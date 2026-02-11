AUH y Tajeta Alimentar aumento marzo 2026: a cuánto se van ambas prestaciones

AUH marzo 2026: cuánto se cobra con el aumento del 2,9%

Con la actualización por movilidad establecida en el DNU 274/24, la AUH pasa a ser de $132.839 por hijo desde marzo 2026.

Sin embargo, es importante recordar que ANSES deposita mensualmente el 80% del monto y retiene el 20% restante hasta la presentación de la Libreta AUH.

De esta manera:

Monto total AUH: $132.839

Pago mensual (80%): $106.271,20

Monto retenido (20%): $26.567,80

El 20% acumulado se cobra una vez al año, tras acreditar escolaridad y controles de salud.

Este incremento también impacta sobre la Asignación Universal por Embarazo (AUE), que queda exactamente en el mismo valor: $132.839.

AUH_ANSES_familia

Tarjeta Alimentar marzo 2026: los montos no cambian

A diferencia de la AUH, la Tarjeta Alimentar no se actualiza por inflación mensual. Su valor depende de decisiones administrativas del Gobierno nacional y no de la fórmula de movilidad.

En marzo 2026, los montos continúan sin cambios:

Familias con 1 hijo: $52.250

Familias con 2 hijos: $81.936

Familias con 3 o más hijos: $108.062

Esto significa que, aunque la AUH aumenta 2,9%, el refuerzo alimentario permanece congelado.

La Tarjeta Alimentar se acredita automáticamente en la misma cuenta donde se cobra la AUH y no requiere trámite adicional.

AUH + Tarjeta Alimentar: cuánto se puede cobrar en marzo

El ingreso final depende de la cantidad de hijos y de si se computa solo el 80% mensual o el monto total teórico.

Familia con 1 hijo

AUH (80%): $106.271,20

Tarjeta Alimentar: $52.250

Total mensual efectivo: $158.521,20

Familia con 2 hijos

AUH (80% x2): $212.542,40

Tarjeta Alimentar: $81.936

Total mensual efectivo: $294.478,40

Familia con 3 hijos

AUH (80% x3): $318.813,60

Tarjeta Alimentar: $108.062

Total mensual efectivo: $426.875,60

Estos montos no incluyen el 20% retenido ni otros beneficios compatibles, como el Complemento Leche del Plan de los 1000 Días en caso de corresponder.