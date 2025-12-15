Pocos lo saben: el beneficio de ANSES que puede sumar $120.000 al aguinaldo
Además del medio aguinaldo y los aumentos por movilidad, ANSES mantiene activo un beneficio automático que permite a jubilados y pensionados sumar hasta $120.000 extra en diciembre. El paso a paso.
El cierre del año llega con ingresos reforzadospara jubilados y pensionados, no solo por el cobro del medio aguinaldo, sino también por la continuidad de un programa de reintegros impulsado por ANSES junto al Ministerio de Capital Humano. Este esquema permite sumar devoluciones automáticas por consumos esenciales y, según el nivel de uso, alcanzar un extra mensual de hasta $120.000.
Mientras el aguinaldo se acredita de manera directa junto con el haber mensual y los aumentos por movilidad, el reintegro funciona bajo una lógica distinta: depende del consumo del beneficiario y se activa cada vez que se realizan compras con la tarjeta de débito asociada al cobro de la jubilación o pensión. Recién al analizar ambos mecanismos en conjunto se dimensiona el alcance del refuerzo que ANSES sostiene para el tramo final del año.
Con el paso de los meses, el programa de reintegros se consolidó como uno de los beneficios más prácticos para los adultos mayores, ya que funciona de manera automática y no requiere ningún trámite adicional. Para muchos jubilados, se transformó en un complemento clave del ingreso mensual, especialmente en períodos donde coinciden el aguinaldo, los bonos y otros pagos extraordinarios.
Cómo funciona el reintegro de ANSES de hasta $120.000
El sistema devuelve un porcentaje del consumo realizado por jubilados y pensionados en supermercados, farmacias, almacenes y comercios esenciales. La devolución se acredita directamente en la cuenta bancaria del beneficiario dentro de los días posteriores a la compra.
El monto máximo del reintegro puede llegar a $120.000 por mes, siempre que el titular utilice su tarjeta de débito en los rubros y comercios habilitados. Desde Capital Humano remarcaron que el proceso es completamente automático: el sistema detecta la operación, aplica el beneficio y deposita la devolución sin necesidad de presentar tickets ni completar formularios.
Además, ANSES confirmó que este beneficio no interfiere con otros pagos del sistema previsional: no afecta la movilidad, no reduce el aguinaldo y no modifica el cálculo de bonos o compensaciones extraordinarias.
Quiénes pueden acceder al reintegro
El programa está habilitado para:
Jubilados y pensionados que cobran a través de ANSES.
Titulares de prestaciones compatibles con el sistema de reintegros.
Personas que cuenten con tarjeta de débito vinculada al haber, ya que otras modalidades de cobro no activan la devolución.
Cuánto cobran los jubilados y pensionados en diciembre 2025
Diciembre se convirtió en uno de los meses con mayor ingreso real para jubilados, porque suma:
Aumento por movilidad (2,34%)
Medio aguinaldo (SAC)
Bono extraordinario de $70.000
Así quedan los montos finales:
Jubilación mínima
Haber actualizado: $340.879,59
Aguinaldo: $170.439,80
Bono: $70.000
Total a cobrar:$581.319,39
PUAM
Haber actualizado: $272.703,67
Aguinaldo: $136.351,84
Bono: $70.000
Total a cobrar:$479.055,51
PNC por invalidez o vejez
Haber actualizado: $238.615,70
Aguinaldo: $119.307,85
Bono: $70.000
Total a cobrar:$427.923,56
PNC para madres de siete hijos
Haber actualizado: $340.879,59
Aguinaldo: $170.439,79
Bono: $70.000
Total a cobrar:$581.319,38
Calendario ANSES diciembre 2025: jubilaciones que NO superan el haber mínimo
Los beneficiarios que cobran haberes inferiores al mínimo serán los primeros en recibir la acreditación. ANSES confirmó que este tramo se pagará entre el 9 y el 16 de diciembre.
El detalle DNI por DNI quedó establecido de la siguiente manera:
DNI terminados en 0: 9 de diciembre
DNI terminados en 1: 10 de diciembre
DNI terminados en 2: 11 de diciembre
DNI terminados en 3: 11 de diciembre
DNI terminados en 4: 12 de diciembre
DNI terminados en 5: 12 de diciembre
DNI terminados en 6: 15 de diciembre
DNI terminados en 7: 15 de diciembre
DNI terminados en 8: 16 de diciembre
DNI terminados en 9: 16 de diciembre
Este primer grupo concentra la mayor cantidad de beneficiarios del sistema previsional. La distribución escalonada permite que quienes cobran menos puedan acceder a su haber antes de mitad de mes, algo clave para la planificación económica en un mes de alto consumo.
Calendario ANSES diciembre 2025: jubilaciones que SUPERAN el haber mínimo
El segundo grupo corresponde a quienes perciben haberes superiores al mínimo. Este tramo inicia una vez completado el pago del primer grupo y se extiende hasta el 23 de diciembre, justo antes de las celebraciones de Navidad.
Las fechas confirmadas por ANSES son las siguientes:
DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre
DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre
DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre
DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre
DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre
Este segmento, aunque más reducido, incluye a los jubilados de mayor haber mensual, muchos de los cuales también dependen del aguinaldo para equilibrar gastos extraordinarios del cierre de año.