ANSES AUH y Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en febrero 2026 con el aumento
ANSES confirmó el aumento de la AUH para febrero. Cómo quedan los valores actualizados y qué tener en cuenta sobre la Tarjeta Alimentar.
ANSES paga AUH y Tarjeta Alimentar con montos actualizados
En febrero, los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) recibirán un aumento del 2,8%, en línea con la actualización mensual basada en la inflación que informa el INDEC. No obstante, este incremento no se trasladará a la Tarjeta Alimentar, que continuará con los mismos valores vigentes en enero.
Desde el Ministerio de Capital Humano confirmaron que, por el momento, no está prevista una actualización del refuerzo alimentario, por lo que durante el segundo mes del año se mantendrán los montos actuales.
AUH con aumento, Tarjeta Alimentar congelada
Mientras la AUH se ajusta de manera automática todos los meses según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la Tarjeta Alimentar queda fuera del esquema de movilidad. Sus aumentos dependen de decisiones discrecionales del Poder Ejecutivo, lo que explica que pueda permanecer sin cambios durante varios meses.
En la práctica, esto implica que el ingreso principal de la AUH se actualiza por inflación, pero el complemento destinado a la compra de alimentos puede quedar congelado, como sucede en la actualidad.
Cuáles son los montos de la Tarjeta Alimentar en febrero
Durante el calendario de pagos de febrero, los beneficiarios cobrarán los siguientes importes:
Familias con un hijo: $52.250
Familias con dos hijos: $81.936
Familias con tres hijos o más: $108.062
Los montos se acreditan de forma automática en la misma cuenta bancaria en la que se cobra la AUH u otra prestación compatible, sin necesidad de realizar trámites.
Cómo se cobra la Tarjeta Alimentar
La Tarjeta Alimentar no se entrega en formato físico. El dinero se deposita directamente en la cuenta bancaria del titular y puede utilizarse con la tarjeta de débito para la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas.
El beneficio no permite la extracción de efectivo ni la compra de productos que no estén vinculados a la alimentación básica.
El programa está destinado a:
Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive
Personas embarazadas a partir de los tres meses que cobran la Asignación por Embarazo (AUE)
Titulares de AUH con hijos con discapacidad, sin límite de edad
La incorporación es automática, siempre que los datos personales y del grupo familiar estén correctamente actualizados en ANSES.