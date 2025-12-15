Pocos lo saben: el beneficio de ANSES que puede sumar $120.000 al aguinaldo

El monto máximo del reintegro puede llegar a $120.000 por mes, siempre que el titular utilice su tarjeta de débito en los rubros y comercios habilitados. Desde Capital Humano remarcaron que el proceso es completamente automático: el sistema detecta la operación, aplica el beneficio y deposita la devolución sin necesidad de presentar tickets ni completar formularios.

Además, ANSES confirmó que este beneficio no interfiere con otros pagos del sistema previsional: no afecta la movilidad, no reduce el aguinaldo y no modifica el cálculo de bonos o compensaciones extraordinarias.

Quiénes pueden acceder al reintegro

El programa está habilitado para:

Jubilados y pensionados que cobran a través de ANSES .

Titulares de prestaciones compatibles con el sistema de reintegros.

Personas que cuenten con tarjeta de débito vinculada al haber, ya que otras modalidades de cobro no activan la devolución.

Cuánto cobran los jubilados y pensionados en diciembre 2025

Diciembre se convirtió en uno de los meses con mayor ingreso real para jubilados, porque suma:

Aumento por movilidad (2,34%)

Medio aguinaldo (SAC)

Bono extraordinario de $70.000

Así quedan los montos finales:

Jubilación mínima

Haber actualizado: $340.879,59

Aguinaldo: $170.439,80

Bono: $70.000

Total a cobrar: $581.319,39

PUAM

Haber actualizado: $272.703,67

Aguinaldo: $136.351,84

Bono: $70.000

Total a cobrar: $479.055,51

PNC por invalidez o vejez

Haber actualizado: $238.615,70

Aguinaldo: $119.307,85

Bono: $70.000

Total a cobrar: $427.923,56

PNC para madres de siete hijos

Haber actualizado: $340.879,59

Aguinaldo: $170.439,79

Bono: $70.000

Total a cobrar: $581.319,38

Calendario ANSES diciembre 2025: jubilaciones que NO superan el haber mínimo

Los beneficiarios que cobran haberes inferiores al mínimo serán los primeros en recibir la acreditación. ANSES confirmó que este tramo se pagará entre el 9 y el 16 de diciembre.

El detalle DNI por DNI quedó establecido de la siguiente manera:

DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1: 10 de diciembre

DNI terminados en 2: 11 de diciembre

DNI terminados en 3: 11 de diciembre

DNI terminados en 4: 12 de diciembre

DNI terminados en 5: 12 de diciembre

DNI terminados en 6: 15 de diciembre

DNI terminados en 7: 15 de diciembre

DNI terminados en 8: 16 de diciembre

DNI terminados en 9: 16 de diciembre

Este primer grupo concentra la mayor cantidad de beneficiarios del sistema previsional. La distribución escalonada permite que quienes cobran menos puedan acceder a su haber antes de mitad de mes, algo clave para la planificación económica en un mes de alto consumo.

Calendario ANSES diciembre 2025: jubilaciones que SUPERAN el haber mínimo

El segundo grupo corresponde a quienes perciben haberes superiores al mínimo. Este tramo inicia una vez completado el pago del primer grupo y se extiende hasta el 23 de diciembre, justo antes de las celebraciones de Navidad.

Las fechas confirmadas por ANSES son las siguientes:

DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre

Este segmento, aunque más reducido, incluye a los jubilados de mayor haber mensual, muchos de los cuales también dependen del aguinaldo para equilibrar gastos extraordinarios del cierre de año.