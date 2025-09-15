ANSES paga un plus de $42.711 en septiembre: quiénes lo cobran y cómo saber si te corresponde

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) , con hijos de hasta 3 años.

Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE).

En ambos casos, el pago se realiza de manera automática, sin necesidad de inscripción ni trámites adicionales.

Cómo verificar si cobrás el Complemento Leche

Quienes quieran corroborar si reciben el plus de $42.711 pueden hacerlo a través de la web oficial:

Ingresar a Mi ANSES con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social .

Seleccionar la opción “Hijos” .

Consultar las asignaciones vigentes y los montos acreditados.

AUH y Asignación por Embarazo: montos en septiembre

En paralelo al plus, ANSES confirmó los nuevos valores de la AUH y la AUE:

Monto bruto: $115.088.

Monto neto (80%): $92.070.

Retención (20%): $23.018, que se acumula para cobrar una vez al año con la Libreta AUH.

De esta forma, las familias reciben el pago mensual junto con el Complemento Leche de $42.711, lo que incrementa notablemente el ingreso total.

ANSES_pension

Calendario de pagos de la AUH en septiembre 2025

Los titulares de la AUH cobrarán en las siguientes fechas, según la terminación del DNI:

DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre

DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre

DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

Calendario de pagos de la Asignación por Embarazo en septiembre 2025

En tanto, las titulares de la AUE cobrarán en las siguientes fechas:

DNI terminados en 0: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 1: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 2: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 3: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 4: martes 16 de septiembre

DNI terminados en 5: miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 6: jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 7: viernes 19 de septiembre

DNI terminados en 8: lunes 22 de septiembre

DNI terminados en 9: martes 23 de septiembre

AUH de ANSES con aumento en octubre: cuánto se cobra

En octubre, el aumento será del 1.9%, y con ello la AUH sube de $115.064,73 a $117.250,96 por cada hijo menor de 18 años. Sin embargo, como ocurre todos los meses, ANSES retiene un 20% del haber, que solo se paga una vez al año tras la presentación de la Libreta AUH. Por lo tanto, el monto neto que cobrarán las familias en octubre será de $93.800,77 por hijo.

AUH por discapacidad: cuánto se cobra en octubre

En el caso de la AUH por hijo con discapacidad, el aumento de octubre lleva la prestación a $402.831,11.

Al igual que en el régimen general, ANSES paga el 80% de manera mensual, lo que significa que los titulares recibirán $322.264,88 en octubre, mientras que el 20% retenido ($80.566,22) se libera una vez al año tras la presentación de la Libreta.

Otro de los programas vinculados es la Asignación por Embarazo para Protección Social, que cobra exactamente lo mismo que la AUH general. En octubre, las futuras mamás que cumplan con los requisitos recibirán $93.800,77, tras descontarse la retención del 20%.