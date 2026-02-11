En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
AUH
Tarjeta Alimentar
Previsional

AUH y Tajeta Alimentar aumento marzo 2026: a cuánto se van ambas prestaciones

Con el IPC de enero confirmado, la Asignación Universal por Hijo vuelve a subir en marzo. Cómo quedan los montos finales y cuánto puede cobrar una familia este mes.

AUH y Tajeta Alimentar aumento marzo 2026: a cuánto se van ambas prestaciones

AUH y Tajeta Alimentar aumento marzo 2026: a cuánto se van ambas prestaciones

La publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero por parte del INDEC activó automáticamente un nuevo aumento para las prestaciones que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Entre ellas, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE).

Leé también ANSES: familias con AUH cobran más de $180.000 por hijo en febrero
ANSES: familias con AUH cobran más de $180.000 por hijo en febrero

Desde marzo de 2026, la AUH tendrá una suba del 2,9%, en línea con la inflación informada. Sin embargo, no todas las ayudas que reciben las familias con hijos se actualizan bajo la misma fórmula.

La Tarjeta Alimentar, que se paga dentro del Programa Alimentar del Ministerio de Capital Humano, no aumenta en marzo y mantiene los mismos valores vigentes.

La combinación entre ambas prestaciones define el ingreso final que reciben millones de hogares en todo el país.

AUH marzo 2026: cuánto se cobra con el aumento del 2,9%

Con la actualización por movilidad establecida en el DNU 274/24, la AUH pasa a ser de $132.839 por hijo desde marzo 2026.

Sin embargo, es importante recordar que ANSES deposita mensualmente el 80% del monto y retiene el 20% restante hasta la presentación de la Libreta AUH.

De esta manera:

  • Monto total AUH: $132.839

  • Pago mensual (80%): $106.271,20

  • Monto retenido (20%): $26.567,80

El 20% acumulado se cobra una vez al año, tras acreditar escolaridad y controles de salud.

Este incremento también impacta sobre la Asignación Universal por Embarazo (AUE), que queda exactamente en el mismo valor: $132.839.

AUH_ANSES_familia

Tarjeta Alimentar marzo 2026: los montos no cambian

A diferencia de la AUH, la Tarjeta Alimentar no se actualiza por inflación mensual. Su valor depende de decisiones administrativas del Gobierno nacional y no de la fórmula de movilidad.

En marzo 2026, los montos continúan sin cambios:

  • Familias con 1 hijo: $52.250

  • Familias con 2 hijos: $81.936

  • Familias con 3 o más hijos: $108.062

Esto significa que, aunque la AUH aumenta 2,9%, el refuerzo alimentario permanece congelado.

La Tarjeta Alimentar se acredita automáticamente en la misma cuenta donde se cobra la AUH y no requiere trámite adicional.

AUH + Tarjeta Alimentar: cuánto se puede cobrar en marzo

El ingreso final depende de la cantidad de hijos y de si se computa solo el 80% mensual o el monto total teórico.

Familia con 1 hijo

  • AUH (80%): $106.271,20

  • Tarjeta Alimentar: $52.250

  • Total mensual efectivo: $158.521,20

Familia con 2 hijos

  • AUH (80% x2): $212.542,40

  • Tarjeta Alimentar: $81.936

  • Total mensual efectivo: $294.478,40

Familia con 3 hijos

  • AUH (80% x3): $318.813,60

  • Tarjeta Alimentar: $108.062

  • Total mensual efectivo: $426.875,60

Estos montos no incluyen el 20% retenido ni otros beneficios compatibles, como el Complemento Leche del Plan de los 1000 Días en caso de corresponder.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
AUH Tarjeta Alimentar ANSES INDEC
Notas relacionadas
Los jubilados de ANSES pueden ahorrar hasta $40.000 con descuentos: cómo hacerlo
ANSES adelanta los aumentos de marzo: cuánto suben la jubilación, la AUH y todas las asignaciones
Milei confirmó un nuevo aumento de marzo 2026

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar