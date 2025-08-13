En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Jubilados
ATENCIÓN BENEFICIARIOS

Jubilados de ANSES: aumento confirmado y fechas de cobro actualizadas

En agosto 2025, ANSES actualizó montos y fechas de cobro para jubilados, pensiones y otras prestaciones. Conocé los detalles de los nuevos haberes, el bono extra y cómo verificar tu fecha de pago.

Jubilados de ANSES: aumento confirmado y fechas de cobro actualizadas

En agosto 2025, ANSES anunció una actualización en los montos y fechas de cobro para jubilados, AUH y pensiones, junto a beneficios adicionales que impactarán en millones de titulares. La medida incluye un aumento del 1,62% según la inflación de junio informada por el INDEC, y se aplicará automáticamente sin necesidad de realizar trámites.

Leé también Cómo pedir el crédito de $2.000.000 para AUH ANSES sin recibo de sueldo
Cómo pedir el crédito de $2.000.000 para AUH ANSES sin recibo de sueldo

El haber mínimo se eleva a $314.305,37, más un bono extra de $70.000, alcanzando un total de $384.305,37, mientras que el haber máximo será de $2.114.977,60. El incremento también alcanza a pensiones no contributivas, PUAM, AUH, AUE y SUAF, reorganizando además el calendario de pagos en todo el país.

¿Cuándo cobran los jubilados de ANSES en agosto 2025?

calendario .jpg

Pensiones No Contributivas (PNC)

  • DNI 0 y 1: jueves 8 de agosto

  • DNI 2 y 3: lunes 11

  • DNI 4 y 5: martes 12

  • DNI 6 y 7: miércoles 13

  • DNI 8 y 9: jueves 14

Jubilados que cobran la mínima: del 8 al 21 de agosto según terminación de DNI.

Jubilados con haberes superiores: del 22 al 28 de agosto.

Cómo consultar tu fecha y lugar de cobro

La fecha exacta y el lugar de pago se pueden verificar ingresando a www.anses.gob.ar o mediante la app Mi ANSES, disponible en Android e iOS. Con CUIL y Clave de la Seguridad Social, el sistema informa:

  • Fecha precisa de acreditación

  • Banco o punto de pago asignado

  • Estado de la liquidación

Qué otros beneficios se mantienen en agosto 2025

Además del aumento y el bono para jubilados, ANSES confirmó la continuidad de asignaciones como AUH, AUE y SUAF, junto con el Complemento Leche 1000 días y la Tarjeta Alimentar. Estos beneficios se liquidan en las mismas fechas establecidas para cada prestación.

Cómo impacta el aumento en AUH y otras asignaciones

Así se activa el crédito de $800.000 para AUH sin recibo de sueldo ni historial bancario
Jubilados de ANSES: aumento confirmado y fechas de cobro actualizadas

Jubilados de ANSES: aumento confirmado y fechas de cobro actualizadas

El incremento del 1,62% también se aplica a las asignaciones familiares y universales. Esto incluye la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE), y beneficios por nacimiento, adopción y matrimonio, cuyas cifras actualizadas están disponibles en el sitio oficial de ANSES.

Créditos para beneficiarios que cobran por ANSES

Aunque popularmente se llaman “créditos ANSES”, son préstamos otorgados por entidades habilitadas para quienes reciben prestaciones del organismo. Las condiciones vigentes en agosto 2025 son:

  • Monto máximo: hasta $50.000.000

  • Plazos: hasta 60 cuotas

  • No es requisito ser cliente del banco emisor

  • Solicitud online o presencial con turno

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES Jubilados Fechas Cobro
Notas relacionadas
Jubilados de ANSES: simulá un crédito de $2 millones que podés sacar desde el celular
ANSES confirmó el aumento y nuevas fechas de cobro para beneficiarios AUH
La noticia más esperada: aumento para la AUH de ANSES en septiembre

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar