Previsional
Bono
ANSES
Previsional

Triple BONO ANSES: quiénes cobran más de $500.000 en DICIEMBRE

Diciembre se convierte en el mes con los cobros más altos del año para jubilados, pensionados y más prestaciones de ANSES.

Diciembre llega con una de las liquidaciones más altas de todo 2025 para los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). El organismo previsional confirmó un combo excepcional que combina aumento por movilidad, medio aguinaldo y un bono extraordinario de $70.000 destinado a los haberes mínimos.

El refuerzo aparece en un mes marcado por gastos extraordinarios, fiestas y cierre de año, y eleva los ingresos previsionales a niveles que no se repiten en ningún otro momento del calendario. Como es habitual, el pago llega acompañado por el cronograma oficial de ANSES, ya definido por terminación de DNI.

Aumento del 2,3%: el primer impacto en los haberes de diciembre

El punto de partida de la liquidación de diciembre es el aumento del 2,3% por movilidad jubilatoria, que se aplica a todas las prestaciones previsionales. El ajuste surge de la fórmula vigente, que toma como referencia la inflación oficial medida por el INDEC.

Este incremento alcanza a todos los beneficiarios del sistema, cobren o no el bono extraordinario, y se aplica sobre:

  • Jubilaciones contributivas

  • Pensiones contributivas

  • Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

  • Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez, vejez y Madre de Siete Hijos

Con este ajuste, diciembre arranca con nuevos valores base, sobre los que luego se suman los otros dos refuerzos clave del mes.

Medio aguinaldo: el segundo refuerzo que eleva la liquidación

Al aumento se le suma el Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como medio aguinaldo. Este pago equivale al 50% del mejor haber cobrado entre julio y diciembre, que en la mayoría de los casos coincide con el haber de diciembre, ya que es el más alto del semestre.

El aguinaldo:

  • Se deposita junto con el haber mensual

  • Se cobra por el mismo banco o medio de pago

  • Puede figurar como un movimiento separado, pero forma parte de la misma liquidación

Por sí solo, el aguinaldo representa una suba significativa del ingreso mensual, que se potencia al combinarse con el aumento y, en algunos casos, con el bono extraordinario.

ANSES_diciembre
Bono extraordinario de $70.000: quiénes lo cobran

El tercer componente del “combo de diciembre” es el bono extraordinario de $70.000, que ANSES vuelve a pagar con el objetivo de reforzar los ingresos más bajos del sistema previsional.

Este refuerzo está destinado exclusivamente a los titulares de haberes mínimos, entre ellos:

  • Jubilados y pensionados que cobran la mínima

  • Titulares de la PUAM

  • Beneficiarios de PNC por Invalidez o Vejez

  • Titulares de PNC Madre de Siete Hijos

Quienes cobran haberes superiores al mínimo no acceden al bono, aunque sí reciben tanto el aumento por movilidad como el aguinaldo.

Cuánto cobran jubilados y pensionados en diciembre 2025

Con los tres componentes ya confirmados, estos son los montos finales que se cobran en diciembre, según cada tipo de prestación.

Jubilación mínima: el pago más alto del año

  • Haber mínimo con aumento: $340.879,59

  • Bono extraordinario: $70.000

  • Medio aguinaldo: $170.439,79

Total a cobrar en diciembre: $581.319,38

Para quienes perciben la mínima, diciembre se convierte en el mes de mayor ingreso de todo 2025.

Jubilación máxima: cuánto se cobra sin bono

Los jubilados con haberes máximos no acceden al refuerzo extraordinario, pero sí cobran aumento y aguinaldo.

  • Haber mensual: $2.293.796,92

  • Medio aguinaldo: $1.146.898,46

Total: $3.440.695,38

PUAM: monto total con aumento, aguinaldo y bono

La Prestación Universal para el Adulto Mayor equivale al 80% del haber mínimo.

  • Haber PUAM: $272.703,67

  • Bono extraordinario: $70.000

  • Aguinaldo: $136.351,83

Total: $479.055,50

PNC por Invalidez o Vejez: cuánto se cobra

Estas pensiones equivalen al 70% del haber mínimo.

  • Haber base: $238.615,71

  • Bono extraordinario: $70.000

  • Aguinaldo: $119.307,85

Total: $427.923,56

PNC Madre de Siete Hijos: monto final de diciembre

Este grupo percibe el mismo haber que la jubilación mínima.

  • Haber mensual: $340.879,59

  • Bono extraordinario: $70.000

  • Aguinaldo: $170.439,79

Total: $581.319,38

Calendario de pagos ANSES diciembre 2025

ANSES ya dejó oficializado el cronograma completo de pagos, ordenado por tipo de prestación y terminación del DNI.

Jubilados y pensionados que cobran la mínima

  • DNI 0: martes 9

  • DNI 1: miércoles 10

  • DNI 2 y 3: jueves 11

  • DNI 4 y 5: viernes 12

  • DNI 6 y 7: lunes 15

  • DNI 8 y 9: martes 16

Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo

  • DNI 0 y 1: miércoles 17

  • DNI 2 y 3: jueves 18

  • DNI 4 y 5: viernes 19

  • DNI 6 y 7: lunes 22

  • DNI 8 y 9: martes 23

Asignación Universal por Hijo (AUH)

  • DNI 0: martes 9

  • DNI 1: miércoles 10

  • DNI 2 y 3: jueves 11

  • DNI 4 y 5: viernes 12

  • DNI 6 y 7: lunes 15

  • DNI 8 y 9: martes 16

Pensiones No Contributivas (PNC)

  • DNI 0 y 1: martes 9

  • DNI 2 y 3: miércoles 10

  • DNI 4 y 5: jueves 11

  • DNI 6 y 7: viernes 12

  • DNI 8 y 9: viernes 12

