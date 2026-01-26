Febrero ANSES 2026: quiénes cobran más de $350.000 automáticos sin trámites

A quién está dirigida la PUAM de ANSES

La PUAM está destinada a personas de 65 años o más que no reúnen los aportes requeridos para jubilarse. El beneficio busca asegurar un ingreso mensual a quienes no pudieron completar su historia laboral dentro del sistema contributivo.

Con la aplicación del aumento del 2,8 % y el bono adicional de $70.000, los montos de la PUAM quedarán de la siguiente manera:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $357.403,47 Haber actualizado: $287.403,47 Bono extraordinario: $70.000



Pensiones no contributivas: cómo saber si cobro en septiembre de 2024

PUAM de ANSES: cuándo cobro en febrero 2026

ANSES estableció el siguiente calendario de pagos, según la terminación del DNI:

DNI terminados en 0 : 9 de febrero

DNI terminados en 1 : 10 de febrero

DNI terminados en 2 : 11 de febrero

DNI terminados en 3 : 12 de febrero

DNI terminados en 4 : 13 de febrero

DNI terminados en 5 : 18 de febrero

DNI terminados en 6 y 7 : 19 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 20 de febrero

AUH y asignaciones familiares: los nuevos montos por hijo

El incremento de febrero también impacta de forma directa en las asignaciones sociales y familiares, fundamentales para los hogares con niñas, niños y adolescentes.

Con la actualización del 2,8%, la AUH pasa a ubicarse en $129.082,71 por hijo. Como ocurre todos los meses, ANSES deposita el 80% de manera directa, mientras que el 20% restante queda retenido y se cobra tras la presentación de la Libreta AUH, que acredita controles de salud y escolaridad.

La Asignación por Embarazo (AUE), destinada a personas gestantes sin empleo formal ni cobertura de obra social, también se actualiza y alcanza los $121.818,42, acompañando la evolución de la AUH y manteniendo su rol como ingreso de sostén durante el embarazo.

Uno de los montos más altos del sistema es el de la AUH por Discapacidad, que en febrero ascenderá a aproximadamente $420.312,22, reflejando el refuerzo diferencial que contempla la normativa para este grupo.

Por su parte, las familias que cobran la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) percibirán alrededor de $64.547,52 por hijo en el primer tramo de ingresos, el más bajo. A medida que aumenta el salario del grupo familiar, el monto de la asignación se reduce de forma progresiva.