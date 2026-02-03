Fechas de cobro ANSES en febrero: cómo queda el calendario de AUH y asignaciones

En el caso de los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo, los pagos comienzan el 9 de febrero y se reanudan luego de los feriados del 16 y 17. Para quienes superan el haber mínimo, las acreditaciones se concentran en la última semana del mes.

ANSES aclaró que los feriados no modifican los montos, pero sí alteran el orden de cobro, por lo que recomienda consultar las fechas exactas antes de asistir a las entidades bancarias.

AUH y asignaciones familiares: cuándo se cobra en febrero

La AUH de ANSES mantiene en febrero su esquema habitual de pagos según la terminación del DNI. Las acreditaciones comienzan el 9 de febrero y se extienden hasta el 24 de febrero, con una pausa durante los días de Carnaval.

Las asignaciones familiares (SUAF) siguen el calendario general del organismo y se depositan de acuerdo con el cronograma establecido para cada grupo. El aumento mensual ya se encuentra incorporado en la liquidación.

En todos los casos, el dinero se acredita en la cuenta bancaria habitual, sin gestiones adicionales por parte de los titulares.

Qué pasa con las fechas de cobro durante los feriados de Carnaval

ANSES confirmó que el lunes 16 y el martes 17 de febrero no habrá pagos para ninguna prestación. La medida responde a los feriados nacionales y afecta a todas las líneas del calendario.

El organismo explicó que el reordenamiento busca evitar inconvenientes operativos y garantizar la correcta acreditación de los haberes. Las fechas previstas para esos días se trasladan automáticamente a jornadas posteriores.

Por este motivo, febrero presenta un calendario más extenso y escalonado que en otros meses.

Cómo consultar las fechas de cobro de ANSES paso a paso

Para verificar cuándo y dónde se cobra, ANSES dispone de un sistema de consulta simple y rápido. El procedimiento es el siguiente:

Ingresar al sitio oficial de ANSES,

Cargar el CUIL o número de beneficio,

Seleccionar la opción “Consulta”.

El sistema informa la fecha exacta y el lugar de cobro desde el primer día habilitado hasta el último. Esta herramienta permite evitar confusiones en un mes con modificaciones en el cronograma.