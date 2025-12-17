En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
AUH
INFORMACIÓN CLAVE

La AUH de ANSES en diciembre suma refuerzos automáticos: cuánto cobro

ANSES define en diciembre un esquema de pagos que combina aumento y refuerzos vinculados a la AUH. Sin trámites adicionales, ciertos montos se acreditan de forma automática junto con la prestación mensual y modifican el total a cobrar antes de fin de año.a

La AUH de ANSES en diciembre suma refuerzos automáticos: cuánto cobro

La AUH de ANSES en diciembre suma refuerzos automáticos: cuánto cobro

ANSES inicia diciembre con una actualización clave en la AUH, a la que se suman refuerzos que se liquidan de manera automática. El esquema vigente contempla el haber mensual actualizado y dos complementos que se acreditan en la misma cuenta bancaria.

Leé también ALERTA de ANSES: qué pasará con la Tarjeta Alimentar en ENERO 2026
ALERTA de ANSES: qué pasará con la Tarjeta Alimentar en ENERO 2026

Durante este mes, el aumento por movilidad se combina con beneficios ya integrados al sistema. La liquidación conjunta permite que los importes se depositen en una única fecha, sin gestiones adicionales por parte de las titulares.

La acreditación se realiza según el calendario oficial y alcanza a madres con hijos menores. Los montos finales dependen de la cantidad de niños, la edad y la condición del grupo familiar registrado en ANSES.

Cómo se compone el pago de la AUH en diciembre

AUH
La AUH de ANSES en diciembre suma refuerzos autom&aacute;ticos: cu&aacute;nto cobro

La AUH de ANSES en diciembre suma refuerzos automáticos: cuánto cobro

En diciembre, la Asignación Universal por Hijo incorpora un aumento del 2,3%. El monto total por hijo asciende a $122.448, aunque el organismo deposita mensualmente el 80%, equivalente a $97.958,40.

El 20% restante, que representa $24.489,60, queda retenido y se cobra posteriormente con la presentación de la Libreta AUH. En el caso de hijos con discapacidad, el monto total es de $398.693, con un pago mensual de $318.954,40.

Tarjeta Alimentar acreditada junto con la AUH

Uno de los refuerzos que se suma en diciembre es la Tarjeta Alimentar, administrada junto con ANSES y el Ministerio de Capital Humano. El pago es automático y no requiere inscripción adicional.

Los valores vigentes son: $52.250 para un hijo, $81.936 para dos hijos y $108.062 para tres o más. El depósito se realiza en la misma cuenta y en la misma fecha que la AUH, siempre que los datos familiares estén actualizados.

Complemento Leche incluido en la liquidación mensual

El segundo refuerzo corresponde al Complemento Leche del Plan de los 1000 Días. Está dirigido a titulares de AUH con hijos menores de 3 años y a beneficiarias de la Asignación por Embarazo.

En diciembre, el monto es de $47.340 por hijo. Se acredita de forma directa junto con la prestación principal y se ajusta mensualmente según inflación, sin necesidad de realizar trámites previos.

Calendario de pagos de AUH y AUE en diciembre

ANSES estableció el cronograma de cobro según la terminación del DNI. Para la AUH, los pagos se realizan entre el 9 y el 22 de diciembre. En el caso de la AUE, las fechas van del 10 al 23 de diciembre.

La liquidación incluye el haber mensual actualizado y los refuerzos correspondientes. Cada titular puede verificar el detalle del pago a través de Mi ANSES, la app oficial o la línea telefónica 130.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES AUH Diciembre
Notas relacionadas
Triple BONO ANSES: quiénes cobran más de $500.000 en DICIEMBRE
PUAM 2026: ANSES publica los requisitos para tramitar la jubilación sin aportes del nuevo año
La jubilación de ANSES subirá en enero de 2026 según la inflación

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar