Previsional
ANSES
AUH
ALERTA BENEFICIARIOS

ANSES confirmó el aumento y nuevas fechas de cobro para beneficiarios AUH

El calendario de pagos de ANSES agosto 2025 llega con un cambio que modifica las fechas y montos para jubilados, AUH y SUAF. Descubrí cuándo cobrás y qué extras se suman este mes.

El calendario de pagos de ANSES agosto 2025 ya está confirmado e incluye un aumento del 1,6% para jubilados, pensionados, AUH y otras prestaciones. Este incremento, aunque moderado, se suma a los ajustes previos del año y busca amortiguar el impacto de la inflación.

La noticia más esperada: aumento de la AUH septiembre

El nuevo cronograma abarca desde el 8 al 28 de agosto y contempla a millones de beneficiarios en todo el país. Además, algunos programas como Asignaciones de Pago Único y Maternidad se extienden hasta septiembre, garantizando que el dinero esté disponible por más tiempo.

AUH y AUE: montos y fechas confirmadas de cobro

anses milei calendario 2.jpg
En agosto, la Asignación Universal por Hijo (AUH) queda en $111.140 por hijo, aunque en mano se pagan $88.912 y el 20% restante se libera tras la presentación de la Libreta AUH 2024. Las fechas de cobro se determinan según la terminación del

Fechas de cobro AUH agosto 2025

  • 0: 8 de agosto
  • 1: 11 de agosto
  • 2: 12 de agosto
  • 3: 13 de agosto
  • 4: 14 de agosto
  • 5: 18 de agosto
  • 6: 19 de agosto
  • 7: 20 de agosto
  • 8: 21 de agosto
  • 9: 22 de agosto

AUE agosto 2025

  • 0: 11 de agosto
  • 1: 12 de agosto
  • 2: 13 de agosto
  • 3: 14 de agosto
  • 4: 18 de agosto
  • 5: 19 de agosto
  • 6: 20 de agosto
  • 7: 21 de agosto
  • 8: 22 de agosto
  • 9: 25 de agosto

Montos de las Asignaciones de Pago Único y Maternidad

Las Asignaciones de Pago Único (APU) se abonan en dos categorías:

  • Nacimiento: $51.286

  • Adopción: $307.761

  • Matrimonio: $76.916

El pago por Maternidad se calcula según el sueldo bruto de la trabajadora al momento de iniciar la licencia y se abona durante todo el período correspondiente.

Complemento Leche 1000 Días: apoyo a familias con hijos pequeños

leche materna.jpg
En agosto 2025, el Complemento Leche destinado a niños de hasta 3 años se mantiene en $42.162 por hijo, pagado automáticamente junto con la AUH. Este beneficio forma parte del Plan 1000 Días y busca garantizar la nutrición adecuada en la primera infancia.

Tarjeta Alimentar: quiénes la reciben y cuánto se paga

La Tarjeta Alimentar continúa con los siguientes montos:

  • $52.250 para familias con 1 hijo/a

  • $81.936 para familias con 2 hijos/as

  • $108.062 para familias con 3 o más hijos/as

Este pago se acredita de forma automática para titulares de AUH, AUE y Pensiones no Contributivas que cumplan con los requisitos.

Cómo consultar fecha y lugar de cobro

Podés verificar tu pago:

  • En mi ANSES o en www.anses.gob.ar

  • Llamando al 130 (24 horas)

  • Desde la app Mi ANSES

