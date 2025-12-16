ANSES actualiza jubilaciones en enero 2026 tras el dato de inflación

Jubilación mínima: $349.401,58

Jubilación máxima: $2.351.141,84

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $279.521,26

Pensiones No Contributivas (PNC): $317.885,75

Prestación Básica Universal (PBU): $159.835,28

En los últimos meses, el Gobierno otorgó un bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran el haber mínimo. Si se repite esa medida, la jubilación mínima podría superar los $419.000 en enero.

¿Cómo se calcula el aumento de ANSES según la inflación?

Desde marzo de 2024, los haberes de ANSES se actualizan todos los meses en base al último dato disponible del IPC. Esto implica que cada índice de inflación informado por el INDEC impacta directamente en los montos del mes siguiente.

El esquema busca evitar desfasajes prolongados entre precios e ingresos, y alcanza tanto a jubilaciones y pensiones como a asignaciones familiares, AUH y AUE, sin necesidad de anuncios discrecionales.

¿Cuánto se cobra por AUH y AUE desde enero 2026?

Las asignaciones también reciben el incremento del 2,5% correspondiente a la inflación de noviembre. Desde enero de 2026, los montos serán:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $125.505

Asignación Universal por Embarazo (AUE): $125.505

Asignación por Hijo del SUAF (primer tramo): $62.783,30

Estos valores surgen de la actualización automática prevista en la normativa vigente de ANSES.

¿Qué otras prestaciones de ANSES se ajustan en enero 2026?

Además de jubilaciones, pensiones y AUH, el aumento por inflación impacta en todas las asignaciones familiares, prestaciones universales y programas que dependen del organismo previsional.

La actualización mensual permite que los montos se redefinan de forma continua, tomando como referencia la evolución de los precios y manteniendo un esquema previsible para los beneficiarios de ANSES.