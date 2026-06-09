ANSES paga $85.000 extra a titulares de AUH: quiénes todavía pueden cobrarlo en junio

Para acceder al pago, los menores deben cumplir con los requisitos establecidos por el organismo previsional:

Tener entre 45 días y 17 años inclusive.

Asistir a establecimientos educativos incorporados a la enseñanza oficial.

Contar con la documentación escolar presentada ante ANSES.

En el caso de hijos con discapacidad, no existe límite de edad para acceder al beneficio. Además, el organismo acepta certificados emitidos por escuelas especiales, centros de rehabilitación y espacios de formación laboral.

El trámite que todavía permite cobrar el beneficio

ANSES informó que el trámite para obtener la Ayuda Escolar continúa habilitado y puede realizarse de forma totalmente digital.

Los titulares deben ingresar a Mi ANSES y descargar el formulario correspondiente al certificado escolar. Luego deberán presentarlo en la institución educativa para que sea completado y firmado por las autoridades.

Una vez finalizado ese paso, el documento debe cargarse nuevamente en la plataforma oficial para que el organismo valide la información.

Cuando ANSES aprueba la documentación, el pago se incorpora a la próxima liquidación disponible y se acredita en la misma cuenta bancaria donde el beneficiario cobra habitualmente la AUH.

Calendario de pagos AUH Aumento de la AUH de ANSES en junio: fijan los montos oficiales por hijo.

Cómo presentar el certificado escolar paso a paso

Los beneficiarios que todavía no realizaron el trámite pueden seguir estos pasos:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Seleccionar la opción correspondiente a Ayuda Escolar.

Descargar el certificado escolar.

Llevar el formulario a la escuela para que sea firmado por las autoridades.

Tomar una fotografía o escanear el documento completo.

Subir el archivo a través de la plataforma digital de ANSES.

Guardar el comprobante de presentación.

Una vez completado el proceso, el organismo analiza la documentación y habilita el pago cuando los datos son validados correctamente.

Cómo saber si ANSES ya liquidó los $85.000

Los titulares pueden consultar el estado del trámite desde la aplicación oficial de ANSES o ingresando a Mi ANSES.

Dentro de la plataforma es posible verificar:

Si el certificado escolar fue recibido.

Si la documentación fue aprobada.

Si la orden de pago ya fue emitida.

La fecha estimada de acreditación.

De esta manera, los beneficiarios pueden realizar un seguimiento completo del trámite sin necesidad de concurrir a una oficina del organismo.

Cuándo se cobra la Ayuda Escolar

ANSES explicó que el pago no se realiza de manera inmediata luego de presentar el certificado.

Una vez que la documentación es validada por el sistema, el beneficio se incorpora a la próxima liquidación disponible. El dinero se deposita automáticamente en la cuenta bancaria donde el titular percibe la AUH.

Por ese motivo, quienes todavía no realizaron la gestión tienen la posibilidad de completar el trámite durante junio y acceder a los $85.000 adicionales en una de las próximas acreditaciones.

AUH de junio: cuánto se cobra

Además de la Ayuda Escolar, los titulares de la Asignación Universal por Hijo reciben en junio un aumento del 2,6%.

Con esta actualización, la prestación alcanza los $144.562 por hijo. Sin embargo, ANSES continúa reteniendo el 20% hasta la presentación de la Libreta AUH, por lo que el monto efectivo que se cobra cada mes es de $115.650.

A ese ingreso pueden sumarse otros beneficios compatibles, como la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, lo que permite elevar significativamente el ingreso mensual de muchas familias argentinas.