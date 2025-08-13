Jubilados de ANSES: simulá un crédito de $2 millones que podés sacar desde el celular

Tip: antes de confirmar, es recomendable usar el simulador del Banco Nación, donde podrás estimar la cuota mensual según tu ingreso y el plazo que elijas.

Características del crédito para jubilados

Este préstamo está pensado para que jubilados y pensionados de ANSES puedan acceder a financiamiento de manera rápida, sencilla y segura. Entre sus características principales se destacan:

Destino: libre, es decir, el dinero se puede usar para cualquier necesidad personal.

Modalidad: en pesos.

Monto máximo: hasta $2.000.000 dentro del límite máximo general de $50.000.000, siempre que la cuota no supere el 35% del haber neto mensual .

Plazo: hasta 72 meses , con posibilidad de elegir la cantidad de cuotas según la capacidad de pago.

Sistema de amortización: sistema francés, con cuotas mensuales y consecutivas , que se descuentan automáticamente de la caja de ahorros o del recibo de jubilación mediante e@descuentos.

Garantía: a sola firma, instrumentada mediante pagaré, sin necesidad de avales adicionales.

Cómo se calculan las cuotas

Las cuotas se calculan aplicando el sistema francés, que consiste en pagos mensuales iguales y consecutivos. Esto permite que el beneficiario pueda planificar mejor su presupuesto, sabiendo que cada mes abonará un monto fijo.

Para quienes utilizan el aplicativo e@descuentos, las cuotas se descuentan directamente del recibo de jubilación o pensión, lo que garantiza que el pago sea automático y sin atrasos.

Importante: el total de las cuotas no puede superar el 35% de los ingresos netos de cada jubilado o pensionado.

Simulador de cuotas: cómo estimar tu préstamo

El simulador de préstamos del Banco Nación, disponible en Mayores Activos, permite a los jubilados estimar de manera rápida el monto de la cuota mensual según el crédito solicitado, el plazo elegido y el destino del préstamo.

Por ejemplo, si un jubilado desea solicitar $2.000.000, podría calcular sus cuotas de la siguiente manera:

Diseño sin título (75)

Ventajas del crédito 100% online

Gestión digital: todo el proceso, desde la solicitud hasta la acreditación del préstamo, se hace online , sin necesidad de acudir a la sucursal.

Aprobación rápida: el crédito se aprueba en minutos y el dinero se acredita automáticamente en la cuenta del jubilado.

Plazos flexibles: hasta 72 meses para pagar, lo que permite ajustar la cuota mensual a la capacidad de pago.

Descuento automático: evita olvidos o retrasos, ya que las cuotas se descuentan de la cuenta o del recibo de jubilación.

Libre destino: el dinero puede destinarse a cualquier necesidad, desde gastos de salud hasta mejoras en el hogar.