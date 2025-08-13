Jubilados de ANSES: simulá un crédito de $2 millones que podés sacar desde el celular

Tip: antes de confirmar, es recomendable usar el simulador del Banco Nación, donde podrás estimar la cuota mensual según tu ingreso y el plazo que elijas.
Características del crédito para jubilados
Este préstamo está pensado para que jubilados y pensionados de ANSES puedan acceder a financiamiento de manera rápida, sencilla y segura. Entre sus características principales se destacan:
-
Destino: libre, es decir, el dinero se puede usar para cualquier necesidad personal.
-
Modalidad: en pesos.
-
Monto máximo: hasta $2.000.000 dentro del límite máximo general de $50.000.000, siempre que la cuota no supere el 35% del haber neto mensual.
-
Plazo: hasta 72 meses, con posibilidad de elegir la cantidad de cuotas según la capacidad de pago.
-
Sistema de amortización: sistema francés, con cuotas mensuales y consecutivas, que se descuentan automáticamente de la caja de ahorros o del recibo de jubilación mediante e@descuentos.
-
Garantía: a sola firma, instrumentada mediante pagaré, sin necesidad de avales adicionales.
Cómo se calculan las cuotas
Las cuotas se calculan aplicando el sistema francés, que consiste en pagos mensuales iguales y consecutivos. Esto permite que el beneficiario pueda planificar mejor su presupuesto, sabiendo que cada mes abonará un monto fijo.
Para quienes utilizan el aplicativo e@descuentos, las cuotas se descuentan directamente del recibo de jubilación o pensión, lo que garantiza que el pago sea automático y sin atrasos.
Importante: el total de las cuotas no puede superar el 35% de los ingresos netos de cada jubilado o pensionado.
Simulador de cuotas: cómo estimar tu préstamo
El simulador de préstamos del Banco Nación, disponible en Mayores Activos, permite a los jubilados estimar de manera rápida el monto de la cuota mensual según el crédito solicitado, el plazo elegido y el destino del préstamo.
Por ejemplo, si un jubilado desea solicitar $2.000.000, podría calcular sus cuotas de la siguiente manera:
Ventajas del crédito 100% online
-
Gestión digital: todo el proceso, desde la solicitud hasta la acreditación del préstamo, se hace online, sin necesidad de acudir a la sucursal.
-
Aprobación rápida: el crédito se aprueba en minutos y el dinero se acredita automáticamente en la cuenta del jubilado.
-
Plazos flexibles: hasta 72 meses para pagar, lo que permite ajustar la cuota mensual a la capacidad de pago.
-
Descuento automático: evita olvidos o retrasos, ya que las cuotas se descuentan de la cuenta o del recibo de jubilación.
-
Libre destino: el dinero puede destinarse a cualquier necesidad, desde gastos de salud hasta mejoras en el hogar.