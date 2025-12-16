En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Jubilaciones
ANSES actualiza jubilaciones en enero 2026 tras el dato de inflación

Las jubilaciones de ANSES en enero 2026 vuelven al centro de la escena tras un dato oficial que dispara actualizaciones automáticas. El nuevo esquema impacta en haberes, pensiones y asignaciones, con cifras que ya empiezan a proyectarse.

Las jubilaciones de ANSES en enero 2026 quedaron directamente vinculados al último índice de inflación publicado por el INDEC, que activó la actualización mensual de haberes prevista en la normativa vigente. El ajuste alcanza a jubilaciones, pensiones, AUH y otras prestaciones del sistema previsional.

El dato corresponde a la inflación de noviembre, que fue del 2,5%, y se traslada de manera automática a los montos que se cobrarán en enero de 2026. La actualización se aplica mediante la fórmula de movilidad establecida por el DNU 274/24, que ajusta los ingresos según el Índice de Precios al Consumidor.

Con este mecanismo, ANSES redefine los valores mínimos y máximos del sistema, mientras se espera la confirmación oficial sobre eventuales refuerzos extraordinarios, que suelen anunciarse cerca del inicio del calendario de pagos mensual.

¿De cuánto serán las jubilaciones y pensiones de ANSES en enero 2026?

Con el aumento del 2,5%, las jubilaciones y pensiones de ANSES quedarán actualizadas desde enero de 2026 con los siguientes valores, sin incluir bonos:

  • Jubilación mínima: $349.401,58

  • Jubilación máxima: $2.351.141,84

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $279.521,26

  • Pensiones No Contributivas (PNC): $317.885,75

  • Prestación Básica Universal (PBU): $159.835,28

En los últimos meses, el Gobierno otorgó un bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran el haber mínimo. Si se repite esa medida, la jubilación mínima podría superar los $419.000 en enero.

¿Cómo se calcula el aumento de ANSES según la inflación?

Desde marzo de 2024, los haberes de ANSES se actualizan todos los meses en base al último dato disponible del IPC. Esto implica que cada índice de inflación informado por el INDEC impacta directamente en los montos del mes siguiente.

El esquema busca evitar desfasajes prolongados entre precios e ingresos, y alcanza tanto a jubilaciones y pensiones como a asignaciones familiares, AUH y AUE, sin necesidad de anuncios discrecionales.

¿Cuánto se cobra por AUH y AUE desde enero 2026?

Las asignaciones también reciben el incremento del 2,5% correspondiente a la inflación de noviembre. Desde enero de 2026, los montos serán:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH): $125.505

  • Asignación Universal por Embarazo (AUE): $125.505

  • Asignación por Hijo del SUAF (primer tramo): $62.783,30

Estos valores surgen de la actualización automática prevista en la normativa vigente de ANSES.

¿Qué otras prestaciones de ANSES se ajustan en enero 2026?

Además de jubilaciones, pensiones y AUH, el aumento por inflación impacta en todas las asignaciones familiares, prestaciones universales y programas que dependen del organismo previsional.

La actualización mensual permite que los montos se redefinan de forma continua, tomando como referencia la evolución de los precios y manteniendo un esquema previsible para los beneficiarios de ANSES.

