Jubilación mínima de ANSES: cuánto se cobra en septiembre 2025

En septiembre, la jubilación mínima con bono incluido será de $390.277,17. Este valor corresponde al haber base actualizado en un 1,9% por IPC, más el bono extraordinario de $70.000.

El beneficio alcanza a todos los jubilados y pensionados cuyos ingresos no superen esa cifra, ya que el bono se liquida de forma decreciente.

¿Quiénes reciben el bono de $70.000 en septiembre 2025?

El bono de $70.000 se paga a los beneficiarios que cobran la jubilación mínima de ANSES.

Si el haber es inferior a $390.277,17 , se abona la diferencia hasta completar ese monto.

Ejemplo: un jubilado con $380.000 cobrará un bono de $10.277.

Este bono se encuentra congelado desde marzo de 2024, lo que en términos reales representa una pérdida del 42,3% de su poder adquisitivo frente a la inflación.

¿Cómo se calculan los aumentos con la nueva movilidad jubilatoria?

La movilidad jubilatoria fue modificada en abril de 2024. Desde entonces, los haberes se actualizan mensualmente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el INDEC.

Además, en el momento de la modificación se otorgó un ajuste adicional del 12,5% para compensar parte de la inflación de enero de 2024. Con este esquema, cada mes los haberes se ajustan automáticamente en relación con la inflación registrada.

¿Cuándo se paga la jubilación mínima de septiembre 2025?

El calendario de pagos de ANSES para septiembre 2025 establece que los haberes se acreditan en diferentes fechas según la terminación del DNI. Las Pensiones No Contributivas (PNC) comenzaron a cobrarse el 9 de septiembre, mientras que las jubilaciones mínimas se depositarán a lo largo de la segunda quincena del mes.