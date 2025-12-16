ANSES paga Becas Progresar en diciembre bajo una validación clave del programa
ANSES actualizó las Becas Progresar en diciembre concentrando una definición administrativa que impacta en los pagos del mes. El programa mantiene montos vigentes y habilita una instancia clave para estudiantes que cumplan requisitos académicos y de certificación.
ANSES actualizó las Becas Progresar en diciembre en lo que se encuadra dentro del calendario oficial de pagos del último mes del año y de las condiciones establecidas para el cobro total del beneficio. El organismo previsional confirmó las fechas de acreditación y los criterios que rigen para cada línea del programa.
Durante diciembre, los titulares del programa perciben la cuota mensual correspondiente y, en determinados casos, pueden acceder a importes acumulados que dependen del cumplimiento de instancias de certificación académica previstas para 2025.
El esquema de liquidación se mantiene sin cambios en los valores mensuales, pero incorpora una validación final que resulta determinante para liberar montos retenidos. La acreditación se realiza en la cuenta bancaria informada por cada estudiante ante ANSES.
¿Cuánto se cobra por las Becas Progresar en diciembre 2025?
El monto general de las Becas Progresar se mantiene en $35.000 mensuales. Sin embargo, no todos los beneficiarios cobran el total en cada pago.
En los casos de nivel obligatorio y primer año del nivel superior, ANSES deposita $28.000, ya que aplica una retención del 20% equivalente a $7.000. Ese importe se acumula y puede cobrarse una vez cumplidas las certificaciones exigidas por el programa.
¿Qué estudiantes pueden recuperar el 20% retenido en diciembre?
La recuperación del monto retenido está habilitada para los estudiantes que acrediten su regularidad académica dentro de los plazos establecidos.
El requisito central es que la institución educativa valide la condición de alumno regular. Esta certificación puede realizarse de forma automática, aunque en algunos casos requiere una gestión adicional por parte del beneficiario.
¿Cómo se realiza el trámite para cobrar el monto retenido?
Si la certificación no figura cargada, el estudiante debe presentar el Formulario PS.2.68, trámite que puede realizarse:
Online, a través de Mi ANSES
Presencial, con turno previo en una oficina del organismo
Una vez aprobada la documentación, ANSES deposita el monto retenido en la misma cuenta bancaria donde se cobra la beca mensual.
¿Cuáles son las certificaciones obligatorias de las Becas Progresar?
El programa establece tres instancias de certificación obligatoria durante el año:
Marzo a junio
Julio a octubre
Noviembre a diciembre
La última certificación, que se completa en diciembre, es la que habilita la devolución del 20% acumulado. En algunas líneas también se exige aprobación de materias mínimas o participación en actividades complementarias.
¿Cuál es el calendario de pago de Becas Progresar en diciembre?
El cronograma oficial difundido por ANSES es el siguiente:
15 de diciembre: DNI terminados en 0 y 1
16 de diciembre: DNI terminados en 2 y 3
17 de diciembre: DNI terminados en 4 y 5
18 de diciembre: DNI terminados en 6 y 7
19 de diciembre: DNI terminados en 8 y 9
La fecha exacta puede verificarse desde la web oficial de ANSES o en la plataforma de Becas Progresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
¿Quiénes pueden acceder a las Becas Progresar y cuáles son los requisitos?
Las Becas Progresar están destinadas a jóvenes y adultos que cursan estudios formales o formación profesional. El programa incluye las siguientes líneas:
Progresar Nivel Obligatorio
Progresar Nivel Superior
Progresar Trabajo
Los requisitos generales son:
Edad: entre 16 y 35 años, según la línea
Ingresos: no superar 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles
Condición educativa: ser alumno regular o estar inscripto en cursos habilitados
La inscripción y el seguimiento se realizan desde la web de Progresar, Mi ANSES o Mi Argentina.