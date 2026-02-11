AUH y Tajeta Alimentar aumento marzo 2026: a cuánto se van ambas prestaciones
Con el IPC de enero confirmado, la Asignación Universal por Hijo vuelve a subir en marzo. Cómo quedan los montos finales y cuánto puede cobrar una familia este mes.
AUH y Tajeta Alimentar aumento marzo 2026: a cuánto se van ambas prestaciones
La publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero por parte del INDEC activó automáticamente un nuevo aumento para las prestaciones que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Entre ellas, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE).