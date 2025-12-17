Triple BONO ANSES: quiénes cobran más de $500.000 en DICIEMBRE

Jubilaciones contributivas

Pensiones contributivas

Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez, vejez y Madre de Siete Hijos

Con este ajuste, diciembre arranca con nuevos valores base, sobre los que luego se suman los otros dos refuerzos clave del mes.

Medio aguinaldo: el segundo refuerzo que eleva la liquidación

Al aumento se le suma el Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como medio aguinaldo. Este pago equivale al 50% del mejor haber cobrado entre julio y diciembre, que en la mayoría de los casos coincide con el haber de diciembre, ya que es el más alto del semestre.

El aguinaldo:

Se deposita junto con el haber mensual

Se cobra por el mismo banco o medio de pago

Puede figurar como un movimiento separado, pero forma parte de la misma liquidación

Por sí solo, el aguinaldo representa una suba significativa del ingreso mensual, que se potencia al combinarse con el aumento y, en algunos casos, con el bono extraordinario.

ANSES_diciembre ANSES actualiza montos de AUH y SUAF en diciembre 2025

Bono extraordinario de $70.000: quiénes lo cobran

El tercer componente del “combo de diciembre” es el bono extraordinario de $70.000, que ANSES vuelve a pagar con el objetivo de reforzar los ingresos más bajos del sistema previsional.

Este refuerzo está destinado exclusivamente a los titulares de haberes mínimos, entre ellos:

Jubilados y pensionados que cobran la mínima

Titulares de la PUAM

Beneficiarios de PNC por Invalidez o Vejez

Titulares de PNC Madre de Siete Hijos

Quienes cobran haberes superiores al mínimo no acceden al bono, aunque sí reciben tanto el aumento por movilidad como el aguinaldo.

Cuánto cobran jubilados y pensionados en diciembre 2025

Con los tres componentes ya confirmados, estos son los montos finales que se cobran en diciembre, según cada tipo de prestación.

Jubilación mínima: el pago más alto del año

Haber mínimo con aumento: $340.879,59

Bono extraordinario: $70.000

Medio aguinaldo: $170.439,79

Total a cobrar en diciembre: $581.319,38

Para quienes perciben la mínima, diciembre se convierte en el mes de mayor ingreso de todo 2025.

Jubilación máxima: cuánto se cobra sin bono

Los jubilados con haberes máximos no acceden al refuerzo extraordinario, pero sí cobran aumento y aguinaldo.

Haber mensual: $2.293.796,92

Medio aguinaldo: $1.146.898,46

Total: $3.440.695,38

PUAM: monto total con aumento, aguinaldo y bono

La Prestación Universal para el Adulto Mayor equivale al 80% del haber mínimo.

Haber PUAM: $272.703,67

Bono extraordinario: $70.000

Aguinaldo: $136.351,83

Total: $479.055,50

PNC por Invalidez o Vejez: cuánto se cobra

Estas pensiones equivalen al 70% del haber mínimo.

Haber base: $238.615,71

Bono extraordinario: $70.000

Aguinaldo: $119.307,85

Total: $427.923,56

PNC Madre de Siete Hijos: monto final de diciembre

Este grupo percibe el mismo haber que la jubilación mínima.

Haber mensual: $340.879,59

Bono extraordinario: $70.000

Aguinaldo: $170.439,79

Total: $581.319,38

Calendario de pagos ANSES diciembre 2025

ANSES ya dejó oficializado el cronograma completo de pagos, ordenado por tipo de prestación y terminación del DNI.

Jubilados y pensionados que cobran la mínima

DNI 0: martes 9

DNI 1: miércoles 10

DNI 2 y 3: jueves 11

DNI 4 y 5: viernes 12

DNI 6 y 7: lunes 15

DNI 8 y 9: martes 16

Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo

DNI 0 y 1: miércoles 17

DNI 2 y 3: jueves 18

DNI 4 y 5: viernes 19

DNI 6 y 7: lunes 22

DNI 8 y 9: martes 23

Asignación Universal por Hijo (AUH)

DNI 0: martes 9

DNI 1: miércoles 10

DNI 2 y 3: jueves 11

DNI 4 y 5: viernes 12

DNI 6 y 7: lunes 15

DNI 8 y 9: martes 16

Pensiones No Contributivas (PNC)