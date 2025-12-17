Jubilaciones más altas en ENERO: cuánto paga ANSES en 2026
ANSES prepara el primer aumento del año y los jubilados tendrán haberes más altos. El ajuste por inflación ya tiene porcentaje definido y se suma a la expectativa por el bono extraordinario.
Jubilaciones más altas en ENERO: cuánto para ANSES en 2026
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza con la definición de los nuevos montos que percibirán jubilados y pensionados a partir de enero de 2026. La actualización se realizará mediante la fórmula de movilidad jubilatoria vigente, que toma como referencia la inflación de noviembre de 2025, con el objetivo de sostener el poder adquisitivo de los haberes frente al aumento de precios.
Según lo establecido en el Decreto 274/2024, los incrementos para jubilaciones y pensiones se aplican de manera mensual y se calculan en función de la inflación a mes vencido. Esto se debe a que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se conoce recién durante la segunda semana del mes siguiente. Por ese motivo, el aumento correspondiente a enero se basa en el dato de inflación de noviembre.
El esquema busca evitar que los ingresos previsionales queden rezagados frente a la evolución del costo de vida, en un contexto económico marcado por subas constantes en bienes y servicios esenciales.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de noviembre de 2025 fue del 2,5%. El índice estuvo impulsado principalmente por los aumentos en el precio de la carne, las tarifas de servicios públicos y el transporte.
Entre los rubros con mayores subas se destacó vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un incremento del 3,4%, seguido por transporte, que subió 3%, y alimentos y bebidas no alcohólicas, que registraron un aumento del 2,8%.
Con estos datos, la inflación acumulada en lo que va de 2025 alcanzó el 27,9%, mientras que la variación interanual se ubicó en el 31,4%. Estas cifras impactarán de manera directa en los haberes previsionales del primer mes de 2026.
De cuánto será el aumento a los jubilados en enero de 2026
El incremento del 2,5% se aplicará a todas las prestaciones que paga ANSES. Con esta actualización, los montos quedarán de la siguiente manera, sin considerar el bono extraordinario:
Jubilación mínima: $349.401,58
Jubilación máxima: $2.351.141,84
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $279.521,26
Pensiones No Contributivas (PNC): $317.885,75
Prestación Básica Universal (PBU): $159.835,28
Como ocurre en los últimos meses, el Gobierno suele confirmar antes del inicio del calendario de pagos el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la jubilación mínima. En caso de ratificarse este refuerzo, el haber mínimo pasará a ser de $419.401,58 en enero.
Este adicional se sumará al aumento por movilidad y tiene como finalidad atenuar el impacto de la inflación sobre los ingresos de los jubilados con menores haberes.
Jubilados y pensionados: cuánto se cobra en diciembre
En pralelo, avanza el calendario de pagos de diciembre. Con el aumento aplicado, la jubilación mínima sube de $333.085,39 a $340.746,35. A ese monto se le agregan dos refuerzos fundamentales:
Bono extraordinario: $70.000
Medio aguinaldo: $170.373,18
De esta manera, quienes cobran la mínima percibirán en diciembre un ingreso total de $581.119,53.
En el caso de la jubilación máxima, el haber pasará de $2.241.349,35 a $2.292.900,39, lo que implica una suba de $51.551,04. Con el aguinaldo de $1.146.450,19, el total mensual alcanzará $3.439.350,58.
Cuándo se pagan el aumento, el bono y el aguinaldo
Los tres conceptos -aumento, bono de $70.000 y medio aguinaldo- comenzaron a liquidarse desde el 9 de diciembre, según terminación de DNI.
Primero cobrarán los jubilados y pensionados con haberes mínimos, luego los titulares de PUAM y PNC, y posteriormente AUH, SUAF y el resto de las prestaciones, dentro del cronograma habitual.
Cada beneficiario podrá verificar cuánto cobra en diciembre a través de:
Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social
App Mi ANSES
Línea 130
Oficinas de ANSES, con turno previo
Desde estas vías también es posible descargar recibos digitales y confirmar si corresponde el bono, la Tarjeta Alimentar u otros complementos.