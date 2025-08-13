En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
Jubilados
ANSES
Previsional

Jubilados de ANSES: simulá un crédito de $2 millones que podés sacar desde el celular

El préstamo para jubilados de ANSES a través del Banco Nación se gestiona desde el celular y es una herramienta financiera ágil y segura. Pseee montos de hasta $2 millones, plazos de hasta 72 meses y cuotas descontadas automáticamente.

Jubilados de ANSES: simulá tu crédito de $2 millones que podés sacar desde el celular

Jubilados de ANSES: simulá tu crédito de $2 millones que podés sacar desde el celular

Los jubilados y pensionados de ANSES ahora tienen la posibilidad de acceder a préstamos de hasta $2.000.000 a través del Banco Nación, con plazos de pago de hasta 72 meses y la comodidad de gestionar todo 100% online desde el celular o la computadora. Este crédito está pensado para quienes necesitan organizar gastos, afrontar emergencias o invertir en proyectos personales, con cuotas descontadas directamente del haber mensual o de la cuenta bancaria.

Leé también La noticia más esperada: aumento para la AUH de ANSES en septiembre
La noticia más esperada: aumento de la AUH septiembre

La herramienta que facilita este trámite es el simulador de préstamos, disponible en la plataforma Mayores Activos, que permite calcular de forma rápida y segura las cuotas mensuales, conocer el monto máximo disponible y elegir el plazo que mejor se ajuste a cada situación.

Cómo acceder al simulador y solicitar tu préstamo

Solicitar un préstamo de ANSES a través del Banco Nación es muy sencillo, y se puede hacer completamente desde el celular. Los pasos son los siguientes:

  • Ingresá a Tu Banco o a la plataforma Mayores Activos: desde tu celular, ingresá con tu usuario y contraseña.

  • Elegí la opción Préstamos y pulsá en +: esto abrirá todas las alternativas disponibles.

  • Seleccioná el préstamo de tu preferencia e indicá importe, destino y plazo: podés calcularlo directamente con el simulador para ver tus cuotas.

  • Validá tus datos y confirmá la operación: una vez aceptado, el dinero se acreditará en tu cuenta y las cuotas se descontarán automáticamente.

Tip: antes de confirmar, es recomendable usar el simulador del Banco Nación, donde podrás estimar la cuota mensual según tu ingreso y el plazo que elijas.

Características del crédito para jubilados

Este préstamo está pensado para que jubilados y pensionados de ANSES puedan acceder a financiamiento de manera rápida, sencilla y segura. Entre sus características principales se destacan:

  • Destino: libre, es decir, el dinero se puede usar para cualquier necesidad personal.

  • Modalidad: en pesos.

  • Monto máximo: hasta $2.000.000 dentro del límite máximo general de $50.000.000, siempre que la cuota no supere el 35% del haber neto mensual.

  • Plazo: hasta 72 meses, con posibilidad de elegir la cantidad de cuotas según la capacidad de pago.

  • Sistema de amortización: sistema francés, con cuotas mensuales y consecutivas, que se descuentan automáticamente de la caja de ahorros o del recibo de jubilación mediante e@descuentos.

  • Garantía: a sola firma, instrumentada mediante pagaré, sin necesidad de avales adicionales.

Cómo se calculan las cuotas

Las cuotas se calculan aplicando el sistema francés, que consiste en pagos mensuales iguales y consecutivos. Esto permite que el beneficiario pueda planificar mejor su presupuesto, sabiendo que cada mes abonará un monto fijo.

Para quienes utilizan el aplicativo e@descuentos, las cuotas se descuentan directamente del recibo de jubilación o pensión, lo que garantiza que el pago sea automático y sin atrasos.

Importante: el total de las cuotas no puede superar el 35% de los ingresos netos de cada jubilado o pensionado.

Simulador de cuotas: cómo estimar tu préstamo

El simulador de préstamos del Banco Nación, disponible en Mayores Activos, permite a los jubilados estimar de manera rápida el monto de la cuota mensual según el crédito solicitado, el plazo elegido y el destino del préstamo.

Por ejemplo, si un jubilado desea solicitar $2.000.000, podría calcular sus cuotas de la siguiente manera:

Diseño sin título (75)

Ventajas del crédito 100% online

  • Gestión digital: todo el proceso, desde la solicitud hasta la acreditación del préstamo, se hace online, sin necesidad de acudir a la sucursal.

  • Aprobación rápida: el crédito se aprueba en minutos y el dinero se acredita automáticamente en la cuenta del jubilado.

  • Plazos flexibles: hasta 72 meses para pagar, lo que permite ajustar la cuota mensual a la capacidad de pago.

  • Descuento automático: evita olvidos o retrasos, ya que las cuotas se descuentan de la cuenta o del recibo de jubilación.

  • Libre destino: el dinero puede destinarse a cualquier necesidad, desde gastos de salud hasta mejoras en el hogar.

Diseño sin título (74)

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Jubilados ANSES Banco Nación
Notas relacionadas
Milei confirmó el aumento de ANSES que todos esperaban
Jubilados de ANSES: los 4 pasos para sacar un crédito 100% online y a pagar en 72 meses
Jubilados de ANSES: aumento confirmado y fechas de cobro actualizadas

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar