AUH de ANSES: el triple beneficio de junio que puede sumar más de $300.000 extra por hijo

Sin embargo, el organismo continúa reteniendo el 20% del beneficio hasta la presentación de la Libreta AUH, por lo que el monto que efectivamente reciben los beneficiarios cada mes es de $115.650 por hijo.

La diferencia, equivalente a $28.912 mensuales, queda acumulada y puede recuperarse posteriormente cuando se acreditan los controles de salud, vacunación y escolaridad exigidos por el organismo.

En el caso de hijos con discapacidad, la prestación asciende a $472.095, mientras que el monto directo a cobrar ronda los $377.676.

Tarjeta alimentar

Primer beneficio: Tarjeta Alimentar

Uno de los complementos más importantes para los titulares de AUH es la Tarjeta Alimentar, que se acredita automáticamente junto con la prestación principal y no requiere ningún trámite adicional.

Tras el aumento aplicado recientemente, los montos vigentes en junio quedaron establecidos de la siguiente manera:

Familias con un hijo: $72.250.

Hogares con dos hijos: $113.299.

Familias con tres hijos o más: $149.425.

El objetivo de esta asistencia es garantizar el acceso a alimentos y reforzar la seguridad alimentaria de los sectores más vulnerables.

Segundo beneficio: Complemento Leche

Otro de los extras compatibles con la AUH es el Complemento Leche del Plan de los Mil Días.

Este beneficio está destinado a:

Niños de hasta 3 años.

Titulares de la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE).

Durante junio de 2026, el monto actualizado alcanza aproximadamente los $54.676 por cada beneficiario alcanzado.

Al igual que la Tarjeta Alimentar, el pago se realiza de manera automática y se deposita junto con la prestación principal.

Tercer beneficio: Ayuda Escolar de $85.000

La Ayuda Escolar Anual es otro de los beneficios que puede incrementar considerablemente los ingresos de las familias durante junio.

Aunque gran parte de los beneficiarios ya la cobraron, ANSES confirmó que quienes todavía no presentaron el certificado de escolaridad pueden realizar el trámite y acceder al pago de $85.000.

Para obtener este beneficio es necesario:

Descargar el certificado escolar desde Mi ANSES.

Llevarlo al establecimiento educativo para que sea firmado.

Subir una imagen clara del documento a través de la plataforma digital.

Una vez validada la documentación, ANSES incorpora el pago en la próxima liquidación disponible.

Cuánto puede cobrar una familia con AUH y estos beneficios

La combinación de estas ayudas puede elevar significativamente los ingresos familiares durante junio.

Familia con un hijo

Una madre beneficiaria de AUH con un hijo y acceso a los tres beneficios puede percibir:

AUH: $115.650.

Tarjeta Alimentar: $72.250.

Complemento Leche: $54.676.

Ayuda Escolar: $85.000.

Total: $327.576.

Familia con dos hijos

En un hogar con dos menores:

AUH: $231.300.

Tarjeta Alimentar: $113.299.

Ayuda Escolar: $85.000.

Total: $429.599.

Si uno de los hijos tiene menos de 3 años y recibe Complemento Leche, el ingreso asciende a:

$484.275.

Familia con tres hijos

Las familias más numerosas son las que pueden alcanzar los montos más elevados.

AUH: $346.950.

Tarjeta Alimentar: $149.425.

Ayuda Escolar: $85.000.

Total: $581.375.

Si además uno de los hijos percibe Complemento Leche, el ingreso puede llegar a:

$636.051.

Cómo tramitar la Ayuda Escolar en junio

Los beneficiarios que todavía no recibieron el pago pueden completar el trámite de forma digital y gratuita.

El procedimiento consiste en:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Descargar el certificado escolar.

Solicitar la firma de la institución educativa.

Cargar la imagen del formulario completo en la plataforma.

Esperar la validación del organismo.

Una vez aprobado, el pago se deposita en la misma cuenta bancaria donde el titular cobra habitualmente la AUH.

Calendario de pagos de AUH en junio de 2026

ANSES confirmó las siguientes fechas de cobro para la Asignación Universal por Hijo: