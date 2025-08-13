ANSES confirmó el aumento y nuevas fechas de cobro para beneficiarios AUH

AUE agosto 2025
- 0: 11 de agosto
- 1: 12 de agosto
- 2: 13 de agosto
- 3: 14 de agosto
- 4: 18 de agosto
- 5: 19 de agosto
- 6: 20 de agosto
- 7: 21 de agosto
- 8: 22 de agosto
- 9: 25 de agosto
Montos de las Asignaciones de Pago Único y Maternidad
Las Asignaciones de Pago Único (APU) se abonan en dos categorías:
-
Nacimiento: $51.286
-
Adopción: $307.761
-
Matrimonio: $76.916
El pago por Maternidad se calcula según el sueldo bruto de la trabajadora al momento de iniciar la licencia y se abona durante todo el período correspondiente.
Complemento Leche 1000 Días: apoyo a familias con hijos pequeños
En agosto 2025, el Complemento Leche destinado a niños de hasta 3 años se mantiene en $42.162 por hijo, pagado automáticamente junto con la AUH. Este beneficio forma parte del Plan 1000 Días y busca garantizar la nutrición adecuada en la primera infancia.
Tarjeta Alimentar: quiénes la reciben y cuánto se paga
La Tarjeta Alimentar continúa con los siguientes montos:
-
$52.250 para familias con 1 hijo/a
-
$81.936 para familias con 2 hijos/as
-
$108.062 para familias con 3 o más hijos/as
Este pago se acredita de forma automática para titulares de AUH, AUE y Pensiones no Contributivas que cumplan con los requisitos.
Cómo consultar fecha y lugar de cobro
Podés verificar tu pago: