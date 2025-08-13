ANSES confirma el pago de $85.000 por hijo: quiénes pueden acceder

El monto, que se actualiza periódicamente, en 2025 llega a $85.000 por hijo. Este pago no reemplaza a la AUH o SUAF mensuales, sino que se suma como un refuerzo económico puntual para afrontar gastos vinculados a la educación.
Quiénes pueden acceder al beneficio
Este pago está destinado a los titulares de:
-
Asignación Familiar por Hijo
-
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad
-
Asignación Universal por Hijo
-
Asignación Universal por Hijo con Discapacidad
En el caso de hijos con discapacidad, no existe límite de edad para recibir la ayuda, siempre que se presente el certificado correspondiente y se cumplan los demás requisitos.
Requisitos para recibir los $85.000
Los beneficiarios deben cumplir con una serie de condiciones para acceder a la Ayuda Escolar Anual:
-
El hijo debe tener entre 45 días y 18 años.
-
Debe asistir a una institución educativa incorporada a la enseñanza oficial, ya sea de nivel inicial, primario o secundario.
-
En el caso de hijos con discapacidad, no hay límite de edad.
-
Es obligatorio presentar el Certificado Escolar antes del 31 de diciembre de 2025.
Cómo cobrar la Ayuda Escolar Anual paso a paso
ANSES habilitó un procedimiento claro y sencillo para que los beneficiarios puedan realizar el trámite de forma 100% digital o presencial.
Una vez validada la información, el pago se deposita 60 días después en la misma cuenta donde el titular cobra habitualmente la AUH o SUAF.
Por qué ANSES paga esta ayuda
La finalidad de la Ayuda Escolar Anual es garantizar que todos los niños y adolescentes cuenten con los recursos básicos para iniciar y sostener su educación.
El beneficio busca reducir la desigualdad y mejorar el acceso a la escolaridad, especialmente en familias que enfrentan situaciones económicas complejas. Útiles escolares, mochilas, guardapolvos, zapatillas y materiales de trabajo son algunos de los gastos que las familias pueden cubrir con este refuerzo.