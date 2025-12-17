En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
Jubilaciones
enero
Previsional

Jubilaciones más altas en ENERO: cuánto paga ANSES en 2026

ANSES prepara el primer aumento del año y los jubilados tendrán haberes más altos. El ajuste por inflación ya tiene porcentaje definido y se suma a la expectativa por el bono extraordinario.

Jubilaciones más altas en ENERO: cuánto para ANSES en 2026

Jubilaciones más altas en ENERO: cuánto para ANSES en 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza con la definición de los nuevos montos que percibirán jubilados y pensionados a partir de enero de 2026. La actualización se realizará mediante la fórmula de movilidad jubilatoria vigente, que toma como referencia la inflación de noviembre de 2025, con el objetivo de sostener el poder adquisitivo de los haberes frente al aumento de precios.

Leé también ANSES actualiza jubilaciones en enero 2026 tras el dato de inflación
ANSES actualiza jubilaciones en enero 2026 tras el dato de inflación

Según lo establecido en el Decreto 274/2024, los incrementos para jubilaciones y pensiones se aplican de manera mensual y se calculan en función de la inflación a mes vencido. Esto se debe a que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se conoce recién durante la segunda semana del mes siguiente. Por ese motivo, el aumento correspondiente a enero se basa en el dato de inflación de noviembre.

El esquema busca evitar que los ingresos previsionales queden rezagados frente a la evolución del costo de vida, en un contexto económico marcado por subas constantes en bienes y servicios esenciales.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de noviembre de 2025 fue del 2,5%. El índice estuvo impulsado principalmente por los aumentos en el precio de la carne, las tarifas de servicios públicos y el transporte.

Entre los rubros con mayores subas se destacó vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un incremento del 3,4%, seguido por transporte, que subió 3%, y alimentos y bebidas no alcohólicas, que registraron un aumento del 2,8%.

Con estos datos, la inflación acumulada en lo que va de 2025 alcanzó el 27,9%, mientras que la variación interanual se ubicó en el 31,4%. Estas cifras impactarán de manera directa en los haberes previsionales del primer mes de 2026.

De cuánto será el aumento a los jubilados en enero de 2026

El incremento del 2,5% se aplicará a todas las prestaciones que paga ANSES. Con esta actualización, los montos quedarán de la siguiente manera, sin considerar el bono extraordinario:

  • Jubilación mínima: $349.401,58

  • Jubilación máxima: $2.351.141,84

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $279.521,26

  • Pensiones No Contributivas (PNC): $317.885,75

  • Prestación Básica Universal (PBU): $159.835,28

Como ocurre en los últimos meses, el Gobierno suele confirmar antes del inicio del calendario de pagos el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la jubilación mínima. En caso de ratificarse este refuerzo, el haber mínimo pasará a ser de $419.401,58 en enero.

Este adicional se sumará al aumento por movilidad y tiene como finalidad atenuar el impacto de la inflación sobre los ingresos de los jubilados con menores haberes.

ANSES 45

Jubilados y pensionados: cuánto se cobra en diciembre

En pralelo, avanza el calendario de pagos de diciembre. Con el aumento aplicado, la jubilación mínima sube de $333.085,39 a $340.746,35. A ese monto se le agregan dos refuerzos fundamentales:

  • Bono extraordinario: $70.000

  • Medio aguinaldo: $170.373,18

De esta manera, quienes cobran la mínima percibirán en diciembre un ingreso total de $581.119,53.

En el caso de la jubilación máxima, el haber pasará de $2.241.349,35 a $2.292.900,39, lo que implica una suba de $51.551,04. Con el aguinaldo de $1.146.450,19, el total mensual alcanzará $3.439.350,58.

Cuándo se pagan el aumento, el bono y el aguinaldo

Los tres conceptos -aumento, bono de $70.000 y medio aguinaldo- comenzaron a liquidarse desde el 9 de diciembre, según terminación de DNI.

Primero cobrarán los jubilados y pensionados con haberes mínimos, luego los titulares de PUAM y PNC, y posteriormente AUH, SUAF y el resto de las prestaciones, dentro del cronograma habitual.

Cada beneficiario podrá verificar cuánto cobra en diciembre a través de:

  • Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social

  • App Mi ANSES

  • Línea 130

  • Oficinas de ANSES, con turno previo

Desde estas vías también es posible descargar recibos digitales y confirmar si corresponde el bono, la Tarjeta Alimentar u otros complementos.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Jubilaciones enero ANSES
Notas relacionadas
ANSES definió en diciembre un pago único de más de $106.000
ANSES paga Becas Progresar en diciembre bajo una validación clave del programa
ANSES confirma cuánto subirán las jubilaciones y asignaciones desde enero 2026

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar