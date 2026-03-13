Jubilaciones y AUH ANSES abril 2026: el dato de inflación que cambió todos los montos
El INDEC reveló este jueves el porcentaje de la suba de precios de febrero, un dato que impacta directamente en los haberese de muchos beneficiarios.
El dato de inflación que cambió todos los montos de ANSES (Foto: archivo).
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) reveló este jueves que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a febrero fue del 2,9%, cifra que impactará directamente en los haberes del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
A partir de ese dato, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) deberá aplicar la actualización mensual establecida por la fórmula de movilidad vigente. De esta manera, jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales tendrán un incremento automático desde abril de 2026.
El sistema actual establece que los haberes previsionales se ajusten cada mes según la inflación registrada dos meses antes. Por ese motivo, el IPC de febrero determina cuánto aumentarán las prestaciones en abril.
El aumento confirmado tras el dato de inflación
El informe del INDEC se publicó este jueves y confirmó el porcentaje que se utilizará para actualizar los ingresos previsionales.
Con ese indicador, los haberes subirán 2,89% respecto a los valores que cobran los beneficiarios en marzo. En concreto, la jubilación mínima pasará a ser de $380.286,25 a partir de abril.
Además, el Gobierno continuará pagando el bono extraordinario destinado a jubilados que perciben los ingresos más bajos. Ese refuerzo se mantiene en $70.000. Por lo tanto, quienes cobran la jubilación mínima recibirán un ingreso total de $450.286,25 al sumar el bono.
Este incremento se aplicará automáticamente en las liquidaciones del próximo mes.
Cómo funciona el sistema de movilidad actual
El esquema de actualización vigente se implementó a comienzos de 2024 y modificó la forma en que se ajustaban los haberes previsionales.
Hasta ese momento, las jubilaciones se actualizaban cada tres meses mediante una fórmula que combinaba salarios e inflación.
Sin embargo, el sistema cambió y pasó a aplicar ajustes mensuales basados únicamente en el índice de inflación.
La medida buscó reducir el atraso que se producía entre el aumento de precios y la actualización de los ingresos previsionales.
Con este mecanismo, cada mes se utilizan los datos del IPC publicados dos meses antes para calcular el aumento correspondiente.
ANSES: cuáles son las prestaciones que también aumentarán en abril
El incremento no impactará únicamente en jubilaciones y pensiones.
La ANSES también ajustará otras prestaciones sociales que dependen de la movilidad previsional.
Entre ellas se encuentran:
Asignaciones familiares
Asignación Universal por Hijo (AUH)
Asignación por Embarazo (AUE)
Todas estas ayudas se actualizan utilizando el mismo índice que se aplica a los haberes jubilatorios.
Por ese motivo, los montos que se pagarán en abril ya quedaron definidos tras conocerse el IPC de febrero.
Jubilación mínima: $380.286,25
Jubilación mínima con bono: $450.286,25
PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $304.243,19
PUAM con bono: $378.314,27
Pensiones no contributivas: $266.170,81
Pensiones no contributivas con bono: $340.289,48
Pensión Madre de 7 Hijos: $380.312,63
Pensión Madre de 7 Hijos con bono: $454.359,00
AUH (Asignación Universal por Hijo): $136.653,44
AUH con Discapacidad: $444.946,22
Asignación Familiar por Hijo (primer rango): $68.327,03
Asignación por Embarazo (AUE): $129.974,24
Estos montos representan un incremento directo respecto a los valores pagados en marzo, que ya incluían la actualización correspondiente al IPC de enero.