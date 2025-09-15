En vivo Radio La Red
Previsional
AUH
ANSES
Previsional

AUH de ANSES con aumento en octubre: cuánto se cobra y cómo queda con la Tarjeta Alimentar

ANSES confirmó el aumento de la Asignación Universal por Hijo (AUH) a partir de octubre 2025. El nuevo valor impacta también en la Asignación por Embarazo y en la AUH por discapacidad.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en octubre 2025 un aumento del 1,9% en la Asignación Universal por Hijo (AUH). El ajuste surge del índice de inflación de agosto, informado por el INDEC, en el marco del esquema de actualización mensual vigente desde abril de 2024.

De esta manera, la AUH sube de $115.064,73 a $117.250,96 por cada hijo menor de 18 años. Sin embargo, como ocurre todos los meses, ANSES retiene un 20% del haber, que solo se paga una vez al año tras la presentación de la Libreta AUH. Por lo tanto, el monto neto que cobrarán las familias en octubre será de $93.800,77 por hijo.

AUH por discapacidad: cuánto se cobra en octubre

En el caso de la AUH por hijo con discapacidad, el aumento de octubre lleva la prestación a $402.831,11.

Al igual que en el régimen general, ANSES paga el 80% de manera mensual, lo que significa que los titulares recibirán $322.264,88 en octubre, mientras que el 20% retenido ($80.566,22) se libera una vez al año tras la presentación de la Libreta.

Otro de los programas vinculados es la Asignación por Embarazo para Protección Social, que cobra exactamente lo mismo que la AUH general. En octubre, las futuras mamás que cumplan con los requisitos recibirán $93.800,77, tras descontarse la retención del 20%.

Extras compatibles: Tarjeta Alimentar y Complemento Leche

La AUH no es el único beneficio que reciben las familias. ANSES mantiene vigentes otros programas que complementan el ingreso mensual:

  • Tarjeta Alimentar:

    • $52.250 para familias con 1 hijo.

    • $81.936 para familias con 2 hijos.

    • $108.062 para familias con 3 o más hijos.

  • Complemento Leche del Plan de los 1000 Días: destinado a titulares de AUH con hijos de hasta 3 años. En octubre, el monto confirmado es de $44.230 por familia.

ANSES_pension

Esto significa que, en muchos casos, el ingreso real que reciben las familias es mucho mayor al valor base de la AUH.

Cómo queda el ingreso de una familia con AUH en octubre 2025

Para entender mejor el impacto del aumento, veamos un ejemplo práctico:

  • Familia con 2 hijos AUH:

    • AUH neta: $93.800,77 x 2 = $187.601,54.

    • Tarjeta Alimentar: $81.936.

    • Total mensual: $269.537,54.

  • Familia con 3 hijos AUH:

    • AUH neta: $93.800,77 x 3 = $281.402,31.

    • Tarjeta Alimentar: $108.062.

    • Total mensual: $389.464,31.

Si además tienen un hijo menor de 3 años, pueden sumar el Complemento Leche de $44.230, lo que lleva el ingreso aún más arriba.

El nuevo esquema de aumentos mensuales

Desde abril de 2024, los haberes que paga ANSES, jubilaciones, pensiones y asignaciones, se actualizan todos los meses en base al índice de inflación del INDEC.

Este mecanismo reemplazó a la fórmula de movilidad anterior, que era trimestral y combinaba salarios e inflación. El objetivo de la nueva modalidad es que los ingresos no pierdan tanto poder adquisitivo en períodos de alta inflación.

En octubre 2025, el aumento del 1,9% responde al dato de inflación de agosto, que fue el último publicado por INDEC.

Jubilaciones, pensiones y PUAM: nuevos montos en octubre

El mismo aumento impacta en el resto de las prestaciones sociales y previsionales:

  • Jubilación mínima: $326.304,88 (sin bono).

  • Jubilación mínima + bono: $396.304,88.

  • Jubilación máxima: $2.195.679,22.

  • PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $261.039 sin bono, o $331.039 con bono.

  • Pensión por invalidez laboral: $228.409 sin bono, o $298.409 con bono.

anses milei calendario 2.jpg
Calendario de pagos de ANSES de septiembre 2025

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

  • DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre
  • DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre
  • DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre
  • DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre
  • DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre
  • DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre
  • DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre
  • DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre
  • DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre
  • DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre
  • DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre
  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre
  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre
  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre
  • DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre
  • DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre
  • DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre
  • DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre
  • DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre
  • DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre
  • DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre
  • DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre
  • DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

Asignación por Embarazo

  • DNI terminados en 0: miércoles 10 de septiembre
  • DNI terminados en 1: jueves 11 de septiembre
  • DNI terminados en 2: viernes 12 de septiembre
  • DNI terminados en 3: lunes 15 de septiembre
  • DNI terminados en 4:martes 16 de septiembre
  • DNI terminados en 5: miércoles 17 de septiembre
  • DNI terminados en 6: jueves 18 de septiembre
  • DNI terminados en 7: viernes 19 de septiembre
  • DNI terminados en 8: lunes 22 de septiembre
  • DNI terminados en 9: marte 23 de septiembre

Asignación por Prenatal y Maternidad

  • DNI terminados en 0 y 1: miércoles 10 de septiembre
  • DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de septiembre
  • DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de septiembre
  • DNI terminados en 6 y 7: lunes 15 de septiembre
  • DNI terminados en 8 y 9: martes 16 de septiembre

Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

  • Todas las terminaciones de documento: del martes 9 de septiembre al viernes 10 de octubre

Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de septiembre
  • DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de septiembre
  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de septiembre
  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de septiembre
  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de septiembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de documento: lunes 8 de septiembre al viernes 10 de octubre

Prestación por Desempleo Plan 1

  • DNI terminados en 0 y 1: viernes 19 de septiembre
  • DNI terminados en 2 y 3: lunes 22 de septiembre
  • DNI terminados en 4 y 5: martes 23 de septiembre
  • DNI terminados en 6 y 7: miércoles 24 de septiembre
  • DNI terminados en 8 y 9: jueves 25 de septiembre

Prestación por Desempleo plan 2

  • Todas las terminaciones de documento: miércoles 3 de septiembre al viernes 10 de octubre
