La AUH de ANSES en diciembre suma refuerzos automáticos: cuánto cobro

El 20% restante, que representa $24.489,60, queda retenido y se cobra posteriormente con la presentación de la Libreta AUH. En el caso de hijos con discapacidad, el monto total es de $398.693, con un pago mensual de $318.954,40.

Tarjeta Alimentar acreditada junto con la AUH

Uno de los refuerzos que se suma en diciembre es la Tarjeta Alimentar, administrada junto con ANSES y el Ministerio de Capital Humano. El pago es automático y no requiere inscripción adicional.

Los valores vigentes son: $52.250 para un hijo, $81.936 para dos hijos y $108.062 para tres o más. El depósito se realiza en la misma cuenta y en la misma fecha que la AUH, siempre que los datos familiares estén actualizados.

Complemento Leche incluido en la liquidación mensual

El segundo refuerzo corresponde al Complemento Leche del Plan de los 1000 Días. Está dirigido a titulares de AUH con hijos menores de 3 años y a beneficiarias de la Asignación por Embarazo.

En diciembre, el monto es de $47.340 por hijo. Se acredita de forma directa junto con la prestación principal y se ajusta mensualmente según inflación, sin necesidad de realizar trámites previos.

Calendario de pagos de AUH y AUE en diciembre

ANSES estableció el cronograma de cobro según la terminación del DNI. Para la AUH, los pagos se realizan entre el 9 y el 22 de diciembre. En el caso de la AUE, las fechas van del 10 al 23 de diciembre.

La liquidación incluye el haber mensual actualizado y los refuerzos correspondientes. Cada titular puede verificar el detalle del pago a través de Mi ANSES, la app oficial o la línea telefónica 130.