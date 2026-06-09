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Fechas clave de junio: cuándo cobran jubilados, pensionados y PNC con aumento, bono y aguinaldo

Millones de beneficiarios recibirán este mes el medio aguinaldo junto con el aumento por movilidad. Conocé cuándo se acredita el pago según la terminación del DNI.

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Fechas clave de junio: cuándo cobran jubilados

Fechas clave de junio: cuándo cobran jubilados, pensionados y PNC con aumento, bono y aguinaldo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha el calendario de pagos correspondiente a junio de 2026, un mes especialmente esperado por millones de jubilados y pensionados debido a que incluye tres ingresos clave: el aumento por movilidad, el medio aguinaldo y el bono extraordinario de $70.000 para los haberes más bajos.

Leé también Fechas de cobro AUH de ANSES: qué pasa con el aguinaldo en junio de 2026
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Se trata del período de mayores ingresos del primer semestre para quienes forman parte del sistema previsional argentino. La actualización de haberes del 2,58%, calculada según la inflación registrada por el INDEC, se suma al pago del Sueldo Anual Complementario (SAC) y al refuerzo otorgado por el Gobierno nacional.

De esta manera, un jubilado que percibe el haber mínimo podrá superar los $674.000 durante junio, consolidando uno de los cobros más altos del año.

Cuándo cobran los jubilados que perciben la mínima

ANSES confirmó que los jubilados y pensionados cuyos haberes no superan el mínimo cobrarán según el siguiente cronograma:

  • DNI terminados en 0: 8 de junio.
  • DNI terminados en 1: 9 de junio.
  • DNI terminados en 2: 10 de junio.
  • DNI terminados en 3: 11 de junio.
  • DNI terminados en 4: 12 de junio.
  • DNI terminados en 5: 16 de junio.
  • DNI terminados en 6: 17 de junio.
  • DNI terminados en 7: 18 de junio.
  • DNI terminados en 8: 19 de junio.
  • DNI terminados en 9: 22 de junio.

El lunes 15 de junio no habrá actividad bancaria debido al feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.

jubilados anses
Jubilados de ANSES en junio: oficializan el pago del haber mínimo con aumento y bono

Jubilados de ANSES en junio: oficializan el pago del haber mínimo con aumento y bono

Cuánto cobra un jubilado con la mínima en junio

Con el aumento del 2,58%, la jubilación mínima quedó establecida en $403.317,99.

A ese importe se suman:

  • Bono extraordinario: $70.000.
  • Medio aguinaldo: aproximadamente $201.659.

Por lo tanto, el ingreso total estimado llega a:

$674.976,99.

En las provincias alcanzadas por el adicional por Zona Austral, como Río Negro y Neuquén, los montos pueden ser superiores debido a los suplementos regionales vigentes.

Fechas de cobro para Pensiones No Contributivas

Los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) serán los primeros en cobrar durante junio.

El calendario quedó establecido de la siguiente manera:

  • DNI terminados en 0 y 1: 8 de junio.
  • DNI terminados en 2 y 3: 9 de junio.
  • DNI terminados en 4 y 5: 10 de junio.
  • DNI terminados en 6 y 7: 11 de junio.
  • DNI terminados en 8 y 9: 12 de junio.

Además del aumento mensual, quienes correspondan también recibirán el aguinaldo y el bono extraordinario.

Cuándo cobran los jubilados con haberes superiores a la mínima

Los jubilados cuyos ingresos superan el haber mínimo percibirán sus pagos durante la última semana del mes.

Las fechas son las siguientes:

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio.
  • DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio.
  • DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio.
  • DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio.
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio.

Este grupo también cobrará el aguinaldo junto con sus haberes, aunque no todos accederán al bono extraordinario de $70.000, ya que el beneficio está destinado principalmente a quienes perciben ingresos bajos y medios.

Cómo consultar el recibo de haberes

ANSES recomienda verificar la liquidación antes de concurrir al banco o utilizar cajeros automáticos.

Para hacerlo, los beneficiarios deben:

  • Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
  • Acceder a la sección de recibos de haberes.
  • Verificar el monto de la jubilación o pensión.
  • Controlar la acreditación del aguinaldo.
  • Revisar descuentos y retenciones aplicadas.

La consulta también puede realizarse desde la aplicación oficial de Mi ANSES, disponible para teléfonos móviles.

Junio, el mes de mayor ingreso para jubilados y pensionados

La combinación de aumento por movilidad, medio aguinaldo y bono extraordinario convierte a junio en uno de los meses más importantes del calendario previsional.

Para quienes perciben la jubilación mínima, el ingreso supera ampliamente los $670.000, mientras que pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas también verán reforzados sus haberes gracias a la incorporación del SAC y de los beneficios extraordinarios definidos por el Gobierno nacional.

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