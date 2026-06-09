Fechas de cobro AUH de ANSES: qué pasa con el aguinaldo en junio de 2026

Esto se debe a que la AUH no forma parte del régimen previsional que contempla el pago del Sueldo Anual Complementario. El aguinaldo está destinado exclusivamente a quienes perciben jubilaciones y pensiones dentro del sistema administrado por ANSES.

La misma situación alcanza a otras prestaciones y programas sociales que tampoco generan derecho al cobro del SAC.

Entre ellas se encuentran:

Asignaciones Familiares (SUAF)

Asignación por Embarazo

Becas Progresar

Programas sociales y prestaciones no contributivas que no integran el sistema jubilatorio

Por lo tanto, quienes reciben estas ayudas continuarán cobrando únicamente el monto mensual correspondiente a cada beneficio.

aguinaldo2026

Quiénes sí cobran aguinaldo de ANSES

El medio aguinaldo de junio de 2026 será percibido por los beneficiarios que integran el sistema previsional.

Entre ellos figuran:

Jubilados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)

Pensionados

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC)

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

El cálculo del aguinaldo se realiza tomando el 50% del mejor haber mensual percibido durante el semestre. Como junio incorpora un incremento del 2,58%, en la mayoría de los casos ese mes será el utilizado para determinar el monto del SAC.

Cuánto cobrarán los jubilados en junio

Con la actualización de haberes prevista para junio, la jubilación mínima ascenderá a $403.317,99.

A este importe se le suma el bono extraordinario de $70.000 destinado a reforzar los ingresos de los sectores con menores recursos y, además, el pago del medio aguinaldo.

De esta manera, un jubilado que percibe el haber mínimo recibirá aproximadamente:

Haber mensual: $403.317,99

Bono extraordinario: $70.000

Medio aguinaldo: $201.659

Total estimado: $674.976,99

Se trata de uno de los meses de mayor ingreso para este grupo de beneficiarios debido a la combinación de aumento, bono y aguinaldo.

Por otro lado, quienes cobran la jubilación máxima percibirán alrededor de $2.713.948,17, mientras que el aguinaldo rondará los $1.356.974,08.

En estos casos no corresponde el bono de $70.000, ya que el refuerzo está dirigido únicamente a haberes bajos y medios.

Cómo funciona el bono de $70.000

El bono previsional continuará vigente durante junio y se pagará de manera escalonada.

Los jubilados que perciben la mínima recibirán los $70.000 completos, mientras que quienes cobran montos superiores accederán a un complemento proporcional.

A medida que aumenta el haber previsional, el refuerzo disminuye hasta desaparecer por completo cuando el ingreso supera aproximadamente los $473.317,99.

La medida busca compensar parcialmente la pérdida de poder adquisitivo generada por la inflación y reforzar los ingresos de los sectores más vulnerables.

Pensiones No Contributivas: cuánto cobrarán en junio

Las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez, equivalentes al 70% de la jubilación mínima, aumentarán a $282.322,59.

Con la incorporación del bono extraordinario y el aguinaldo, el ingreso total ascenderá a aproximadamente $493.483,89.

El detalle es el siguiente:

Haber mensual: $282.322,59

Bono extraordinario: $70.000

Medio aguinaldo: $141.161,30

Total estimado: $493.483,89

Por su parte, las madres de siete hijos que perciben una Pensión No Contributiva continuarán cobrando un haber equivalente a la jubilación mínima, por lo que recibirán un ingreso total cercano a los $674.976,99 entre haber, bono y aguinaldo.

Qué beneficios sí pueden cobrar los titulares de AUH

Aunque la Asignación Universal por Hijo no tiene derecho al cobro del aguinaldo, sus beneficiarios pueden acceder a distintos complementos que permiten incrementar significativamente el ingreso mensual.

Entre los principales beneficios compatibles se encuentran:

Tarjeta Alimentar

Complemento Leche del Plan de los 1000 Días

Cobro del 20% retenido mediante la presentación de la Libreta AUH

Ayuda Escolar Anual

Refuerzos o bonos extraordinarios que eventualmente disponga el Gobierno nacional

Por ese motivo, si bien la AUH queda excluida del pago del SAC, existen otros programas y complementos que pueden representar un ingreso adicional importante para las familias que reciben esta prestación.