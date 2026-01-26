Febrero ANSES 2026: quiénes cobran más de $350.000 automáticos sin trámites
ANSES confirmó un aumento en los haberes y un refuerzo extraordinario que se paga de forma automática en febrero. Con esta combinación, algunos beneficiarios superarán los $350.000 sin necesidad de hacer ningún trámite adicional.
Febrero ANSES 2026: quiénes cobran los más de $350.000 extra que son automáticos
El 2026 comenzó con aumentos para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones de ANSES. El organismo previsional confirmó un incremento del 2,8% en los haberes, que se suma a un refuerzo extraordinario, lo que impactará de manera directa en los montos que se depositarán en febrero.
Entre las prestaciones alcanzadas se encuentra la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que este mes superará los $357.000, un ingreso clave para miles de adultos mayores que no lograron completar los años de aportes necesarios para jubilarse.
PUAM de ANSES: qué es la Pensión Universal para el Adulto Mayor
La Pensión Universal para el Adulto Mayor es una prestación no contributiva que equivale al 80% de la jubilación mínima y se paga de forma mensual. Además, permite acceder al aguinaldo, a los bonos extraordinarios que disponga ANSES y a la cobertura médica de PAMI.
Se trata de una herramienta fundamental del sistema previsional argentino, ya que garantiza un ingreso mínimo a personas que quedaron fuera del régimen jubilatorio tradicional.
A quién está dirigida la PUAM de ANSES
La PUAM está destinada a personas de 65 años o más que no reúnen los aportes requeridos para jubilarse. El beneficio busca asegurar un ingreso mensual a quienes no pudieron completar su historia laboral dentro del sistema contributivo.
Con la aplicación del aumento del 2,8 % y el bono adicional de $70.000, los montos de la PUAM quedarán de la siguiente manera:
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $357.403,47
Haber actualizado: $287.403,47
Bono extraordinario: $70.000
PUAM de ANSES: cuándo cobro en febrero 2026
ANSES estableció el siguiente calendario de pagos, según la terminación del DNI:
DNI terminados en 0: 9 de febrero
DNI terminados en 1: 10 de febrero
DNI terminados en 2: 11 de febrero
DNI terminados en 3: 12 de febrero
DNI terminados en 4: 13 de febrero
DNI terminados en 5: 18 de febrero
DNI terminados en 6 y 7: 19 de febrero
DNI terminados en 8 y 9: 20 de febrero
AUH y asignaciones familiares: los nuevos montos por hijo
El incremento de febrero también impacta de forma directa en las asignaciones sociales y familiares, fundamentales para los hogares con niñas, niños y adolescentes.
Con la actualización del 2,8%, la AUH pasa a ubicarse en $129.082,71 por hijo. Como ocurre todos los meses, ANSES deposita el 80% de manera directa, mientras que el 20% restante queda retenido y se cobra tras la presentación de la Libreta AUH, que acredita controles de salud y escolaridad.
La Asignación por Embarazo (AUE), destinada a personas gestantes sin empleo formal ni cobertura de obra social, también se actualiza y alcanza los $121.818,42, acompañando la evolución de la AUH y manteniendo su rol como ingreso de sostén durante el embarazo.
Uno de los montos más altos del sistema es el de la AUH por Discapacidad, que en febrero ascenderá a aproximadamente $420.312,22, reflejando el refuerzo diferencial que contempla la normativa para este grupo.
Por su parte, las familias que cobran la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) percibirán alrededor de $64.547,52 por hijo en el primer tramo de ingresos, el más bajo. A medida que aumenta el salario del grupo familiar, el monto de la asignación se reduce de forma progresiva.