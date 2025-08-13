ANSES confirma el pago de $85.000 por hijo: quiénes pueden acceder

El monto, que se actualiza periódicamente, en 2025 llega a $85.000 por hijo. Este pago no reemplaza a la AUH o SUAF mensuales, sino que se suma como un refuerzo económico puntual para afrontar gastos vinculados a la educación.

Quiénes pueden acceder al beneficio

Este pago está destinado a los titulares de:

Asignación Familiar por Hijo

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad

Asignación Universal por Hijo

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad

En el caso de hijos con discapacidad, no existe límite de edad para recibir la ayuda, siempre que se presente el certificado correspondiente y se cumplan los demás requisitos.

Requisitos para recibir los $85.000

Los beneficiarios deben cumplir con una serie de condiciones para acceder a la Ayuda Escolar Anual:

El hijo debe tener entre 45 días y 18 años .

Debe asistir a una institución educativa incorporada a la enseñanza oficial , ya sea de nivel inicial, primario o secundario.

En el caso de hijos con discapacidad, no hay límite de edad .

Es obligatorio presentar el Certificado Escolar antes del 31 de diciembre de 2025.

ANSES_Milei

Cómo cobrar la Ayuda Escolar Anual paso a paso

ANSES habilitó un procedimiento claro y sencillo para que los beneficiarios puedan realizar el trámite de forma 100% digital o presencial.

Ingresar a Mi ANSES : Acceder con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social . En el menú, entrar en “Hijos” y seleccionar la opción “Presentar Certificado Escolar” .

Generar y descargar el formulario : El sistema emitirá el Formulario PS 2.68 , correspondiente al ciclo lectivo 2025. Imprimirlo para llevarlo a la escuela.

Completar y firmar : La escuela debe completar los datos, firmar y sellar el formulario. Para hijos con discapacidad, también lo firma el profesional correspondiente.

Presentar el formulario : Sacar una foto o escanearlo y subirlo a Mi ANSES . También se puede entregar presencialmente en una oficina de ANSES con turno previo.



Una vez validada la información, el pago se deposita 60 días después en la misma cuenta donde el titular cobra habitualmente la AUH o SUAF.

Por qué ANSES paga esta ayuda

La finalidad de la Ayuda Escolar Anual es garantizar que todos los niños y adolescentes cuenten con los recursos básicos para iniciar y sostener su educación.

El beneficio busca reducir la desigualdad y mejorar el acceso a la escolaridad, especialmente en familias que enfrentan situaciones económicas complejas. Útiles escolares, mochilas, guardapolvos, zapatillas y materiales de trabajo son algunos de los gastos que las familias pueden cubrir con este refuerzo.