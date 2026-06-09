La llegada de junio trae una de las consultas más frecuentes entre los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES): quiénes cobrarán el aguinaldo y cuánto dinero recibirán junto con sus haberes mensuales.
El Sueldo Anual Complementario llega junto con la actualización de haberes previsionales. Jubilados, pensionados y titulares de la PUAM cobrarán un refuerzo importante. Qué pasará con la AUH.
Fechas de cobro AUH de ANSES: qué pasa con el aguinaldo en junio de 2026
La llegada de junio trae una de las consultas más frecuentes entre los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES): quiénes cobrarán el aguinaldo y cuánto dinero recibirán junto con sus haberes mensuales.
El Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido popularmente como aguinaldo, representa un ingreso extra clave para millones de personas en todo el país. En 2026, además, el pago coincide con una actualización de jubilaciones y pensiones del 2,58%, aplicada en función de la evolución de la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Sin embargo, no todas las prestaciones administradas por ANSES tienen derecho a percibir este beneficio. Entre las dudas más frecuentes aparece la situación de los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), quienes cada año se preguntan si recibirán el pago adicional correspondiente al medio aguinaldo.
La respuesta es no. Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo no cobran aguinaldo ni en junio ni en diciembre.
Esto se debe a que la AUH no forma parte del régimen previsional que contempla el pago del Sueldo Anual Complementario. El aguinaldo está destinado exclusivamente a quienes perciben jubilaciones y pensiones dentro del sistema administrado por ANSES.
La misma situación alcanza a otras prestaciones y programas sociales que tampoco generan derecho al cobro del SAC.
Entre ellas se encuentran:
Por lo tanto, quienes reciben estas ayudas continuarán cobrando únicamente el monto mensual correspondiente a cada beneficio.
El medio aguinaldo de junio de 2026 será percibido por los beneficiarios que integran el sistema previsional.
Entre ellos figuran:
El cálculo del aguinaldo se realiza tomando el 50% del mejor haber mensual percibido durante el semestre. Como junio incorpora un incremento del 2,58%, en la mayoría de los casos ese mes será el utilizado para determinar el monto del SAC.
Con la actualización de haberes prevista para junio, la jubilación mínima ascenderá a $403.317,99.
A este importe se le suma el bono extraordinario de $70.000 destinado a reforzar los ingresos de los sectores con menores recursos y, además, el pago del medio aguinaldo.
De esta manera, un jubilado que percibe el haber mínimo recibirá aproximadamente:
Total estimado: $674.976,99
Se trata de uno de los meses de mayor ingreso para este grupo de beneficiarios debido a la combinación de aumento, bono y aguinaldo.
Por otro lado, quienes cobran la jubilación máxima percibirán alrededor de $2.713.948,17, mientras que el aguinaldo rondará los $1.356.974,08.
En estos casos no corresponde el bono de $70.000, ya que el refuerzo está dirigido únicamente a haberes bajos y medios.
El bono previsional continuará vigente durante junio y se pagará de manera escalonada.
Los jubilados que perciben la mínima recibirán los $70.000 completos, mientras que quienes cobran montos superiores accederán a un complemento proporcional.
A medida que aumenta el haber previsional, el refuerzo disminuye hasta desaparecer por completo cuando el ingreso supera aproximadamente los $473.317,99.
La medida busca compensar parcialmente la pérdida de poder adquisitivo generada por la inflación y reforzar los ingresos de los sectores más vulnerables.
Las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez, equivalentes al 70% de la jubilación mínima, aumentarán a $282.322,59.
Con la incorporación del bono extraordinario y el aguinaldo, el ingreso total ascenderá a aproximadamente $493.483,89.
El detalle es el siguiente:
Total estimado: $493.483,89
Por su parte, las madres de siete hijos que perciben una Pensión No Contributiva continuarán cobrando un haber equivalente a la jubilación mínima, por lo que recibirán un ingreso total cercano a los $674.976,99 entre haber, bono y aguinaldo.
Aunque la Asignación Universal por Hijo no tiene derecho al cobro del aguinaldo, sus beneficiarios pueden acceder a distintos complementos que permiten incrementar significativamente el ingreso mensual.
Entre los principales beneficios compatibles se encuentran:
Por ese motivo, si bien la AUH queda excluida del pago del SAC, existen otros programas y complementos que pueden representar un ingreso adicional importante para las familias que reciben esta prestación.