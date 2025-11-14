ANSES confirma aumento y define el pago de AUH en diciembre 2025

Monto bruto AUH: $122.467

Monto neto mensual: $97.974

Retención anual: $24.493

En el caso de AUH por discapacidad, el monto sube a $398.697, con un pago mensual de $318.957,60 y una retención de $79.739,40.

¿Qué pasa con la AUH y AUE en la Zona Austral?

En provincias de la Zona Austral, los montos son más altos por el adicional geográfico:

AUH Zona Austral: $159.178

AUH por discapacidad Zona Austral: $414.644,80

Esto deja pagos mensuales de $127.342,40 y $331.715,80, respectivamente, tras la retención del 20%.

¿Cuál es el nuevo monto de la AUE en diciembre?

La Asignación por Embarazo (AUE) también sube a $122.467, con un pago directo de $97.974, igual que la AUH.

La AUE está destinada a personas gestantes sin cobertura laboral desde la semana 12 de embarazo y hasta el nacimiento del bebé.

¿Cómo queda la Tarjeta Alimentar con la AUH y AUE?

La Tarjeta Alimentar mantiene los valores vigentes, ya que no está alcanzada por la fórmula de movilidad. Los montos son:

1 hijo o embarazo: $52.250

2 hijos: $81.936

3 hijos o más: $108.062

El depósito se acredita automáticamente junto con la AUH o AUE en la misma cuenta bancaria y no requiere trámite adicional. Aunque no se puede extraer en efectivo, puede utilizarse para alimentos y bebidas no alcohólicas.

¿Cuándo se cobra la AUH y AUE con aumento en diciembre?

El calendario de pagos de ANSES inicia el martes 10 de diciembre, comenzando por las Pensiones No Contributivas y continuando según terminación de DNI. Las fechas pueden consultarse en: