre 2025

El aumento de ANSES para AUH y AUE en diciembre vuelve a modificar los montos y activa consultas sobre valores, retenciones y pagos. Las cifras ajustadas por movilidad impactan en millones de familias y generan interés en los nuevos importes.

Los montos de ANSES para AUH y AUE recibirán en diciembre un nuevo aumento del 2,3%, aplicado según la actualización por inflación publicada por el INDEC. Este ajuste modifica lo que cobrarán las familias beneficiarias junto con la Tarjeta Alimentar, lo que vuelve clave conocer los importes finales.

El incremento se aplicará a partir del calendario de pagos de diciembre 2025 y actualizará automáticamente todas las prestaciones alcanzadas por la movilidad. La medida impacta en AUH, AUE, AUH por discapacidad, Zona Austral y programas complementarios como Tarjeta Alimentar.

La suba responde al Decreto 274/2024, que establece que los haberes deben ajustarse según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses previos. Por ese motivo, diciembre toma como referencia la inflación de octubre.

¿Cómo queda la AUH con el aumento de diciembre 2025?

La AUH sube a $122.467 por cada hijo, aunque el pago mensual directo es del 80%, equivalente a $97.974. El 20% retenido se acumula para la presentación de la Libreta AUH.

  • Monto bruto AUH: $122.467

  • Monto neto mensual: $97.974

  • Retención anual: $24.493

En el caso de AUH por discapacidad, el monto sube a $398.697, con un pago mensual de $318.957,60 y una retención de $79.739,40.

¿Qué pasa con la AUH y AUE en la Zona Austral?

En provincias de la Zona Austral, los montos son más altos por el adicional geográfico:

  • AUH Zona Austral: $159.178

  • AUH por discapacidad Zona Austral: $414.644,80

Esto deja pagos mensuales de $127.342,40 y $331.715,80, respectivamente, tras la retención del 20%.

¿Cuál es el nuevo monto de la AUE en diciembre?

La Asignación por Embarazo (AUE) también sube a $122.467, con un pago directo de $97.974, igual que la AUH.

La AUE está destinada a personas gestantes sin cobertura laboral desde la semana 12 de embarazo y hasta el nacimiento del bebé.

¿Cómo queda la Tarjeta Alimentar con la AUH y AUE?

La Tarjeta Alimentar mantiene los valores vigentes, ya que no está alcanzada por la fórmula de movilidad. Los montos son:

  • 1 hijo o embarazo: $52.250

  • 2 hijos: $81.936

  • 3 hijos o más: $108.062

El depósito se acredita automáticamente junto con la AUH o AUE en la misma cuenta bancaria y no requiere trámite adicional. Aunque no se puede extraer en efectivo, puede utilizarse para alimentos y bebidas no alcohólicas.

¿Cuándo se cobra la AUH y AUE con aumento en diciembre?

El calendario de pagos de ANSES inicia el martes 10 de diciembre, comenzando por las Pensiones No Contributivas y continuando según terminación de DNI. Las fechas pueden consultarse en:

  • Mi ANSES

  • anses.gob.ar → Calendario de pagos

