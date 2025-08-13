Jubilados de ANSES: aumento confirmado y fechas de cobro actualizadas

Jubilados que cobran la mínima: del 8 al 21 de agosto según terminación de DNI.

Jubilados con haberes superiores: del 22 al 28 de agosto.

Cómo consultar tu fecha y lugar de cobro

La fecha exacta y el lugar de pago se pueden verificar ingresando a www.anses.gob.ar o mediante la app Mi ANSES, disponible en Android e iOS. Con CUIL y Clave de la Seguridad Social, el sistema informa:

Fecha precisa de acreditación

Banco o punto de pago asignado

Estado de la liquidación

Qué otros beneficios se mantienen en agosto 2025

Además del aumento y el bono para jubilados, ANSES confirmó la continuidad de asignaciones como AUH, AUE y SUAF, junto con el Complemento Leche 1000 días y la Tarjeta Alimentar. Estos beneficios se liquidan en las mismas fechas establecidas para cada prestación.

Cómo impacta el aumento en AUH y otras asignaciones

El incremento del 1,62% también se aplica a las asignaciones familiares y universales.

El incremento del 1,62% también se aplica a las asignaciones familiares y universales. Esto incluye la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE), y beneficios por nacimiento, adopción y matrimonio, cuyas cifras actualizadas están disponibles en el sitio oficial de ANSES.

Créditos para beneficiarios que cobran por ANSES

Aunque popularmente se llaman “créditos ANSES”, son préstamos otorgados por entidades habilitadas para quienes reciben prestaciones del organismo. Las condiciones vigentes en agosto 2025 son: