En los casos de nivel obligatorio y primer año del nivel superior, ANSES deposita $28.000, ya que aplica una retención del 20% equivalente a $7.000. Ese importe se acumula y puede cobrarse una vez cumplidas las certificaciones exigidas por el programa.

¿Qué estudiantes pueden recuperar el 20% retenido en diciembre?

La recuperación del monto retenido está habilitada para los estudiantes que acrediten su regularidad académica dentro de los plazos establecidos.

El requisito central es que la institución educativa valide la condición de alumno regular. Esta certificación puede realizarse de forma automática, aunque en algunos casos requiere una gestión adicional por parte del beneficiario.

¿Cómo se realiza el trámite para cobrar el monto retenido?

Si la certificación no figura cargada, el estudiante debe presentar el Formulario PS.2.68, trámite que puede realizarse:

Online , a través de Mi ANSES

Presencial, con turno previo en una oficina del organismo

Una vez aprobada la documentación, ANSES deposita el monto retenido en la misma cuenta bancaria donde se cobra la beca mensual.

¿Cuáles son las certificaciones obligatorias de las Becas Progresar?

El programa establece tres instancias de certificación obligatoria durante el año:

Marzo a junio

Julio a octubre

Noviembre a diciembre

La última certificación, que se completa en diciembre, es la que habilita la devolución del 20% acumulado. En algunas líneas también se exige aprobación de materias mínimas o participación en actividades complementarias.

¿Cuál es el calendario de pago de Becas Progresar en diciembre?

ANSES paga Becas Progresar en diciembre bajo una validación clave del programa

El cronograma oficial difundido por ANSES es el siguiente:

15 de diciembre: DNI terminados en 0 y 1

16 de diciembre: DNI terminados en 2 y 3

17 de diciembre: DNI terminados en 4 y 5

18 de diciembre: DNI terminados en 6 y 7

19 de diciembre: DNI terminados en 8 y 9

La fecha exacta puede verificarse desde la web oficial de ANSES o en la plataforma de Becas Progresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

¿Quiénes pueden acceder a las Becas Progresar y cuáles son los requisitos?

Las Becas Progresar están destinadas a jóvenes y adultos que cursan estudios formales o formación profesional. El programa incluye las siguientes líneas:

Progresar Nivel Obligatorio

Progresar Nivel Superior

Progresar Trabajo

Los requisitos generales son:

Edad: entre 16 y 35 años , según la línea

Ingresos: no superar 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles

Condición educativa: ser alumno regular o estar inscripto en cursos habilitados

La inscripción y el seguimiento se realizan desde la web de Progresar, Mi ANSES o Mi Argentina.