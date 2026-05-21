ANSES en junio: confirman los nuevos montos de la AUH tras el AUMENTO

Se informa que la Administración Nacional de la Seguridad Social fijó el valor bruto de la Asignación Universal por Hijo en $144.959,44 para la zona general del país. De esta cifra indexada por movilidad, el organismo previsional transfiere mensualmente de forma directa el 80% neto de la prestación, reteniendo preventivamente el 20% restante.

Se establece que para la Asignación Universal por Embarazo (AUE), el monto bruto nominal se ubica en la misma cifra de $144.959,44 para este período de junio. Los fondos retenidos mensualmente por la Administración Nacional de la Seguridad Social se acumulan en el sistema y se liberan una vez al año, tras la certificación formal de los controles sanitarios obligatorios y el cumplimiento escolar.

¿Qué complementos extraordinarios se acreditan de forma conjunta?

Se confirma que los titulares de la AUH de ANSES acceden en la misma fecha bancaria a los fondos del programa Tarjeta Alimentar, beneficio que se asigna automáticamente según el padrón de menores registrados. Asimismo, para los hogares con niños de hasta 3 años, la Administración Nacional de la Seguridad Social adiciona el Complemento Leche, destinado a sostener la nutrición durante la primera infancia.

Se informa que la unificación de estos conceptos por parte de la Administración Nacional de la Seguridad Social permite consolidar un ingreso de bolsillo que se retira directamente mediante la red de cajeros automáticos. Al operarse a través de medios electrónicos de pago, las familias bajo la órbita de la AUH de ANSES disponen de la asistencia estatal sin intermediaciones ni gestiones presenciales complejas en las oficinas de atención.

¿Cómo chequear los desgloses de haberes en Mi ANSES?

Se establece que los beneficiarios pueden ingresar con su Clave de la Seguridad Social a la plataforma digital del organismo para verificar el estado de su liquidación mensual.