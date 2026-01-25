ANSES AUH y Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en febrero 2026 con el aumento

Cuáles son los montos de la Tarjeta Alimentar en febrero

Durante el calendario de pagos de febrero, los beneficiarios cobrarán los siguientes importes:

Familias con un hijo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres hijos o más: $108.062

Los montos se acreditan de forma automática en la misma cuenta bancaria en la que se cobra la AUH u otra prestación compatible, sin necesidad de realizar trámites.

AUH y Tarjeta Alimentar: el bono de $150.000 que ANSES paga en noviembre y pocos saben cómo activa ANSES confirma cuánto se cobra por AUH y Tarjeta Alimentar en enero de 2026

Cómo se cobra la Tarjeta Alimentar

La Tarjeta Alimentar no se entrega en formato físico. El dinero se deposita directamente en la cuenta bancaria del titular y puede utilizarse con la tarjeta de débito para la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas.

El beneficio no permite la extracción de efectivo ni la compra de productos que no estén vinculados a la alimentación básica.

El programa está destinado a:

Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive

Personas embarazadas a partir de los tres meses que cobran la Asignación por Embarazo (AUE)

Titulares de AUH con hijos con discapacidad, sin límite de edad

La incorporación es automática, siempre que los datos personales y del grupo familiar estén correctamente actualizados en ANSES.