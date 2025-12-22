AUH y Tarjeta Alimentar en ENERO 2026: valores actualizados
Con la inflación de noviembre ya confirmada, ANSES aplica en enero un nuevo ajuste mensual en la AUH. Cuáles son los montos actualizados, cuánto se paga en mano y qué pasa con la Tarjeta Alimentar.
El comienzo de 2026 llega con una nueva actualización para la Asignación Universal por Hijo (AUH). Tal como establece el Decreto 274/2024, las prestaciones sociales se ajustan de manera mensual en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. En este caso, el cálculo toma como referencia la inflación de noviembre, que impacta directamente en los haberes que se cobran en enero.
El mecanismo busca evitar que las asignaciones pierdan poder adquisitivo frente a la suba de precios y alcanza a millones de familias que dependen de los pagos de ANSES.
Aumento confirmado para la AUH en enero de 2026
Con la aplicación de la fórmula de movilidad vigente, la AUH tendrá en enero un aumento del 2,5%. El incremento no solo alcanza a esta prestación, sino también a jubilaciones, pensiones, la Asignación por Embarazo (AUE) y las Asignaciones Familiares del SUAF.
De esta manera, el monto bruto de la AUH pasa de $122.467 a $125.528. Sin embargo, como ocurre todos los meses, ANSES retiene el 20% del total, que se paga una vez al año tras la presentación de la Libreta AUH.
Por ese motivo, el pago mensual efectivo que reciben los titulares en enero será de $100.362 por hijo.
AUH por discapacidad: cuánto se cobra en enero
En el caso de la AUH por discapacidad, el aumento también impacta en el haber bruto. A partir de enero de 2026, el monto asciende a $408.824, frente a los $398.853 que se cobraron en diciembre.
Esta asignación no tiene límite de edad y mantiene las mismas condiciones de pago:
80% mensual
20% retenido, que se liquida una vez presentada la documentación obligatoria
Tarjeta Alimentar: qué pasa con los montos en 2026
Junto con el pago de la AUH, ANSES acreditará en enero los montos correspondientes a la Tarjeta Alimentar, un beneficio que depende del Ministerio de Desarrollo Social y tiene como objetivo garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria.
Si bien las prestaciones de ANSES reciben el aumento del 2,5%, el Gobierno no confirmó una actualización en los valores de la Tarjeta Alimentar, por lo que, al menos por el momento, los montos se mantienen sin cambios durante enero de 2026.
Montos vigentes de la Tarjeta Alimentar en enero
Los importes continúan siendo los siguientes, según la cantidad de hijos:
Familias con un hijo: $52.250
Familias con dos hijos: $81.936
Familias con tres hijos o más: $108.062
Estos montos se acreditan de forma automática junto con la AUH o la prestación correspondiente, sin necesidad de realizar trámites adicionales.
Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar
El beneficio alcanza a los siguientes grupos:
Titulares de la AUH con hijos de hasta 17 años inclusive
Personas que cobran AUH por discapacidad, sin límite de edad
Embarazadas a partir del tercer mes que reciben la Asignación por Embarazo (AUE)
Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC)
Calendario de pagos AUH enero 2026
ANSES confirmó que los pagos de la AUH comenzarán el 9 de enero y se extenderán hasta el 22 de enero, según la terminación del DNI: