Jubilaciones y AUH ANSES abril 2026: el dato de inflación que cambió todos los montos

Con ese indicador, los haberes subirán 2,89% respecto a los valores que cobran los beneficiarios en marzo. En concreto, la jubilación mínima pasará a ser de $380.286,25 a partir de abril.

Además, el Gobierno continuará pagando el bono extraordinario destinado a jubilados que perciben los ingresos más bajos. Ese refuerzo se mantiene en $70.000. Por lo tanto, quienes cobran la jubilación mínima recibirán un ingreso total de $450.286,25 al sumar el bono.

Este incremento se aplicará automáticamente en las liquidaciones del próximo mes.

Cómo funciona el sistema de movilidad actual

El esquema de actualización vigente se implementó a comienzos de 2024 y modificó la forma en que se ajustaban los haberes previsionales.

Hasta ese momento, las jubilaciones se actualizaban cada tres meses mediante una fórmula que combinaba salarios e inflación.

Sin embargo, el sistema cambió y pasó a aplicar ajustes mensuales basados únicamente en el índice de inflación.

La medida buscó reducir el atraso que se producía entre el aumento de precios y la actualización de los ingresos previsionales.

Con este mecanismo, cada mes se utilizan los datos del IPC publicados dos meses antes para calcular el aumento correspondiente.

ANSES_pensiones

ANSES: cuáles son las prestaciones que también aumentarán en abril

El incremento no impactará únicamente en jubilaciones y pensiones.

La ANSES también ajustará otras prestaciones sociales que dependen de la movilidad previsional.

Entre ellas se encuentran:

Asignaciones familiares

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Asignación por Embarazo (AUE)

Todas estas ayudas se actualizan utilizando el mismo índice que se aplica a los haberes jubilatorios.

Por ese motivo, los montos que se pagarán en abril ya quedaron definidos tras conocerse el IPC de febrero.

Jubilación mínima: $380.286,25

Jubilación mínima con bono: $450.286,25

PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $304.243,19

PUAM con bono: $378.314,27

Pensiones no contributivas: $266.170,81

Pensiones no contributivas con bono: $340.289,48

Pensión Madre de 7 Hijos: $380.312,63

Pensión Madre de 7 Hijos con bono: $454.359,00

AUH (Asignación Universal por Hijo): $136.653,44

AUH con Discapacidad: $444.946,22

Asignación Familiar por Hijo (primer rango): $68.327,03

Asignación por Embarazo (AUE): $129.974,24

Estos montos representan un incremento directo respecto a los valores pagados en marzo, que ya incluían la actualización correspondiente al IPC de enero.