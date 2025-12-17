Jubilaciones más altas en ENERO: cuánto paga ANSES en 2026

Entre los rubros con mayores subas se destacó vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un incremento del 3,4%, seguido por transporte, que subió 3%, y alimentos y bebidas no alcohólicas, que registraron un aumento del 2,8%.

Con estos datos, la inflación acumulada en lo que va de 2025 alcanzó el 27,9%, mientras que la variación interanual se ubicó en el 31,4%. Estas cifras impactarán de manera directa en los haberes previsionales del primer mes de 2026.

De cuánto será el aumento a los jubilados en enero de 2026

El incremento del 2,5% se aplicará a todas las prestaciones que paga ANSES. Con esta actualización, los montos quedarán de la siguiente manera, sin considerar el bono extraordinario:

Jubilación mínima: $349.401,58

Jubilación máxima: $2.351.141,84

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $279.521,26

Pensiones No Contributivas (PNC): $317.885,75

Prestación Básica Universal (PBU): $159.835,28

Como ocurre en los últimos meses, el Gobierno suele confirmar antes del inicio del calendario de pagos el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la jubilación mínima. En caso de ratificarse este refuerzo, el haber mínimo pasará a ser de $419.401,58 en enero.

Este adicional se sumará al aumento por movilidad y tiene como finalidad atenuar el impacto de la inflación sobre los ingresos de los jubilados con menores haberes.

ANSES 45

Jubilados y pensionados: cuánto se cobra en diciembre

En pralelo, avanza el calendario de pagos de diciembre. Con el aumento aplicado, la jubilación mínima sube de $333.085,39 a $340.746,35. A ese monto se le agregan dos refuerzos fundamentales:

Bono extraordinario: $70.000

Medio aguinaldo: $170.373,18

De esta manera, quienes cobran la mínima percibirán en diciembre un ingreso total de $581.119,53.

En el caso de la jubilación máxima, el haber pasará de $2.241.349,35 a $2.292.900,39, lo que implica una suba de $51.551,04. Con el aguinaldo de $1.146.450,19, el total mensual alcanzará $3.439.350,58.

Cuándo se pagan el aumento, el bono y el aguinaldo

Los tres conceptos -aumento, bono de $70.000 y medio aguinaldo- comenzaron a liquidarse desde el 9 de diciembre, según terminación de DNI.

Primero cobrarán los jubilados y pensionados con haberes mínimos, luego los titulares de PUAM y PNC, y posteriormente AUH, SUAF y el resto de las prestaciones, dentro del cronograma habitual.

Cada beneficiario podrá verificar cuánto cobra en diciembre a través de:

Mi ANSES , con CUIL y Clave de la Seguridad Social

App Mi ANSES

Línea 130

Oficinas de ANSES, con turno previo

Desde estas vías también es posible descargar recibos digitales y confirmar si corresponde el bono, la Tarjeta Alimentar u otros complementos.