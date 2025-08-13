AUE agosto 2025

0: 11 de agosto

1: 12 de agosto

2: 13 de agosto

3: 14 de agosto

4: 18 de agosto

5: 19 de agosto

6: 20 de agosto

7: 21 de agosto

8: 22 de agosto

9: 25 de agosto

Montos de las Asignaciones de Pago Único y Maternidad

Las Asignaciones de Pago Único (APU) se abonan en dos categorías:

Nacimiento: $51.286

Adopción: $307.761

Matrimonio: $76.916

El pago por Maternidad se calcula según el sueldo bruto de la trabajadora al momento de iniciar la licencia y se abona durante todo el período correspondiente.

Complemento Leche 1000 Días: apoyo a familias con hijos pequeños

ANSES confirmó el aumento y nuevas fechas de cobro para beneficiarios AUH

En agosto 2025, el Complemento Leche destinado a niños de hasta 3 años se mantiene en $42.162 por hijo, pagado automáticamente junto con la AUH. Este beneficio forma parte del Plan 1000 Días y busca garantizar la nutrición adecuada en la primera infancia.

Tarjeta Alimentar: quiénes la reciben y cuánto se paga

La Tarjeta Alimentar continúa con los siguientes montos:

$52.250 para familias con 1 hijo/a

$81.936 para familias con 2 hijos/as

$108.062 para familias con 3 o más hijos/as

Este pago se acredita de forma automática para titulares de AUH, AUE y Pensiones no Contributivas que cumplan con los requisitos.

Cómo consultar fecha y lugar de cobro

Podés verificar tu pago: